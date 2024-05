Despenalización a largas carreras de cotización

El grupo Podemos ha registrado una Propuesta de Ley ante el Congreso de Diputados para que se debata en el Parlamento la eliminación de los coeficientes reductores que penalizan la pensión de las personas jubiladas antes de la edad ordinaria y que cuentan con más de 40 años cotizados. Dicha PL coincide con la reivindicación defendida desde la asociación ASJUBI40 y otras asociaciones de pensionistas.

Hasta la fecha muchos habían sido los “apoyos teóricos” y falsos obtenidos por ASJUBI40. Desde las Proposiciones NO de Ley (NO vinculantes) aprobadas de forma vergonzante en 16 Parlamentos autonómicos, pasando por los falsos apoyos de los sindicatos mayoritarios (sobre todo UGT) y concluyendo con la enmienda fake a la Reforma de Pensiones 2021 presentada desde UP pero que personalmente Yolanda Díaz (en aquel momento al frente de UP) se encargó, de forma humillante, de retirar 24 horas después de su presentación.

Ahora, el grupo Podemos con esta PL obliga a que, en primer lugar, el Gobierno manifieste su conformidad o no a la tramitación y, en caso de conformidad, pasaría a la Cámara y ahí los grupos deberán “retratarse” con sus eventuales enmiendas y votos.

El valor añadido de esta PL respecto a todos los anteriores “falsos apoyos” es que se refiere exclusivamente a lo defendido desde ASJUBI40, es decir, ningún grupo político podrá excusarse o esconderse diciendo que se trata de una Ley mucho más amplia y que abarca otros muchos temas. La PL es muy concreta y concisa. No hay dudas ni interpretaciones respecto a su contenido.

Se podrá argüir que el grupo Podemos hace ahora un uso electoralista con esta PL. La pregunta es ¿hay alguna Ley o Propuesta de Ley que no tenga uso electoralista?. La respuesta es clara ¿verdad?.

Lo cierto es que con esta PL, Podemos pone en un aprieto al resto de grupos. Que cada uno se retrate ante su electorado. Por una parte, habrá que ver si Yolanda Díaz, desde Sumar, ordena nuevamente engañar y dar la espalda a la reivindicación social de esta PL, ver a Rufián de ERC si ordena votar realmente en base a lo que defiende, de forma vehemente, Jordi Salvador, su Portavoz en el Pacto de Toledo, o bien por ejemplo si el PP cumple con lo defendido por su Portavoz, Tomás Cabezón, en el Pacto de Toledo y así también con otros grupos que defendieron esa reivindicación, como Coalición Canaria, EH Bildu y BNG. Respecto al PSOE es la última oportunidad que tiene para rectificar sobre la injusticia que se negó a solucionar. En cuanto a Vox, hasta la fecha no ha defendido nunca esta reivindicación.

Ahora que el voto SI es vinculante y el texto de la Propuesta de Ley es claro e inequívoco habrá que ver la coherencia y dignidad de los grupos parlamentarios. Veremos si la palabra coincide con la realidad. Tienen su oportunidad. La última.

Respecto a los sindicatos, ardo en deseos de ver su posición ante la PL de Podemos. Sobre todo la respuesta de UGT, que fue el sindicato que (ante las cámaras y redes sociales) más “apoyó” esa reivindicación pero que luego la traicionó y abandonó (ver la Mesa de Diálogo Social).

Esta Propuesta de Ley, por supuesto, no anula ni paraliza la demanda interpuesta ante los organismos europeos por más de 2.000 personas jubiladas penalizadas. Esa demanda sigue su curso.

Sería lamentable que algo que puede ser solucionado de forma interna en España (con esta PL pueden hacerlo), finalice en una sentencia favorable desde las instituciones europeas para nuevo vergüenza, descrédito y deshonra de nuestro país.