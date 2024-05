Consejo General del Poder Judicial

1) Año 2018: El 4 de diciembre hay que renovar el CGPJ, después de cinco años de mandato. Hacen falta 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio. Los 8 juristas los buscan directamente los partidos entre gente de su confianza, sin problema. Pero ¿Y los 12 jueces?

2) 4 de agosto de 2018: Con antelación suficiente, el CGPJ inicia un proceso interno para ver qué jueces quieren presentarse como candidatos a vocal. La única condición es que estén en activo y tengan el aval de 25 jueces o el de una asociación judicial.

3) ¡Ojo, por este proceso de presentación de candidatos es por lo que algunos demagogos entienden que los jueces ya participamos en el sistema de elección, porque claro, la Constitución dice que debe haber 12 jueces, y si se presentan jueces, es que ya participan… sin fisuras!

4) 27 de septiembre de 2018: El presidente del CGPJ envía la lista de 51 jueces candidatos a vocal a quien debe elegir a los vocales, al Parlamento. Concretamente se la envía a los presidentes de Congreso y Senado, para que elijan los 12 jueces.

Listado definitivo de candidatos a vocal del CGPJ:

Avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura

Abascal Junquera, Alejandro. Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada

López Soto, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda

Martínez Ceyanes, María Pilar. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo

Montero Fernández, José Antonio. Sala Tercera del Tribunal Supremo

Moreno García, Juan Ángel. Audiencia Provincial de Madrid

Núñez Corral, José Luis. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz

Orga Larrés, José Carlos. Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño

Páez Martínez-Virel, José María. Juzgado Decano Exclusivo Único de Málaga

Rodríguez Vega, Luis. Audiencia Provincial de Barcelona

Rojo Beltrán, María Pilar Esther. Audiencia Provincial de Valencia

Serrano Frías, Isabel. Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara

Vila Pariente, María de los Reyes. Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de Sevilla

Avalados por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Baena Sierra, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Palma

Estévez Benito, Rafael. Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres

García de Yzaguirre, Mónica. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Jaén Vallejo, Manuel María. Juzgado de lo Penal nº 4 de Getafe

Lorenzo Bragado, Juan Luis. Registro Civil Exclusivo nº1 de Santa Cruz de Tenerife

Tardón Olmos, María. Audiencia Provincial de Madrid

Avalados por Juezas y Jueces para la Democracia

Erice Martínez, María Esther. Presidenta de la Audiencia de Navarra

Espinosa Casares, Ignacio. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Fernández Seijo, José María. Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona

Martín Verona, Ignacio. Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Valladolid

Preciado Doménech, Carlos Hugo. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Rosell Aguilar, María Victoria. Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria

Ruano Rodríguez, María Lucía. Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid

Suárez-Mira Rodríguez, Carlos Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Ferrol

Avalados por Ágora Judicial

Figuera Lluch, Montserrat. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Avalados por miembros en activo de la Carrera Judicial

Andreu Miralles, Fernando. Juzgado Central de Instrucción nº 4 (43 avales)

Arozamena Laso, Ángel. Sala Tercera del Tribunal Supremo (54)

Avilés Palacios, Lucía. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Arenys de Mar (79)

Balerdi Múgica, José Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva (64)

Ballesteros Martín, Javier Mariano. Audiencia Provincial de Madrid (57)

Calderón González, Jesús María. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (35)

de la Cueva Aleu, María Aurora. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (61)

Espinosa Conde, María Gema. Audiencia Provincial de Barcelona (309)

García Otero, César José. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-Las Palmas de Gran Canaria (37)

González de la Varga, Susana. Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles (49)

Gutiérrez Muñoz, Sonia Montserrate. Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona (78)

Huerta Garicano, Inés María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (43)

Íñiguez Hernández, Diego. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao (65)

Jiménez Hidalgo, Adoración. Juzgado de lo Social nº 3 de Granollers (79)

Martínez Mediavilla, José Eduardo. Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca (74)

Montalbán Huertas, Inmaculada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (40)

Moreno Gómez, Virginia. Juzgado de lo Penal nº 1 de Girona (36)

Oliver Egea, Francisco Manuel. Juzgado de lo Penal nº 6 de Móstoles (92)

Renedo Juárez, María José. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (250)

del Riego Valledor, José María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (44)

Sánchez Conesa, Raúl. Tribunal Superior de Justicia de Murcia (35)

del Ser López, Ana. Presidenta de la Audiencia Provincial de León (65)

Serna Calvo, María del Mar. Juzgado de lo Social nº 23 de Barcelona (75)

Villagrá Álvarez, David. Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Almería (34)

5) EL CGPJ, por tanto, «ha cumplido su parte». Allá que van los jueces candidatos a vocales judiciales. A partir de ahí ya no tiene papel alguno que jugar… Como el resto de ciudadanos, el CGPJ se sienta a esperar a que Congreso y Senado elijan a los 8 juristas y los 12 jueces del próximo CGPJ.

