¿1984? ¡No! ¡Lo siguiente!

A veces pienso si en el ´chute´ de la pócima que inyectaron a la gran mayoría de los españoles, iba ´el gen del idiotismo´, porque de lo contrario no se entiende que con lo que ha llovido desde entonces, y sigue diluviando, comenzando por los más de 150 mil españoles muertos de una epidemia en la que, según el Gobierno, no habría más de dos o tres casos, y tras habernos sometido a un ´arresto domiciliario´, por prescripción facultativa de un comité de expertos inexistente, no entiendo, repito, cómo en España no ha estallado un ´dos de Mayo´.

A lo mejor un servidor es un caso aislado, fruto de no haberme vacunado, ni dejado lobotomizar por el relato gubernamental, difundido por medios paniaguados a las órdenes del Gran Hermano.

Posiblemente.

La película 1984 debería de ser obligatoria en la enseñanza, tanto pública, como concertada, en aras a que nuestros nietos sepan construir un mundo mejor que el actual; mejor que esta mierda global sobre la que chapoteamos intelectualmente, a duras penas, para no hundirnos.