Balada triste por la Humanidad

Con el advenimiento y la generalización del uso de computadores y de la red Internet, no solamente puede ser abierta la correspondencia privada de cada usuario, antes protegida por un código de honor y por la ley, sino que las centrales de inteligencia de las potencias bajo la égida masónica tienen acceso ahora a toda la información almacenada en los discos duros y los propietarios de cada equipo y dirección electrónica, están debidamente registrados y por supuesto, controlados.

La sociedad sin dinero en efectivo, las tarjetas inteligentes, el rastreo por medio de satélites GPS, las cuentas bancarias electrónicas, las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y otros, son mecanismos que ya se están empleando cada vez a mayor escala, hasta llegar a los microchips implantables, que ya se han ensayado exitosamente con mascotas y se están empezando a utilizar con engañosa publicidad en seres humanos, hasta que alcancen el cubrimiento generalizado que desean.

Llegará el día en que quien no tenga un microchip bajo su piel, que contenga toda, absolutamente toda la información de cada persona (domiciliaria, judicial, intelectual, política, financiera, etc.) conectada a la base de datos del Estado Policía Electrónico Global, será un indocumentado que no podrá ejercer ningún acto de ciudadanía, ni hacer transacciones, ni acceder a empleo o información, ni realizar operaciones financieras, ni comprar, ni vender. En esta cuestión, y a futuro, las campañas de vacunación promovidas por un artificial, periódico y sistemático ´acojonamiento global´, jugarán un papel vital

Se cae de su peso, que cuando el desgraciado le da algún motivo a `la hermandad`, ésta podrá manipular el registro electrónico a su antojo y el caído en desgracia valdrá menos que un perro callejero, pues hasta sus ahorros desaparecerán por los `caprichos` electrónicos.

Skinner, que trabajó para el Instituto Tavistock, propone que los hijos les sean quitados a sus padres para ser educados por el Estado. Estamos pues a puertas del regreso a Esparta y ante la estocada final con que ejecutarán esos insensibles matadores un rebaño picado, banderilleado y exhausto.

El Club Bilderberg lucha intensamente por mantener la población en un estado continuo de ansiedad, creándole crisis financieras, desempleos masivos, violencia, drogas y una educación amoral, indecente y manipulada.

El individualismo ya lo han logrado quebrar en vastos sectores de la población a través del `trabajo en equipo`, que obliga a renunciar a las propias ideas en beneficio del grupo, hasta el punto de que ya muchos sienten vergüenza de tener `iniciativas`. Otro importantísimo paso hacia la añorada sociedad ´progre-gregaria´.

¿Quién puede negar que el coeficiente intelectual de la población está bajando, gracias a la reducción en la calidad de la educación, a la programación basura por televisión y a la agresión infringida a la música y demás bellas artes, a través del teatro, del cine, del negocio disquero y de los espectáculos de masas.

Cuando usted comprenda, que esos paradigmas de la libertad, conductores y ejemplos de moral, luchadores por el bien común, defensores de la libertad de prensa y de la democracia, a quienes usted eligió para que fuesen los guías, apenas eran unos lacayos del auténtico poder mundial en la sombra, ya será demasiado tarde.