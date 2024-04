Facebook me ha censurado DOCE VECES, por afirmar que el gobierno de Pedro Sánchez es cómplice de terroristas

Pues sí, aunque parezca increíble Facebook me ha censurado dies meses en los últimos meses, acusándome de incitar al odio y a la violencia, o divulgar «violencia gráfica» por divulgar cuestiones tales como las que siguen:

Miles de mujeres no podrán celebrar este 8 de marzo… No tendrán nada que celebrar. Polonia Castellanos, presidente de «Abogados Cristianos»

No te pierdas la opinión de Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, sobre el 8M: «El aborto masacra a miles de mujeres en el seno materno. Este 8 de marzo no tenemos absolutamente nada que celebrar».

Sólo necesitas enjaular a un pájaro, o cortarle las alas, para evitar que abra las alas y eche a volar…

España es el segundo país de la Unión Europea con menor tasa de fertilidad

Durante el 2022, se registraron un total de 3.880.000 de nacimientos en la Unión Europea que, si se compara con el año 2021, supone una ligera disminución

El presidente de Portugal interviene la autonomía de Madeira y disuelve el Parlamento

El gobierno de la región autónoma estaba totalmente paralizado debido a un caso de corrupción

Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía Europea el retraso del ‘caso Koldo’ destapado por TO

Pide a la Fiscalía que investigue si hay «indicios para una dilación indebida» por parte del Gobierno en la trama

Y, para recochineo FACEBOOK envía el siguiente texto:

Qué ocurrió

Nuestra tecnología demostró que esta publicación es similar a otras que infringen nuestras Normas comunitarias sobre Violencia e incitación .

No permitimos que las personas compartan contenido en Facebook que pueda suponer un riesgo real de generar daño físico, o una amenaza directa a la seguridad pública.

Qué significa para ti

Nuestra tecnología mostrará esta publicación más abajo de lo habitual en el feed. Las personas podrán verla, pero es posible que tengan que desplazarse más abajo. Tus próximas publicaciones no se verán afectadas. Obtén más información.

Qué puedes hacer

Si crees que cometimos un error, puedes solicitar una revisión. Si eliminas tu publicación o si Facebook la eliminó, no podrás solicitar una revisión.

Es posible que tengas derecho a impugnar nuestra decisión ante los tribunales de tu país, así como a remitirla a un organismo de resolución de litigios certificado….

NI QUE DECIR TIENE QUE SI LES PIDES QUE REVISEN LA PUBLICACIÓN Y RECONSIDEREN SU ACCIÓN DE CENSURA, SE LO PASAN POR LA ENTREPIERNA…

Y, para remate del tomate -no es coña- me han censurado lo que sigue:

Afirma FACEBOOK que no permiten que se divulgue la noticia, sobre JAMÓN, por incluir contenido «violento y gráfico»…

En resumidas cuentas, lo que FACEBOOK denomina “violencia gráfica” es sólo la excusa -muy mala, como se puede observarse- para censurar lo que realmente no tolera Mark Zuckerberg (dueño de la red social) y sus secuaces: la crítica a lo políticamente correcto, a la ideología de género, al aborto, etc. y, por supuesto, la crítica a los progres como Pedro Sánchez y demás enemigos de España, contrarios al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libre empresa, a la libertad de pensamiento, etc.

Internet nació como un territorio de la libertad de expresión, pero corre el riesgo de convertirse en un reino liberticida de la estupidez si es que aún no se ha convertido en tal.

Por si alguien aún no se ha dado por enterado, no seré yo a quien hagan callar, por más que traten de impedírmelo yo seguiré en mi línea.

La imbecilidad no es de mi agrado, tampoco la violencia, o la incitación al odio…

¿Sabes a dónde van las palabras que te gustaría expresar y no dices?

¿Sabes a dónde va lo que desearías hacer… y renuncias?

¿Sabes a dónde va todo lo que no te permites sentir?

Todo lo que nos callamos, lo que no decimos, se convierte en gritos mudos; lo que no decimos se transforma en insomnio, en dolor de garganta; lo que no expresamos se transforma en nostalgia, se transforma en asignatura pendiente de aprobar, en insatisfacción, en dolor, en duda, en ira, en frustración, en tristeza…

¡LO QUE NO EXPRESAMOS NOS MATA!