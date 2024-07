“La respuesta”

Hay ocasiones en las que, hasta tanto no atinemos con la pregunta adecuada, seguiremos dando vueltas y más vueltas al problema sin la menor probabilidad de encontrar alguna solución.

En el caso español, ésta debe ser, en mi opinión, la llave para aproximarnos a la meta que tan lejos se encuentra hoy de nuestro alcance: “¿Habrá algún error básico en nuestro actual sistema político, tan fundamental que, si consiguiéramos enmendarlo, dar con el remedio para el resto de nuestros males sería una tarea razonablemente sencilla?

¡Ahora es cuando, por fin, estamos en condiciones de empezar a salir del pozo!

Esta es la mejor respuesta que se me ocurre: “nuestro Régimen comenzará a sanearse a partir del momento en que consigamos establecer la norma inviolable de que los políticos jamás puedan manejar ni dinero, ni Poder”

Así de sencillo.

Otra cuestión será cómo lograrlo; pero debemos poner ahí toda la carne en el asador; ese ha de ser el único objetivo y a él hemos de dedicar todas nuestras fuerzas. Ya llegaremos a ese cómo lograrlo.

De momento, imaginemos que lo hubiéramos conseguido: el primer efecto sería nada menos que la salida de escena de todos lo golfos que se han apoderado de la política; a partir de ese momento, al no haber un céntimo que ganar, ni favores que vender, únicamente se dedicarían a tan noble oficio aquellas personas realmente interesadas en la cosa pública.

¿Implicaría eso la desaparición de los Partidos Políticos? Todo lo contrario, pues ahora es cuando se habrían convertido en verdaderos Partidos, dedicados a lo que debería ser su cometido: elaborar planes, proyectos, programas en suma.

Por supuesto, deberán funcionar únicamente con las cuotas de sus afiliados; al igual que cualquier otra Asociación, jamás recibirían un solo céntimo de dinero público.

El alentador panorama así conseguido, se verá más claro con este sencillo ejemplo: imaginemos que un Partido consiguiera la aprobación de una Ley para la erección de un Hospital. ¿Alguien en su sano juicio podría esperar que los miembros de ese Partido se dedicaran ahora a poner ladrillos? ¡Por supuesto que no! Habría llegado el momento en el que los técnicos, los especialistas, pusieran manos a la obra; no por eso habría terminado la función del Partido en cuestión: ahora deberá vigilar de cerca los trabajos para que se cumpla literalmente el proyecto aprobado y no se distraiga por el camino un solo euro.

¿Verdad que suena bien? Para empezar, por primera vez en la Historia de la Humanidad, tendríamos la razonable seguridad de que todos los programas electorales se cumplirían al milímetro. No menos importante sería el hecho de que no tendríamos que soportar Gobiernos formados por una manada de Ministros del todo incompetentes, llegados al cargo sin la menor experiencia de gestión. Y, peor todavía, con objetivos muy alejados de lo que debería ser la finalidad de todo Gobierno: luchar por que a los ciudadanos les vaya cada vez mejor. Que eso, y solo eso, debería ser la política. Algo muy poco parecido a lo que sufrimos ahora.

A los que les va cada vez mejor es a ellos; a nuestra costa, claro.

No olvidemos el dineral que estaríamos ahorrando por todas partes.

¿Supondría eso hurtar a la población, propietaria de la soberanía, su indeclinable derecho a decidir en cada momento lo que desee para España?

¡Por supuesto que no! Seguiría habiendo Elecciones, claro que sí: pero ahora no se votarían personas ni Partidos, sino programas.

Tendríamos mucha mayor seguridad de que la gente decidiría, de verdad, un plan completo de objetivos para los próximos cuatro años y no un Presidente del Gobierno que hiciera después lo que le diera la real gana. Las personas pueden engañar y, en muchas ocasiones, lo hacen. Los compromisos por escrito lo tienen mucho más difícil.

Este borrador quedaría incompleto sin solucionar una cuestión fundamental: ¿Quién designaría entonces al Presidente del Gobierno?

Puede conseguirse de muchas maneras; ahí va la mía: el Rey propondría a la población una lista de diez personas, mayores todas de sesenta años, que, a juicio de sus asesores, reúnan dosis considerables de honradez y capacidad intelectual. La ciudadanía votaría dos nombres de esa lista y los tres con mayor apoyo, tomarían el mando.

Esta terna se reuniría con la Directiva del Partido ganador de las Elecciones y les propondría tres nombres para que eligieran, de entre ellos, al que prefirieran como Presidente del Gobierno; Presidente que, después, designaría libremente a sus Ministros.

El Consejo se reuniría, pongamos, una vez al mes, en presencia de la terna al mando, con la Junta Directiva del Partido ganador de las elecciones, a fin de rendir cuentas.

Esto es sólo un borrador; las líneas maestras, lo fundamental ya lo tendríamos; por supuesto, son muchos los huecos a rellenar.

Lo importante es que éste el es único camino para empezar a recuperar derechos, libertades y, sobre todo, dignidad.

¡Que ya iba siendo hora!

Luis XIII… y medio