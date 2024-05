Fórmula Sánchez: pobres, subvencionados, igualados por abajo, dependientes y controlados

La fórmula de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para mantenerse en la Moncloa con los apoyos de independentistas, populistas y filo terroristas es muy clara: Estado confederal iliberal de ciudadanos pobres, igualados por abajo, subvencionados, dependientes y controlados.

A lo primero nos conduce su permanente cesión de competencias, dádivas y retirada del Estado en Cataluña, País Vasco y Navarra, hasta hacer desaparecer a España de esas regiones. Y lo segundo lo constata su política en los ministerios de Economía Comercio y Empresa; Hacienda; Transporte y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Industria y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Vivienda y Agenda Urbana; Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Transformación Digital y Función Pública, y Juventud e Infancia. En todas estas carteras, varias de nombre estrambótico, no se busca premiar el esfuerzo y las capacidades, crear riqueza y que en España, como quería Olof Palme para los suecos, todos seamos ricos, sino que todos seamos pobres y desaparezca la amplia clase media que se generó en la mitad del franquismo y creció con la Constitución de 1978 y los Gobiernos de Adolfo Suarez González, Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, Felipe González Márquez y José María Aznar López, y la entrada en la Unión Europea.

El PIB (producción nacional dividida por el número de habitantes) ha crecido un 1,77% en España en 2022 respecto a 2007, un pequeñísimo aumento frente al incremento del 14,6% de Alemania o el 15,6% de Estados Unidos (datos del Banco Mundial en moneda nacional). Ahora la brecha de España respecto a otros países se ha agrandado: es un 35% inferior a la de Alemania y un 60% respecto de Estados Unidos. Nuestra grieta en renta por habitante en relación con los principales países europeos y Estados Unidos tiene como principal causa que nuestra productividad en más baja, y lo es porque no hay suficiente inversión.

Un estudio de Rafael Doménech y Jorge Sicilia, responsable de análisis económico y director de BBVA Research, respectivamente, señala que la Formación Bruta de Capital Fijo por persona en edad de trabajar en España en el tercer trimestre de 2023 se situó en 2.217 euros, un 5,3% menos que en 2001. Por el contrario, la media de la UE fue de 3.282 euros, un 35,6% más que en 2001 y un 48% más que en España. Y las causas de esta menor inversión se encuentran, principalmente, en “el aumento del gasto público y de la presión fiscal”. El primero creció en 2023 en 40.989 millones, un 6,43%, hasta un total de 678.820 millones de euros (un 46,4% del PIB) y la segunda está situada en el 37,5% y supera la media de la OCDE, que en 2022 fue del 34%. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España se sitúa en la posición 34 de los 38 países analizados de acuerdo con el índice de competitividad fiscal (dos puestos por debajo de 2021).

🔴 La hipocresía de los progresistas en un minuto: acoger gente de Jovenlandia sí, pero en casa de otro GENTUZA pic.twitter.com/j3g7ScO76R — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) May 12, 2024

La inseguridad jurídica y la creación de nuevos impuestos extractivos a las empresas ha provocado la huida de los inversores extranjeros hasta límites insospechados, que nuestra multinacionales hayan dejado de invertir en España y lo hagan en otros países europeos y Estados Unidos, y que los exprimidos autónomos y pymes desistan de crear empleo y riqueza y se apunten al funcionariado o a la emigración. Y de remate, Sánchez exige a comunidades autónomas y ayuntamientos (excepto Cataluña, Navarra y País Vasco) que recorten 20.000 millones en sus partidas de gasto, mientras la administración central se concede un extra de 17.000 millones para sus caprichos, paniaguados y comprados.

Para culminar esta obra demoledora de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y su desgobierno de destrucción, el ministerio de Trabajo y Economía Social, con el apoyo de los comprados ex sindicatos de clase trabajadora UGT y CCOO, se esfuerza en destruir trabajo, reducir la jornada laboral, incentivar el absentismo (ya en el 7%: 1.248.000 personas no acuden cada día a su puesto de trabajo), frenar el control de las mutuas laborales en las bajas por enfermedad (en el primer trimestre han crecido un 13% y en 2023 fueron más de 8 millones, con un coste de 14.000 millones), aumentar los días de libranza, subir los impuestos al trabajo a empresas y empleados y despotricar contra los empresarios y el capitalismo.

Para el Puto Amo, todo partido que no le sostenga en La Moncloa es fascista y todo lo que sea español, según sus socios, es fascista, incluidos Velázquez, Goya y Dalí, y por eso reclama en su carta a la militancia que “debemos defender nuestra democracia (ojo, dice “nuestra democracia”, la suya, no la democracia a secas) todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades”. ¿Cuándo no ha insultado Sánchez y cuándo no ha mentido?

¿Es o no cierto que el autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón nos quiere pobres, igualados por abajo, subvencionados, dependientes, genuflexos y controlados, mientras él, su familia, sus amigos y los miembros de su desgobierno viven del contribuyente en la abundancia, el todo gratis y la faltriquera a rebosar para el presente y el futuro?

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL