Armonía y sintonía

Hace un tiempo que el diablo, disfrazado de saduceo, me dijo que el responsable del mal en el Mundo era el hombre, (el ser humano), ya que Dios lo había creado imperfecto.

Es decir que el origen del mal en el mundo es el hombre, pero por culpa de Dios.

En una situación normal me habría quedado pensando durante unos minutos, qué decir, sin embargo la respuesta que le di no la pensé, sino que me salió disparada como un resorte: “Dios no creó al hombre perfecto ni imperfecto; Dios creó al hombre libre”.

Recuerdo que tras esas palabras, miré hacia arriba, sonreí y dije: ¡gracias!

En aquellos momentos no solo me sentí en armonía con Dios, sino también en sintonía; algo tan maravilloso que no se puede describir con palabras, aunque tal vez sí con música.