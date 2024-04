Cosas de la Biblia 2030, y su catecismo de colorines

Xavier Novell i Gomá ex Obispo de Solsona.

Con el papa Francisco, es más fácil que se case por la Iglesia un ex obispo, que un católico heterosexual, divorciado. Veamos.

Ha sido la novia de la boda con el ex obispo de Solsona, quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales:

«Creía honesto, después de tanto tiempo que nos acompañáis, no ocultaros que Javier y yo, finalmente, nos hemos podido casar por la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre que le ha concedido la secularización». Así mismo ha recalcado que ha quedado «admirada de la gran calidad humana y espiritual del Papa Francisco».

Al tiempo, reconoce que «ha sido un largo camino, pero hemos podido regularizar nuestra situación canónica: casarnos como deseábamos y poder volver a recibir la comunión».

En abril del 2022 el ex obispo de Solsona, Xavier Novell, y la novelista Sílvia Caballol, habían sido padres de dos gemelas, cuatro meses después de contraer matrimonio civil en el juzgado de paz de Súria. Hoy ya están casados por la Iglesia Católica.

Pues me alegro mucho, de corazón, por la pareja, y les deseo, sinceramente, todo lo mejor.

A un servidor, católico de misa diaria, se le prohíbe recibir la comunión, por su condición de divorciado vuelto a casa por lo civil, hace 30 años. Bien es cierto que tras informarme, en su momento, de cómo funcionaba el Tribunal de la Rota, de cara a conseguir la nulidad eclesiástica del primer matrimonio, me negué a participar en dicho paripé; en dicho ´circo´.

Lamento profundamente, (y esto sí que es sarcasmo), no compartir la admiración que siente la nueva pareja, hacia el papa Francisco y sus habituales ´bergogliadas´, pero como fiel seguidor del Evangelio, me someto a las palabras de Jesucristo referentes a la casta sacerdotal: “Haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen…”. Mateo 23:3.