VIRUS DOGMÁTICO Y AUTOCRACIA

Hablaré del virus dogmático, referido a dos aspectos importantes, aunque no sean los únicos. Por una parte, la imposibilidad de razonar- en términos civilizados- con personas que están infectadas por el virus de la catástrofe climática. Aclaro: no se niega que haya cambio climático, sino que este cambio climático se deba, exclusivamente, a la acción humana. Además, tampoco se acepta que nos viene encima una catástrofe climática que lo arrasará todo, como dicen los del virus climático.

Por ejemplo, me atreví, a comentar ‘de pasada’, que más de 1.600 científicos firmaron una declaración negando la emergencia climática. Entre ellos se encuentran dos ganadores del Premio Nobel, John F. Clauser e Ivan Giaver. Yo pensaba, ingenuamente, que esto sería motivo de reflexión y de comentario tranquilo. No fue así. Estos señores fueron acusados de ‘negacionistas’, que es lo peor que se puede ser. ‘Negacionista’ es una mezcla de idiota y facha. Naturalmente, no dije nada más.

También resulta asombroso- es lo menos que puedo decir- que haya millones de personas (y me estoy centrando solamente en España) que creen- más o menos ciegamente- en la doctrina comunista y que votan opciones comunistas. ¿Por qué es asombroso?

La materialización de la doctrina comunista- en cualquier tiempo y lugar- ha sido siempre- repito, siempre- una auténtica catástrofe, en todos los sentidos. Grave limitación, o eliminación, de las libertades habituales en los sistemas democráticos, represión y control, muy severos, a cargo de la policía, a toda la población, y ruina económica. En estos días de marzo 2024, hay manifestaciones en la admirada Cuba (por comunistas y progres), porque no tienen comida. Son los éxitos del socialismo realmente existente.

El que ya está infectado por el virus, no leerá lo que voy a recomendar, pero por mí que no quede. Es el ‘El libro negro del comunismo’, publicado por Stéphane Courtois, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica, y otros investigadores y profesores.

También recomiendo una película. Me refiero a ‘La vida de los otros’. Transcurre en el Berlín Oriental durante los últimos años de existencia de la RDA, y muestra el severísimo control ejercido por la policía secreta (Stasi) sobre los círculos intelectuales, que creían que la cosa no iba con ellos. Que solamente se controlaba al pueblo llano. Una excelente película que pone los pelos de punta. A los que no son como ellos.

Septiembre de 2019, Resolución del Parlamento europeo: ‘Recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad; etcétera.

A pesar de esto, en España, hay varios millones de personas que votan opciones comunistas, como Podemos y Sumar. Y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, los tiene, y ha tenido, de socios políticos, además de golpistas, separatistas antiespañoles y herederos políticos de la banda terrorista ETA. Somos el único país de Europa que tiene ministros comunistas. ¿Qué pensar de esta tropa totalitaria sin escrúpulos y de los creyentes políticos (dicho finamente) que les votan? No diré lo que pienso.

Cuando las personas interiorizan dogmas, y se niegan a ponerlos a debate, un debate pacífico, sincero e informado, siguen siempre por el mismo camino, pase lo que pase. Y amenazan y criminalizan a los que se atreven a discutir sus sagrados dogmas. Si, encima, se sienten moralmente superiores, son peores. La histérica y peronista manifestación ¡Pedro, quédate! ¡eres el puto amo!, cantando La Internacional con el puño en alto, se parece a la ‘adhesión inquebrantable’ que recibía Franco.

La democracia es de muy mala calidad (o deja de serlo), si muchos ciudadanos se convierten en creyentes políticos. Y si el que actúa así es el presidente de gobierno (un autócrata/psicópata), la democracia se convierte en autocracia, aunque esté maquillada de democracia por las criadas mediáticas. Resumiendo, sistemática manipulación mediática, colonización de las instituciones colocando a sus amiguetes, criminalización del discrepante y creyentes políticos (y cómplices) con derecho a voto.

PD. El doctor Joaquín Sama. Jefe Clínico especialista en Psiquiatría, Neurología, Medicina Familiar y Comunitaria de Córdoba. ‘Pedro Sánchez cumple los criterios diagnósticos para ser tipificado, sin la menor duda, como psicópata narcisista’. (28/mayo/2020.)

¡Y le votan! ¿De verdad son ciudadanos?

PD. Ahora toca ‘ALERTA ANTIFASCISTA’.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, acusa a PP y Vox de atacar la democracia. El PSOE criminaliza a PP, Vox, jueces y periodistas independientes, calificándolos de ‘ultraderecha’, golpistas y de ‘guerra sucia’. ¿Por qué? Porque la izquierda está por encima de la ley.

Un juez ha abierto diligencias previas contra Begoña por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Pero el PSOE desprecia la independencia judicial. Los quiere a sus órdenes.

Última hora. El juez que investiga a la esposa de Sánchez, es víctima de amenazas y mensajes intimidatorios.

‘Somos la izquierda corrupta y sin escrúpulos’.

Sebastián Urbina