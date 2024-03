El por qué de las cosas

Nunca he sido papista, y si eso es un pecado, habría que sumarle el de la ira desatada, desde la llegada del papa Francisco, y sus compulsivas ´bergogliadas´, donde la última siempre es la penúltima.

Cuando Juan Pablo II visitó Valencia, no fui a verlo aun teniéndolo muy fácil. Sin embargo, ´casualidades de la vida´, me miró a los ojos y saludó con la mano. El ´papamóvil´, con él dentro, pasó a cuatro metros del quiosco donde me hallaba comprando prensa. [Cuando la prensa en papel servía para algo más que para envolver el bocadillo. Hoy, ya no sirve ni como papel higiénico de indigentes].

Años después, estando cerca del Vaticano, me acerqué a San Pedro a rezar. Era un día entre semana, estaban celebrando misa, y el enorme templo estaba prácticamente vacío, a mi gusto, tal y como a mi impenitente agorafobia le agrada. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que quien celebraba la Eucaristía era, el hoy santo, Juan Pablo II. En aquel momento, un servidor se hallaba, como de costumbre, sentado donde se sientan los contritos publicanos; es decir, en el último banco. En aquella ocasión, junto al pasillo central. Al terminar la santa misa el papa polaco, pasó a metro y medio de mí. Eran sus últimos tiempos, y ya no podía disimular la mueca de dolor que contraía su rostro con cada paso que daba. Reconozco que me conmovió profundamente, no pudiendo evitar visionar la imagen de un Jesús, consciente de su inminente y cruel final terreno, camino del Gólgota.

Cuando Benedicto XVI visitó Valencia, tampoco fui a verlo, a pesar de tenerlo más que fácil. La explicación que di, a quien me había reservado sitio en primera fila, fue tan sencilla como sincera: “Si tengo para mí solo, a mi Señor Jesucristo en el Sagrario de la iglesia que hay a 200 metros de mi casa, para que voy a hacer cola para ver a un ´mandado´. Donde hay capitán, no manda marinero”.

Sin embargo, a pesar de los pesares, si se organiza una colecta para la capa de Francisco, mi aportación será muy generosa; pero con la condición de caparlo yo… Es broma; por lo menos en cuanto a la literalidad física del acto; que no en su sentido metafórico, como mis habituales escritos sobre el argentino, testimonian. Qué Dios me perdone, pero lo soporto.

El problema que siempre he tenido, no es solo que soy ´creyente´, sino que además me lo creo. Así me parió mi madre, y así moriré.

Si alguien desea conocer el por qué de mi particular e histórica inquina con el papado y su corte, no tiene más que leer el libro abajo referenciado. Un libro que, por voluntad propia, tiene restringida su difusión, pero del que hay cinco ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, [Paseo de Recoletos, 20-22 – 28071 Madrid], a disposición de quien lo quiera leer:

«LA SOMBRA DE CAIFÁS – EL AMOR ARTICULADO», ©Antonio Gil-Terrón, 2012 – ISBN: 978-84-615-7515-2 – Depósito legal: V-698-2012 – Primera edición: marzo 2012.