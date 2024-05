Inmigración ordenada para evitar el caos en Europa o negocio de mafias y gobiernos corruptos

Europa necesita inmigración ordenada y legal si no quiere convertirse en un Continente de viejos y jubilados.

Precisa cada año nuevos ciudadanos que se incorporen a la sociedad, la rejuvenezcan y trabajen en los puestos que quedan desatendidos. Fue el modelo Suizo hasta que renunció a él en 2016 por la presión de países europeos que argüían que era contrario a los acuerdos de libre circulación.

Ahora la patrocina el eurodiputado de izquierdas Daniel Cohn-Bendit, que lleva años pidiendo que la Eurocámara fije cuotas anuales de inmigración legal basadas en nuestras necesidades.

Esta inmigración choca con esa otra ilegal y masiva que asalta fronteras y es negocio de organizaciones criminales y gobiernos dictatoriales porque trae consigo la devaluación del mercado laboral y problemas de orden público y seguridad. Los eslabones de la cadena de esta última comienzan con acuerdos entre dictaduras y mafias organizadas. Tú me das tantos al año, yo te pago tanto y te quitas gente que te estorba. Cuando tengo los viajeros los estrujo económicamente, los meto en barcos con ayuda de tu policía, los suelto en pateras en alta mar y llamo a ONG privadas que aplican el derecho del Mar y los recogen y entregan a las autoridades del país europeo más cercano. Una vez dentro, otras ONG que viven también de subvenciones los mantienen un tiempo, después los servicios sociales de cada país los atienden mientras pueden y, una vez regulada su situación o durante su tramitación, encuentran empleos legales, viven de trabajos en negro o delinquen. La cadena continúa inexorable y las sociedades europeas se deterioran en renta per cápita, vivienda, sanidad, educación, seguridad y valores. Es lo que Renaud Camus, teórico de las extremas derechas francesas, denomina “descivilización” para advertir del riesgo de “descomposición” de las sociedades occidentales. En esta progresiva descomposición emergen populismo de derecha e izquierda que recogen votos de ciudadanos descontentos y preocupados por lo que constatan, y cuando estos populistas alcanzan el poder no lo sueltan y se convierten en autócratas.

Mientras esto ocurre, Naciones Unidas, dominada por dictaduras en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, y una pléyade de organizaciones internacionales de falsos derechos humanos que viven del contribuyente, se desgañitan para que Europa siga siendo el sumidero de otros Continentes, el negocio de las mafias y el Dorado de autocracias de todo jaez que crecen en América, África y Asia.

La Unión Europea (UE) ha sido derrotada estrepitosamente en sus fronteras externas tras dilapidar miles de millones en países de origen de esa emigración ilegal, que han servido para alimentar la corrupción de sus Gobiernos en vez de aliviar las penurias de su población. Si Europa quiere seguir siendo Europa, antes de convertirse en un continente sonámbulo que ha olvidado su pasado, y gozar de libertades civiles, defender su democracia liberal, mantener sus logros de educación obligatoria, asistencia sanitaria, cobertura de paro y pensión de jubilación universales, respetar y valorar nuestro patrimonio material, artístico y espiritual, y conservar los rasgos primigenios, además de favorecer mucho más la situación económica de las mujeres que quieren ser madres y trabajar también fuera de casa, tiene que ser inflexible con la inmigración ilegal, devolver a los países de embarque o procedencia al cien por cien de los que entran en sus fronteras por este procedimiento, astillar los eslabones de esa perversa cadena, ilegalizando a las ONG que viven de la pobreza y quieren que crezca porque son sus clientes, suprimir el pabellón de los barcos que se enriquecen con ese comercio inhumano para que no puedan aplicar el derecho del Mar, romper relaciones con las dictaduras que viven de exportar seres humanos y dejan su sanidad y educación en manos de ONG y órdenes religiosas, mientras sus dictadores se enriquecen y ríen de nosotros, y no caer en la trampa de acoger a todo ilegal que procede de un país en el que se impide el ejercicio efectivo de las libertades democráticas y no respeta la separación de poderes ni los derechos humanos. Con los ciudadanos de estos países que se les priorice en la inmigración legal y ordenada. Y si la UE se esfuerza más en integrar a las generaciones de nacidos en Europa oriundos de otros países, tendrá futuro. En caso contrario desaparecerá bajo el buenísmo, la trampa de los moldeables derechos humanos y la bota de China, Rusia y socios.

A juicio del eurodiputado verde alemán Udo Bullmann “regar con dinero a los dictadores no conducirá a los resultados esperados” y a lo que nos lleva –señala- es a transformar la UE en el Banco Mundial de las Dictaduras y los regímenes autoritarios”. Lo que “se necesita urgentemente son vías legales para la migración regular”,

“No podemos permitir que las bandas criminales decidan quiénes llegan a las costas de Europa”, declaró en Granada el primer ministro británico, Rishi Sunak, subrayando a renglón seguido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que el debate en la UE no puede girar en torno a “redistribuir” a los inmigrantes ilegales entre los 27 sino “en atajar la inmigración ilegal en las fronteras externas y frenar todos los barcos implicados en el tráfico de personas”. A Lampedusa (Italia) llegaron más de 128.000 mil inmigrantes ilegales en 2023 y a España 53 mil (un 76,2% más que en 2022), de ellos 37 mil a la isla de El Hierro y a otras ínsulas canarias (un crecimiento del 140,4%), y casi la mitad menores no acompañados (menas). Todos sin papeles para ocultar su nacionalidad pero con teléfono móvil. ¿Quién les paga el gasto y la itinerancia? ¿Por qué no se requisan para averiguarlo? La cifra crece y, como vemos, no la para el nuevo pacto sobre migración y asilo alcanzado a duras penas por la UE en diciembre. Las mafias y sus tutores ganan por goleada.

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL