El César caerá por la mujer del César

Han pasado muchos siglos desde que Gayo Julio César utilizara la frase: La mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. Y será por esta causa por la que Pedro Sánchez Pérez-Castejón tendrá que convocar elecciones, perderlas, dejar de gobernar y pasar a la Historia de la infamia.

En Moncloa, en la brigada de 22 ministros y mil asesores, hay una preocupación que cancela otras: el caso Begoña Gómez Fernández. Y obsesiona tanto que hace poco se suspendió un acto al que iba a asistir la mujer de Sánchez porque los responsables de la seguridad no pudieron garantizar que el cien por cien del público asistente era claque controlada. Si la oposición hace bien su trabajo y a la depauperada Justicia le quedan jueces para juzgar y dictar sentencias, es posible que este caso saque a la luz toda la corrupción sanchista y no la pueda tapar unos previsibles Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados a toda prisa después de las elecciones autonómicas vascas (21 de abril), autonómicas catalanas (12 de mayo) y europeas (9 de junio), en los que Sánchez, para impedir la rebelión de sus apoyos independentistas en el Congreso, les conceda lo que le exijan y alguna propina, en detrimento, una vez más, de la igualdad entre españoles, la solidaridad y la justicia. Junts y Bildu están que trinan por la ausencia de PGE antes de los comicios vascos y catalanes porque acuden a las urnas regionales sin el botín que hubiesen arrancado a Sánchez para seguir durmiendo en La Moncloa. De no haber PGE en 2024 la presión del Caso mujer del César y la ausencia de cuentas le haría rodar escaleras abajo hasta el desagüe, por lo que cabe colegir que ordenará que se aprueben en septiembre para que se prorroguen en 2025.

El Caso mujer del César, que carece de aforamiento, no es solo que sea la única mujer en España que dirige una cátedra en una universidad pública (Complutense de Madrid –UCM-) sin ser catedrática, ni doctora, ni licenciada, es que por ser la mujer de Sánchez y porque así lo decidió un cuarteto formado por una persona de Reale Seguros (Pilar Suárez-Inclán), otra de La Caixa (Marc Simón) y dos de la UCM (Juan Carlos Doadrio, vicerrector, y Paloma Román, responsable de la Escuela de Gobierno), se la hizo un traje a medida para que llevara a cabo sus ambiciones personales. Las subvenciones públicas a las empresas privadas que la dan canonjías huelen a fétido desde hace años pues no en balde difunde sin pudor desde “su cátedra” su capacidad para captar fondos públicos y establecer “relaciones estratégicas”. Hasta cuatro informes oficiales recogen que la esposa de Pedro Sánchez trabaja en ámbitos relacionados con el “fundraising”, que no es otra cosa que casar empresas y organizaciones no gubernamentales para conseguir financiación y patrocinios, en este caso y principalmente de Reale Seguros y La Caixa, además del rescate de mil millones al grupo Globalia, la Fundación IE (Instituto de Empresa) que montó el África Center para la susodicha y que Air Europa regó con un millón de euros, y los 39 vuelos en Falcon y Airbus oficiales a Santo Domingo desde marzo de 2021, donde los Hidalgo, dueños de Globalia, tienen propiedades y gozan de doble nacionalidad.

A esta alturas no resulta extraño que con mencionar el nombre de Begoña Gómez se desaten escalofríos y temblores de piernas entre la población de La Moncloa porque sabe que el César caerá por la mujer del César en cuanto un juez haga su trabajo e investigue los presuntos tejemanejes de la “second lady”.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL