Nos toman por imbéciles, sí. Todos los días y a casi todas horas. Lo peor de todo es que, con frecuencia, tienen razón.

No somos otra cosa, en el fondo, que colaboradores necesarios. En unos casos por simple ignorancia (o ignorancia por simples); en no pocos, por indiferencia ¡como si la cosa no fuera con nosotros! En otros, por fin, mucho más graves, que ya es decir, por todo lo contrario: creerse en posesión de la verdad sin someterla al necesario contraste con la cruda realidad. Que para eso está, para que la observemos con mirada crítica hasta sacar conclusiones. De eso hay mucho. Y así nos va. De momento, para poco más servimos. De momento, insisto en ello.

Mientras no tengamos claro que es una cuestión entre “ellos” y nosotros” no comenzaremos a avanzar por la difícil cuesta arriba de la reacción ciudadana. Hoy está más que empinada. Es cuestión nuestra inclinarla cada día un poco más en el sentido que nos conviene.

Hago notar que en toda cuesta arriba siempre habrá un “arriba” y un “abajo”. Si conseguimos llevarla a un terreno llano, estaremos todos al mismo nivel. ¿Verdad que suena bien?

También nos toman por imbéciles cuando pretenden convencernos de que cada uno de nosotros pertenece a una de las dos mitades en que, según ellos, se divide España: la “derecha” y la “izquierda”. Mientras tantos se lo crean, las cosas les seguirán yendo estupendamente. A nuestra costa, claro.

Mienten, roban, acosan, desprecian, oprimen…¿Y qué hacemos nosotros?

En el mejor de los casos, aguantarles con resignación. Sin olvidar que no son pocos los que están encantados de la situación porque la bota que les aplasta es la del pie izquierdo.

La solución, la única solución posible, sólo puede comenzar si nos decidimos a abandonar para siempre la estúpida, la perversa costumbre de no razonar.

Aunque nos equivoquemos con alguna frecuencia: del error podemos salir; con mayor o menor esfuerzo, pero podemos salir. Del pozo sin fondo que es renunciar al razonamiento resulta del todo imposible.

Y sucede que en él estamos; y ya con el agua al cuello.

Los dos bandos en lucha, vuelvo a la cuestión que hoy nos ocupa, son “ellos” “nosotros”.

Es difícil, imposible más bien, ganar una guerra si no tenemos claro contra quién debemos disparar nuestros cañones. En tal confusión no resultará extraño que nuestras propias bombas nos caigan encima. Que es, poco más o menos, lo que está sucediendo.

Identifiquemos, pues, al enemigo que eso es lo primero de todo si queremos ir a alguna parte digna de ser visitada.

Como quiera que es mejor pasarse un poco que quedarse corto, fijemos nuestra atención en la clase política que padecemos y sus miserables acólitos, Medios de Comunicación comprados (y vendidos)

¿De verdad creen ustedes que trabajan para nosotros?

Piénselo un poco, por favor.

Ahora sí que vamos a quedar divididos en dos bandos: pero de verdad. Los que razonan y los que siguen a verlas venir. Que les vendrán, eso, seguro; que seguirán sin verlas, también.

A lo largo de mis próximas columnas iré llevándoles a situaciones concretas, más a ras del suelo. Cuento con ustedes.

Creo haber dejado claro que en “Periodista digital” trabajamos para los que razonan. No son muchos, pero confiamos en que, finalmente, la calidad se imponga a la cantidad. Para eso, exactamente, luchamos. Y seguiremos en ello.

A los que no razonan no les digo nada. No son nuestro público.

De todos modos sería una tarea inútil. Ninguno de ellos, con seguridad, ha pasado de la segunda línea de este texto. Son tan ajenos a la razón que cuando se habla de imbéciles, seguro que piensan que la cosa no va con ellos.