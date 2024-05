¿Por qué jaque a la racionalidad? En el libro ‘La religión woke’ se puede leer.

‘Por ejemplo, deberíamos evitar una epistemología que privilegie la razón o el punto de vista racional; deberíamos evitar las teorías del yo que consideren la racionalidad como un rasgo característico y deberíamos evitar aceptar los ideales morales y políticos que glorifican la razón y la ‘persona’ (es decir, el hombre) racional.

Para estos militantes woke, la razón, más que una aliada, es un enemigo: las dos nociones científicas básicas de objetividad y de racionalidad estarían vinculadas al virilismo, al racismo y al colonialismo’.

Muchas personas, al leer esto, creerán que se trata de una cuadrilla de chalados y que no vale la pena perder el tiempo. Se equivocan.

Dado que este movimiento ‘woke’ nació en las universidades, cito. ‘En las facultades de letras y de ciencias humanas, el éxito de las ideas woke, ha sido fulminante… Las voces disidentes son escasas y el peligro de exilio o ‘muerte social’ disuaden a muchos compañeros’.

Como dice el autor del libro, el filósofo francés Jean Francois Braunstein: ‘Las universidades ya no cumplen con su función: preservar y transmitir nuestro legado cultural, contribuir al avance del conocimiento y formar mentes libres y cultivadas’.

Me conformaría con que- al menos- unos pocos lectores se tomaran esto muy en serio.

Voy a suponer, como supone el autor del libro citado, que la situación es grave. Tengamos en cuenta que este movimiento ‘woke’ domina en las universidades más importantes del mundo. Estados Unidos tiene 13, entre las 20 primeras. O si nos centramos en las diez primeras, hay dos del Reino Unido y el resto son de USA. Universidad de Oxford, Universidad de Stanford, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Harvard, Universidad de Cambridge (Reino Unido), Universidad de Princeton, Instituto Tecnológico de California, Imperial College de Londres, Universidad de California en Berkeley y Universidad de Yale.

Pues bien, en estas famosas y primeras (hasta ahora) universidades del mundo, domina este peligroso e irracional movimiento ‘woke’.

¿Quién puede salir ganando con la fobia a la racionalidad y la sumisión a los prejuicios, emociones, sentimientos y las identidades raciales, entre otros elementos sustitutivos? Como es típico de ‘nuestras’ pocilgas tribal/identitarias.

Piensen, por un momento, en la política española actual. Aclaro, antes de seguir, que no creo que la ‘derecha’ sea buena, y la ‘izquierda’ sea mala. No. Creo que la ‘derecha’ es mala, y la ‘izquierda’ es peor. Y la izquierda zapateril y sanchista, mucho peor.

Dicho esto, nos podemos preguntar. ¿quién se siente más a gusto, actuando al margen de la racionalidad? Por supuesto, ya sé que para los millones de feligreses que votan a Pedro Sánchez, lo más racional, justo y solidario es votar a los socialistas, y a su líder, Pedro Sánchez. Dicho esto, nos podemos preguntar si tiene algún sentido preferir a Pedro (izquierda), o preferir a Alberto (derecha).

Si hablamos/actuamos al margen de la racionalidad, decidirán nuestros sentimientos y prejuicios. Y, si hacemos esto, nadie nos puede discutir nada. Esto es lo que ‘yo siento’ y se acabó. Con otras palabras, ‘me gusta el helado de vainilla’ y punto. Sólo tiene sentido un debate racional, si se utilizan argumentos racionales y hechos contrastados. Y, ambas partes, coinciden en que quieren decidir, no sobre la base de emociones/sentimientos, sino de argumentos racionales y hechos contrastados.

No es que yo tenga mucha confianza en Alberto, pero es que no tengo ninguna en Pedro. ¿Lo digo por sentimientos o prejuicios? No. Llevo años informándome lo mejor posible, no para descubrir la mentira y agarrarme a ella, sino para descubrir la verdad, o lo más aproximado. Alcanzar unos mínimos niveles de racionalidad, objetividad, etcétera, no es algo dado. Se requiere entrenamiento y esfuerzo.

Resumo. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Me remito a la prensa-de papel y digital- y los medios radiofónicos y televisivos. ‘Si quiere se lo repito veinte veces. No pactaré con Bildu’. Pedro se encuentra más cómodo con los cambios constantes a su gusto. Hoy digo ‘digo A’ y mañana digo ‘No A’, sin que se haya producido algún hecho relevante que justifique el cambio. ‘Somos la izquierda’.

¿Se ha enterado Alberto de la ‘batalla cultural’?

Entre el irracional movimiento ‘woke’ y la criminal agenda 20230, la situación global es extremadamente grave. Aparte las amenazas nucleares de Putin.

El doctor Sama, Jefe de Psiquiatría del hospital de Córdoba afirmó (28/mayo/2020), sin ninguna duda, que Pedro Sánchez es un psicópata narcisista. Y el ‘puto amo’, como dijo el ministro Puente. Además de traidor y mentiroso, como afirma Rosa Díez. O sea, un caudillo bananero. ¡Y le votan!

Última Hora. ‘ERC pone en la mesa de Sánchez un plan completo para perseguir a jueces, policías y periodistas por presunto lawfare’.

Bananeros, supremacistas y xenófobos. No se hagan ilusiones, no es un insulto.

Sebastián Urbina