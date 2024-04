Mitad monje, mitad soldado

Cuando uno busca a Cristo, siempre acaba encontrándolo, aunque sea un obispo, o, en algunos casos, hasta un cardenal…; y es porque siempre ha estado ahí, a nuestro lado, aunque no hayamos sido capaces de verlo…; de reconocerlo; de escucharlo.

Para ello, no hace falta estar dentro de una ´élite de elegidos´, tal y como propugnaban los antiguos gnósticos, o haber pasado por el Seminario y la Facultad de Teología, para obtener el carné funcionarial de administrador de las cosas sacras. No. Para ello lo único que hace falta es seguir, con humildad y fe, los preceptos del Evangelio, y -a partir de ahí- orar, meditar, reflexionar, contemplar la Cruz y examinarse a uno mismo, pedir y dar…; demandar perdón y perdonar, y la verdad será revelada dentro de nosotros, poco a poco, con suavidad, con dulzura, con amor, inundándonos de esa sutil certeza que llamamos fe.

Como cristiano el Evangelio me obliga a poner la otra mejilla, de ahí lo de mitad monje; pero lo que no me obliga es a ponerme de perfil y permanecer de brazos cruzados, cuando la mejilla golpeada es la de mi prójimo más débil, más indefenso, más desamparado; porque ahí es cuando el monje se convierte en soldado y saca la espada a pasear.

Ya ha pasado y volverá a pasar.