La  Taberna del culo roto

Mientras todo el mundo se devana los sesos pensando qué va a suceder el día de San Pedro Mártir, lo cierto es que no hay que ser un vidente para ver que no va a suceder lo que algunos vaticinan, ni tampoco lo que sátrapa trama y calla. Pues no. A medio plazo, lo único seguro es que el barrio de Lavapies tenga una nueva ´piji-taberna´.

Lo que suceda en el ínterin hasta ese momento, no va a ser apto para todos los públicos; ni estómagos.

Cualquier persona con un mínimo de cultura, que no es el caso del tipo que nos ocupa, sabe que el que se la hace a un judío, lo paga ´siempre´, y con intereses.

El perdón, no es precisamente un vocablo que figure dentro del libro de estilo israelita.

Al tiempo.