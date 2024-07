ALGUNAS REFLEXIONES IMPRESCINDIBLES… PARA PASAR DE TENER DUDAS SOBRE EL «GÉNERO» A NO TENER NINGÚN GÉNERO DE DUDAS

En estos tiempos que corren en los que día a día se hace necesario recordarles a algunos lo más elemental y lo más obvio pienso que viene muy bien citar un párrafo del libro de Erasmo de Rotterdam «El elogio a la estulticia», mal traducido al español con el título de «El elogio a la locura»:

Decía Erasmo que «más vale tener gobernantes malvados que gobernantes estúpidos e ignorantes» (mejor tener buenos gobernantes, como es lógico) porque los primeros son previsibles, de ellos sólo se puede esperar maldades. De los segundos nunca se sabe lo que nos puede llegar, puesto que al ser ignaros y estúpidos son absolutamente imprevisibles…»

No sé si es resultado de la «modernidad», no sé si es nuestro sino, no sé si estamos abocados a ser malgobernados ya sea porque quienes dirigen la cosa pública son gente mezquina o insensata o simplemente están poco más o menos que deshumanizados o insensibilizados y miran hacia otro lado ante el dolor y el sufrimiento ajenos; no sé si se trata de que como dice el «tópico» quienes desconocen su propia historia acabarán repitiéndola…

El caso es que quienes años atrás por acción u omisión alentaron (posiblemente por temor a ser tachados de anti vascos o antinacionalistas, pues lo moderno era decir que se era favorable a la autodeterminación de los pueblos en un sentido amplio…) la creación de las «ikastolas», el falseamiento de la historia de España, el nacionalismo excluyente, la intolerancia, la violencia callejera, etc. están incurriendo, nuevamente, en un tremendo error que acabará trayéndonos graves consecuencias. Hay quienes dicen que la ignorancia es muy atrevida y en el caso al que me voy a referir a continuación pienso que es la causa principal de tanto despropósito: me refiero al denominado «feminismo de género».

Tal forma de feminismo no es un feminismo liberal, ni proclama la igualdad ante la ley o la de oportunidades… es absolutamente liberticida, antidemocrático, mafioso, es una forma de totalitarismo. Y, sobre todo, no responde a las inquietudes y aspiraciones de las mujeres y de los hombres corrientes, quienes abogan por una sociedad en la que los hombres y las mujeres gocen de iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos de la vida, una sociedad en la que impere la igualdad plena de los ciudadanos sin distinciones por razón de sexo, opinión, religión, o cualquier otra circunstancia personal.

Una sociedad en la que el acceso a cualquier estatus, cargo, empleo, sea por cuestiones de mérito, capacidad, y por supuesto desde la igualdad de oportunidades. Cualquier clase de discriminación es negativa. En el ámbito de la igualdad no cabe ningún trato de favor, todos debemos ser iguales ante la ley, a nadie se le debe privar del derecho a la presunción de inocencia, y menos del derecho a un juicio justo en cualquier clase de litigio…

Hace ya mucho tiempo, muchas décadas, que se viene gestando esta «ideología» totalitaria, hace tiempo que algunas personas secuestraron a aquel feminismo de las sufragistas y lo hicieron «evolucionar» hacia el totalitarismo, de tal manera que lo poco que queda de estado de derecho, lo poco que queda ya de libertades y derechos individuales está en peligro de muerte… Me gustaría que leyera atentamente lo que viene a continuación, eso sí: sin prejuicios, de forma «comprensiva» …

1.- La denominada «perspectiva o teoría de género» trata de cambiar el lenguaje social de izquierdas en el que la violencia es consecuencia de la desigual repartición de las riquezas, por otro en el que la violencia es consecuencia de la diferencia entre hombres y mujeres por razón del sexo. El objetivo es, de ese modo, ocultar la mala conciencia de constatar que existe una mayor diferencia entre una mujer rica y una mujer pobre que entre los hombres y las mujeres corrientes.

2.- La «perspectiva de género» utiliza conceptos» biológicos» para explicar y justificar las diferencias entre los seres humanos, argumentos al fin y al cabo del mismo tipo que la raza o el color de la piel… La «ideología de género» no contempla la violencia como un fenómeno global en que también los varones son víctimas del sistema: guerras, trabajos peligrosos, situaciones de especial vulnerabilidad, …

3.- Quienes se manifiestan partidarios de la «ideología de género» se oponen radicalmente a la Custodia Compartida de los hijos tras los procesos de separación y divorcio, aun sabiendo que no hay apenas nadie que se oponga a ella, es más, los diversos estudios científicos demuestran que es la mejor solución para el bienestar del menor; como también saben del buen resultado que las leyes que sobre Custodia Compartida están dando en los países de nuestro entorno cultural: Francia, Bélgica, Países Nórdicos, E.E.U.U. Canadá,… y en la mayoría de los países civilizados del mundo, entre los cuales, desgraciadamente, no está España.

4.- El feminismo de género considera a los hijos como un bien privativo de las mujeres, uniendo su ideología a las más reaccionarias ideologías totalitarias.

