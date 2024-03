Al leer “CRUCIFICADO”, pensemos que su autor fue un poeta obsesionado, durante toda su vida, por la figura de Jesucristo. No veamos burla, donde tan sólo hay dolor y conmiseración; no veamos demencia, donde tan sólo hay amor, más allá de la locura; más allá de la vida; más allá del tiempo. “CRUCIFICADO”, es un himno a todos los mártires que fueron, que son y serán.

“CRUCIFICADO” [Fragmento de “EL LOCO”, Gibrán Khalil Gibrán, New York, 1918.]

– ¡Quisiera ser crucificado! -grité a los hombres.

– ¿Por qué habría de caer tu sangre sobre nuestras cabezas? -me respondieron.

Y yo respondí:-¿De qué otra manera podríais ser exaltados, sino crucificando a los locos?

Y ellos asintieron, y me crucificaron. Y la crucifixión me apaciguó. Y cuando pendía entre el cielo y la tierra alzaron la cabeza para mirarme. Y estaban exaltados, pues nunca habían alzado la cabeza.

Pero mientras estaban allí, en pie, mirándome, uno de ellos gritó:

– ¿Qué estás tratando de expiar?

Y otro hombre gritó: – ¿Por qué causa te sacrificas?

Y un tercer hombre dijo: – ¿Crees que a ese precio adquirirás la gloria del mundo?

Y luego dijo un cuarto hombre: – ¡Mirad cómo sonríe! ¿Puede perdonarse tal dolor?

Y yo les contesté a todos, diciendo:

– Recordad sólo que he sonreído. No estoy expiando nada, ni sacrificándome, ni deseo la gloria; y no tengo que perdonar nada. Tenía sed y les supliqué me dieran de beber mi sangre. Porque, ¿qué puede saciar la sed de un loco, sino su propia sangre? Estaba mudo, y les pedí que me hirieran, para tener bocas. Estaba yo prisionero en vuestros días y en vuestras noches, y busqué una puerta hacia más vastos días y más vastas noches.

‘Y ahora, me voy, como se han ido ya otros crucificados. Y no penséis que nosotros los locos estamos cansados de tanta crucifixión. Pues debemos ser crucificados por hombres cada vez más grandes, entre tierras más vastas y cielos más espaciosos’.

________________________

GIBRAN KAHLIL GIBRAN [1883-1931], poeta, pintor, novelista y ensayista libanés, falleció el 10 de abril de 1931, en Nueva York, a la edad de 48 años. Tres años antes de su muerte había publicado, en Nueva York, “JESÚS EL HIJO DEL HOMBRE”.

Jesucristo era, según Gibran, el hombre que le enseñó a amar a quienes le odiaban; el hombre que le trajo la paz. Mientras el poeta está escribiendo “JESÚS HIJO DEL HOMBRE”, sabía que le queda poco tiempo de vida, y es por ello tal vez que cada palabra de ese libro, son un grito de esperanza que anonada a la muerte.

A pesar de que Khalil sabía que iba a partir joven, no temía a la muerte, sino que la consideraba como una liberación de un mundo cargado de dolor.

Gibran Khalil Gibran, es un poeta, a caballo entre dos siglos, que cabalga sobre un mundo que agoniza, con la mirada perdida en un horizonte que no acaba. Cristiano católico maronita, toda su obra se halla impregnada por un profundo misticismo cuyo centro es la figura de Jesucristo. Tal vez sea esa la razón por la que siempre he sentido pasión por los textos de Khalil; mi hermano.