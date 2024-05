José Luis López-Linares: ¿A qué esperamos para otorgarle la Real Orden de Isabel la Católica?

Si fuese inglés le habrían distinguido con la Orden del Imperio Británico (O.B.E.) o con la de Miembros del Imperio Británico (MBE), pero como es español y está vivo y coleando (gracias a Dios y por mucho tiempo), José Luis López-Linares carece aún de distinción pública nacional española, a pesar del éxito arrollador y memorable del documental España, la primera globalización, por el que todo bien nacido se ha sentido henchido de orgullo y de pertenencia a la Madre Patria. Como en tantas ocasiones, la Comunidad de Madrid sí se adelantó y le concedió la Medalla de plata de la Comunidad de Madrid, entregada el 2 de mayo de 2022 por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Y ese sentimiento que nos despertó con España, la primera globalización, es el mismo que provoca al conjunto de Hispanoamericanos el documental Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, a cuyo estreno en la sala 3 del cine Paz acudió S.M. el Rey Felipe VI, y que, a pesar de su limitada difusión, ya bate números, arranca largos y atronadores aplausos al final de su emisión y levanta cabezas de honra entre quienes salen felices de la proyección. Y no es para menos porque el escritor, director y productor López-Linares se ha superado con esta obra audiovisual, y más en los tiempos que corren en los que la moda –también entre parte del Gobierno- es hacer seguidismo a los enemigos de España y bailar el agua a los mentirosos y falaces dictadores populistas de Hispanoamérica, que siguen manejados por los hilos sajones y galos para fraccionar, debilitar y empobrecer aún más a los pobladores de vastas extensiones de tierra y países en los que, en sus tres siglos de mayor esplendor, fueron ricas, avanzadas, hermanadas e iguales en pertenencia, derechos y obligaciones entre los súbditos de la Monarquía Hispánica.

Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, debería proyectarse en colegios, institutos, universidades y colegios mayores porque su sola recreación enseña más de la historia real de España que la poca, censurada y falsa que se imparte en instituciones públicas y privadas de enseñanza. Madrid, que protagoniza un nuevo e incruento 2 de mayo contra el invasor, seguro que lo hace.

Y si no fuésemos tan vergonzosos e irresponsables, nuestras principales empresas multinacionales y cadenas de televisión programarían la difusión de Hispanoamérica, canto de vida y esperanza y producirían películas sobre los hechos y personajes más importantes de la Monarquía Hispánica y su Imperio, que no fue colonizador y devastador sino integrador y enriquecedor (entérese Sr, ministro de Cultura, Ernest Urtasun Domènech). Pero, por desgracia, tanto Movistar como TVE y muchas más se dedican a producir series que solo son de entretenimiento, vacuas, ordinarias y hasta soeces, cuando no seguidoras conscientes o inconscientes de la leyenda negra.

El Gobierno que padecemos no impulsará lo primero sino, más bien, lo segundo, pero otras instituciones del Estado que conservan y acrecientan su prestigio sí que pueden y deben hacerlo. Confiemos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL