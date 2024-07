Gibraltar o el cuento británico de nunca acabar

A partir del 18 de mayo de 1966 se iniciaron unas negociaciones entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar. Se inició un diálogo de sordos, pues nuestro país quería recuperar la soberanía y para los británicos era absolutamente improcedente puesto que el artículo X del Tratado de Utrecht seguía siendo título válido de la soberanía británica sobre el Peñón, al igual que España seguía manteniendo el derecho de retracto.

Casi dos meses después, Gran Bretaña, además, hizo una declaración explícita de soberanía sobre el territorio entre la verja fronteriza de Gibraltar y el pie de la Roca (ocupación ilegal de una parte del istmo), otorgando a Gibraltar, en mayo de 1969, una Constitución en la que expresamente reconocía que no concertaría acuerdo alguno en virtud del cual el pueblo gibraltareño pasase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad. España, ante la actitud inglesa, inició un bloqueo en toda su extensión a la colonia.

Pasados esos años, la cuestión de Gibraltar hibernó hasta la Declaración de Lisboa de abril de 1980 – acuerdo meramente político de buenas palabras – donde se produjo la reanudación formal de las negociaciones.

Como siempre, los británicos se limitaron a escuchas pacientemente las reclamaciones españolas de soberanía, permaneciendo cómodamente donde se encontraban desde hacía 270 setenta años. O los negociadores españoles eran tontos de remate o no conocían a los ingleses negociando dando largas o haciendo que no entienden nada, algo que con el tiempo ha seguido ocurriendo y puede que le ocurra a Albares con los laboristas actuales si piensa que el presunto alineamiento ideológico con ellos va a cerrar definitivamente la cuestión de Gibraltar que no beneficie a los británicos y a los gibraltareños, pues la cuestión del Campo de Gibraltar, a esos últimos, en el fondo, les trae sin cuidado.

Con la llegada de los socialistas al poder en España, se vuelve a alcanzar un acuerdo en noviembre de 1984 con la llamada Declaración de Bruselas, en la que se recoge un paquete de buenas intenciones que no se cumplirán y la apertura de un proceso negociador, a fin de solucionar todas las diferencias, entre España y Gran Bretaña, sobre Gibraltar, algo que por irrisorio no merece más comentario.

Así las cosas, con la llegada del PP al rescate, en septiembre de 1997, pensando ilusoriamente que ellos iban a arreglar el contencioso gibraltareño en el que los socialistas habían fracasado, propuso un plan al que, por un lado, el Foreign Office guardó silencio en su maniobra maquiavélica de cómo entender la negociación y, por otro, los propios gibraltareños se desentendieron propiciando se atribuyera al Peñón un estatuto parecido al de la Isla de Man o las islas del Canal, forzando, al tiempo, su presencia en las eventuales negociaciones hispano-británicas pero como tercera parte concernida.

Y entramos en el año 2000, en la época de Blair-Aznar, donde, al final, fue como un viaje circular en un tiovivo manejado por los británicos que paraban la atracción a sus propios intereses cuando y cómo decidían tanto en sede parlamentaria – Cámara de los Comunes – como entre los miembros de la mayoría laborista y el eficaz desempeño del lobby gibraltareño y, lógicamente, de las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación conservadores.

¿Y ahora? ¿Se vuelve a las andadas?

Con los laboristas de nuevo en el poder, una vez más (julio 2024), fluyen las palabras tan reiteradas en el tiempo de que hay que impulsar un acuerdo sobre Gibraltar, pero, de antemano, el nuevo ministro de Exteriores británico, David Lammy, lo primero que ha hecho es manifestarse, clara y públicamente, sobre la soberanía británica de Gibraltar (ya otros gobiernos laboristas habían asumido ese compromiso innegociable) …y luego: <<vamos a empezar a hablar>>.

Es imposible, es nuestra opinión, que británicos y gibraltareños negocien con España condiciones que no preserven por encima de toda la prosperidad de Gibraltar y salvaguarde o reduzca su soberanía y lo decimos para que los negociadores españoles no sean tan tontos cono los de antaño.

Difícilmente, Londres permitirá que España rechace la entrada en territorio soberano británico y menos aún, viendo el panorama internacional y la dudosa fiabilidad del actual Gobierno de España, que los británicos cedan un ápice sobre el completo control de la base aérea de la Royal Air Force.

Recomendamos al madrileño de Usera, ahora que los británicos y gibraltareños pudieran estar más apretados por lo de la UE, no por España, obviamente, que, si de verdad consideran que el asunto de Gibraltar es el último fleco que queda por cerrar del Brexit, negocie de tú a tú imponiendo las condiciones españolas al igual que ellos van a exigir las suyas, sin choteos ni largas cambiadas.

Antonio Sánchez-Cervera