6) El Congreso pone en marcha el proceso de renovación del CGPJ, con comparecencias de los candidatos. Pero lo importante es lo que se cuece entre bambalinas, en las sedes del PP y del PSOE: Se trata de repartirse el CGP y pactar con anterioridad lo que hay que votar,… como siempre.

7) 12 de noviembre de 2018: Todo atado y bien atado. 11 vocales para el PSOE y 9 para el PP. Tú votas a los míos, y yo a los tuyos. Y el presidente del CGPJ y del Supremo que sea Manuel Marchena, a propuesta del PP, al que, ¡mira tú por dónde!, le toca juzgar el caso del procés, el intento de golpe de estado de Cataluña de 2017…

8) 19 de noviembre d 2018: Se filtra un whatsapp de Cosidó (PP) diciendo que con ese pacto van a controlar la Sala 2ª del Supremo, la que ve los delitos, «por la puerta de atrás». Marchena publica una carta en la que dice que con él no cuenten. ¡Pacto roto!

9) La presidenta del Congreso, ante la ruptura del pacto político, interrumpe el proceso parlamentario de renovación, sin causa legal para ello y cuando aun faltan dos canditatos del turno de juristas por comparecer. Sin pacto político, el Parlamento para. https://congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-660-C1.PDF

10) Años 2019, 2020, 2021… Mandanga de la buena. Que si sí, que si no. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos tres… Que si ahora pongo estas condiciones, que si ahora otras. Yo no me apeo y quiero lo mío. Y la Unión Europea mirando, cada vez más atenta.

11) Año 2022: nada cambia, todo sigue igual. Con partidos políticos incapaces de llegar a un acuerdo. Y con una presidenta del Congreso, silbando y mirando al tendido a la espera de que, los capos de los partidos le digan que ya se puede continuar el proceso de elección de los miembros del CGPJ interrumpido en 2018.

12) Así que yo no sé por qué ese empeño a echar la culpa al CGPJ de lo que pasa, la verdad. Es el actual CGPJ el que está secuestrado por la inoperancia de los políticos. Es la víctima, no el culpable. A pesar de ello, hay voces que piden que dimitan sus vocales.

13) Pero: A) La dimisón de todos los vocales del CGPJ no arregla nada; su dimisión no es un conjuro mágico que haga llegar el acuerdo político. B) El CGPJ hace mucho más que nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y demás cúpula judicial.

14) Del CGPJ dependen licencias (maternidad, enfermedad, estudios) y permisos de jueces, concursos del traslados, comisiones, ascensos, formación (cursos, escuela judicial), bases de datos, etc. Si los vocales dimiten, sin CGPJ, se lía parda en los juzgados, y el ciudadano paga.

Reumiendo:

15) De un lado, la culpa es de unos presidentes de las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) secuestrados por los partidos políticos, que no cumplen con sus obligaciones legales hasta que les digan que ya pueden. Hasta que no sepamos a qué vocales vamos a votar, no empezamos la votación.

16) Y, de otro lado, la culpa es de los partidos políticos con presencia en las instituciones. Mejor dicho, del sistema de elección del CGPJ que hace depender su renovación de los acuerdos políticos, de negociaciones políticas donde, oh sorpresa, los intereses políticos son los que se ponen sobre la mesa.

17) Quede claro que el actual bloqueo del CGPJ no es la enfermedad, es el síntoma de la enfermedad: la politización del CGPJ. Por tanto, no basta con bajar la fiebre y quitar la tos, es necesario curar al enfermo, operarlo y quitarle el cáncer.

18) Es decir, hay que cambiar el sistema. Lo pide Europa desde hace mucho como medida de lucha contra la corrupción y por la independencia e imparcialidad judicial: los jueces debemos poder elegir (votar) a los 12 jueces. Sistema mixto: jueces + parlamento.

19) Y es preferiblemente cambiar el actual sistema de elección antes de renovar el CGPJ. Porque el actual sistema es inconstitucional de facto. El Tribunal Constitucional dijo que «es inadmisible» un reparto por cuotas de representación parlamentaria… que es lo que se hace desde siempre.

20) Si se renueva el Consejo General del Poder Judicial con un sistema politizado, paliamos los síntomas pero seguimos con un CGPJ enfermo. Y mañana (dentro de cinco años) volverán los síntomas, p sea, las posibilidades de bloqueo y los mamoneos políticos correspondientes.

¿Y, por qué no se elige a los miembros del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, mediante alguna clase de sorteo?

Eso tampoco lo quieren los partidos, ¡eh! Los partidos políticos quieren seguir controlando el procedimiento de elección de los miembros del CGPJ, decidir quienes forman parte de él, porque saben que eso les dará también control sobre quiénes serán los jueces que nombrará a su vez, discrecionalmente, el CGPJ. Recurrir a alguna clas de sorteo, por tanto, tampoco les vale.