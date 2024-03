Correos es un desastre total

Vivimos en una nación donde si algo ha funcionado bien, tradicionalmente, ha sido Correos.

Esa organización que permite que lleguen cartas, periódicos, paquetes, etc., a un pueblo perdido del Altoaragón, Laguarres, que es mi pueblo natal, por ejemplo.

¿Cuánto costaría enviar una carta por medio de una empresa privada a Laguarres…?

Pues, posiblemente, varios euros, pues los carteros tienen que desplazarse, en su propio vehículo, desde Benabarre o Graus, situados a 15 o 12 kilómetros, respectivamente, y llevar unas pocas, escasas cartas, todos los días de la semana, de lunes a viernes, llueva o nieve, haga calor o frío.

Por razones que desconozco, y como el socialismo todo lo que toca lo estropea, Correos cada día funciona peor, y a los hechos me remito.

El lunes 18 de marzo de 2024 recibo una atenta llamada de un diputado del Congreso, que me pide, muy amablemente, que le haga llegar determinados documentos del CASO ÁBALOS, que obran en mi poder. (Me niego a hablar del caso Koldo, pues este individuo no era más que el asistente, chófer y guardaespaldas del ex ministro, pero todavía diputado, José Luis Ábalos Meco).

Me arrastró, literalmente, hasta la sucursal 6 de Correos en Zaragoza, sita a medio kilómetro, más o menos, de mi casa, y depósito allí un sobre, tamaño cuartilla, con la documentación pertinente, no sin antes pagar 5,75 euros, como carta urgente.

Repito, estoy hablando del lunes, 18 de marzo.

La funcionaria me dice que ese envío no saldrá de Zaragoza hasta el martes, pero que como el Congreso de los Diputados tiene estafeta propia, seguro que el miércoles, día 20, estará allí, a primera hora de la mañana…

Como el envío es urgente, y lleva un número, voy consultando el localizador de envíos de Correos, en días sucesivos, y toda la “información” que obtengo es la siguiente: Ups ¡Vaya…! (No sé si quieren decir que me vaya a hacer carajo, o que no tienen ni idea de donde está la carta urgente, repito, y que me ha costado la friolera de casi seis euros enviar, de Zaragoza capital a Madrid.

El jueves, día 21, recibo en el móvil un atento mensaje del diputado en cuestión, agradeciendo el envío, por lo que supongo le llegó ese día, sin posibilidad por tanto de poder blandir esos documentos en la sesión de control al gobierno del miércoles anterior, día 20. (Aunque vista la sesión, más bien parecía una sesión de control del gobierno, o lo que queda de él, a la oposición, con abundantes insultos gritos, etc. ¡Por cierto, la actual ministra de igualdad parece tan desequilibrada como la anterior, o más!).

¿Ustedes ven normal que una carta urgente tarde cuatro días en llegar de Zaragoza a Madrid…?

Yo, no.

La próxima vez, iré a una agencia privada de transportes, alguna de las cuales incluso vienen a tu domicilio a recoger los envíos.

Creo que Correos debería hacer una campaña promocional, anunciándose así:

CORREOS AFRICANOS DE ESPAÑA.

Precios europeos, servicios africanos.

(Dicho sea con todo respeto a los carteros, que los pobres hacen lo que pueden, y van cargados en exceso, con unos gigantescos carros, llenos de paquetería y envíos, que deberían cobrar un plus de penosidad, por el esfuerzo que tienen que hacer).

Por cierto, el localizador sigue diciendo: Ups ¡Vaya…!

¿Váyase usted a hacer puñetas…?

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor