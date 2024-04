INTERVENCIONISTAS, PROPAGANDA Y RUINA

Carlos Martín Urriza es el asesor económico de ‘Sumar’ el partido comunista de Yolanda Díaz. Entre sus propuestas, está lo siguiente:

Subir impuestos a herencias, alquileres, educación privada y alimentación. Además, quiere ir contra los beneficios de las empresas y defiende los topes legales a los precios. Finalmente, quiere crear empresas públicas- como mínimo- en los sectores estratégicos. Sectores que, él y sus colaboradores, dirán cuáles son.

Su jefa, Yolanda Díaz, declaró: ‘El sistema capitalista nos conduce al desastre’. (El Debate) Pues esta señora es socia, besitos incluidos, de Pedro Sánchez.

A mí no me sorprenden nada, las peligrosas idioteces de Yolanda y de su asesor económico. Y no me sorprenden porque no hay nada nuevo. Es la típica mentalidad totalitaria/intervencionista. ¿En qué consiste?

Si nos limitamos al aspecto económico, el intervencionismo hace referencia a la acción de los poderes públicos sobre la economía. Por una parte, van sustituyendo la actividad de los agentes privados. Por otra parte, promulgan muchas normas que limitan su autonomía. Digamos que esta gente totalitaria/comunista no suele conformarse con este intervencionismo. Su objetivo final- que aplaza en el caso de no tener más remedio- es el control total de la actividad económica. Y este es sólo un paso más para el control total de la política y de la vida de la gente. Los totalitarios siempre hacen lo mismo.

¿Qué harían- Yolanda, Carlos, Pedro Sánchez y cía- si pudieran? Planificación centralizada, control absoluto del Estado, ausencia de precios libres, lo que implica la imposibilidad del cálculo económico. Es decir, resulta imposible asignar los recursos económicos de manera adecuada. Total, rotundo fracaso. Se amplía- todavía más- la burocracia y desaparecen los incentivos. ¿Para qué mejorar si el Estado me lo quitará todo?

Ahora bien, en el contexto europeo en que vivimos es difícil instaurar un modelo de control totalitario del Estado, aunque no imposible, lamentablemente. De ahí que sea más habitual el intervencionismo estatal, todavía más agobiante del existente, en vez de la planificación centralizada.

Resumamos. El intervencionismo estatal de Yolanda, Sánchez y cía, sería mucho más agobiante y ruinoso del hoy existente, si pudieran. Conduciría, inexorablemente, a la ruina. ¿Qué medidas? A los intervencionistas les encanta redistribuir las rentas. Les provoca una felicidad orgásmica. Se creen mejores personas porque igualan. Y si pudieran igualarían hasta la ruina total.

¿Para qué voy a trabajar más si el Estado me lo quitará para redistribuir? ¿Para qué voy a crear una empresa si el Estado se apoderará de los beneficios que consiga?

Como son personas generosas, imponen un salario mínimo cada vez más alto, que los empresarios tienen que pagar. De ahí que, de cada vez, haya menos empresarios, a los que la propaganda estatal trata como ‘explotadores’. Los medios de comunicación/manipulación son, prácticamente todos, del Estado. Ya dijo el comunista Pablo Iglesias, en 2021, ‘la voz de los medios es la voz de sus dueños’, por lo que carecen de legitimidad, dado que no han sido votados. ¿Cuál sería la consecuencia si Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y cía tuvieran la presidencia del gobierno de España con mayoría absoluta? Que no habría prensa privada. Todos los medios de comunicación serían públicos. Controlados por ellos.

Otro paso, para la eliminación de la propiedad privada, es el control de los alquileres. Un paso más hacia la ruina, pero los medios de manipulación subvencionados, repetirán lo que quiera el amo subvencionador.

¿Podemos llegar a este infierno? Podemos, diría Pablo Iglesias. Pero sólo si hay suficientes creyentes políticos (dicho finamente) que crean esta mentirosa propaganda buenista/comunista. Es importantísimo que no olvide, que estos comunistas totalitarios han sido, y son, socios del socialista Sánchez.

De ahí la enorme importancia de una contra propaganda (aunque Alberto -como Mariano- no quiere líos) para repetir- hasta la saciedad- el enorme peligro que representa esta tropa totalitaria.

No olvide que la izquierda- con las excepciones de rigor- fomenta el ‘odio a los ricos’, porque serían- dicen- los causantes de todos nuestros males. Por tanto, si ‘machacamos’ a los ricos, el 95% restante, estará muchísimo mejor y será más feliz. Y con estas idioteces se arruinan los pueblos.

Hay que ser creyente político (ya me entiende), para tragar estas bobadas de progreso. Por eso a la izquierda le gusta que los estudiantes pasen curso con suspensos, con una educación poco exigente y mucho sexo. Así serán fácilmente manipulables. ¡Votemos a Pedro Sánchez y su gobierno de progreso auténtico: comunistas, golpistas y filo terroristas! ‘Somos la izquierda’.

Algunos ilusos, o mal intencionados, hablan de los ‘fallos del mercado’, como si el Estado no los tuviera. Los tiene, y mucho peores. Aclaro, que no defiendo la eliminación del Estado. En absoluto. Tiene importantes funciones que cumplir, aunque no son las funciones totalitarias que esta cuadrilla antidemocrática desea.

Últimas noticias. ‘Campaña internacional del separatismo contra España a pesar de la amnistía’. (LD)

‘La UE avisa a Sánchez que tomará «todas las medidas necesarias» para proteger a los jueces de sus ataques’. (OKDiario.)

Prefiero no decir lo que pienso.

Sebastián Urbina