5.- El femiestalinismo degenerado tergiversa las estadísticas sobre hombres y mujeres y oculta datos a la opinión pública, cuando los mismos cuestionan la falacia totalitaria de que el hombre es el agresor por excelencia…

Ejemplos:

-Se oculta que hay un mayor número de lapidaciones de hombres por motivo de adulterio que de mujeres muertas por el mismo procedimiento en algunos países islámicos, se oculta la mutilación de penes en niños, en gran número de casos con resultado de muerte, se oculta que es mayor el número de niños soldados que el de niñas soldados (apenas inexistentes ellas), mayor número de hombre muertos en las guerras, o las violaciones a varones por parte de mujeres soldados, etc.

-Se manipulan los datos salariales de las mujeres, etc.

-Se ocultan los datos de asesinatos de hombres por violencia doméstica.

6.- El nacional-feminismo utiliza el dinero público que recibe mediante subvenciones para conceder premios a periodistas, políticos, escritores, músicos, artistas, «intelectuales de izquierda», etc., e incluso a jueces y fiscales que promocionan socialmente sus tesis totalitarias y cuando no es así tratan de callar la boca a los discrepantes.

7.-El feminismo de género actúa inconstitucionalmente al no permitir la entrada de varones a sus asociaciones culturales y profesionales (mujeres juristas, mujeres artistas, mujeres editoras, mujeres empresarias, etc.) y por el contrario obliga a cambiar las normas de asociaciones en las que históricamente las mujeres no podían entrar.

8.- Instrumentalizan la ciencia a favor de sus tesis totalitarias.

Ejemplos:

-Se utiliza la psicología para apoyar la tesis de que los hijos han de permanecer con su madre tras los procesos de separación y divorcio, y por lo tanto considerar que la mujer está más capacitada para cuidar y educar a los hijos por el simple hecho de ser mujer…

-También, se tergiversa el Derecho confundiendo intencionadamente los conceptos de Patria Potestad y Custodia de los hijos para argumentar a favor de la concesión de custodias monoparentales-exclusivas a las mujeres y por tanto en contra de la concesión de la custodia compartida.

-Otro ejemplo especialmente llamativo, es el de que el Instituto de las Mujeres o el Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ se niegan a hacer estudios sobre la muerte de hombres en el ámbito de la violencia doméstica.

– Y no digamos de la creación de «Departamentos de la Mujer» en las Universidades, con importantes dotaciones económicas y cuyos estudios son sectarios en un alto porcentaje de las ocasiones, ya que conceptualizan de manera diferente las variables científicas según se trate de hombres o de mujeres

9.- El feminismo de género utiliza la propaganda como forma de información-desinformación, en lugar de la noticia verazmente contrastada. Como cualquier totalitarismo, ejerce la censura y trata de dominar los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas para promocionar sus tesis. Se ruedan y promocionan películas con el único fin de extender la ideología feminista más extremista.

10.- El feminismo de género, el femiestalinismo degenerado presiona a los poderes del Estado mediante sus organizaciones sexistas, tales como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres, la Secretaría Confederal de CCOO, Enclave Feminista, Mujeres por la Salud, AMECO para los medios de comunicación en asuntos de género, Asociación de Mujeres Opañel, Red Feminista, Lobby de Dones de Catalunya, Área de la Mujer de UGT, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, y una larga ristra de asociaciones creadas ad hoc que viven de nuestros impuestos.

Tal es su prepotencia que se permiten alardear sin recato alguno de que son un grupo de presión, apoyado por un sin fin de asociaciones sexistas que se alimentan del dinero público sin control y amenazan al Gobierno y los jueces si no llevan a cabo sus programas discriminatorios (Discriminación ¿Positiva?) y de clara tendencia totalitaria y liberticida.

11.- Una vez que han conseguido convertirse en «poder fáctico», obtienen presupuestos multimillonarios de las diversas administraciones públicas para así poder desarrollar sus actividades discriminatorias por razón de sexo.

Ejemplos:

Planes Estratégicos para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Subvenciones para asociaciones sexistas integradas sólo por mujeres, fondos municipales, de las autonomías, fondos europeos, etc.

12.- Como resultado de su enorme poder el feminismo de género ha conseguido que se cree una red de Institutos de la Mujer y Casas de Acogida para Mujeres Maltratadas claramente inconstitucionales en las que se niegan a atender a los hombres (por supuesto, una de las grandes mentiras-máximas del feminismo de género es que no hay hombres maltratados) subvencionados, sufragados con fondos públicos, a través de los cuales, según sus propias trabajadoras, se adoctrina en el feminismo más extremista y no igualitario.

En este sentido merecen ser tenidos en cuenta los estudios de Erin Pizzey, promotora-fundadora de las casas-refugio para mujeres maltratadas en el ámbito anglosajón.

13.-El feminismo de género promueve leyes sin eficacia de clase alguna, supuestamente en defensa de las mujeres y para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, pero con astronómicas dotaciones económicas orientadas a alimentar a su «red».

14.- Tal es la magnitud de la influencia del feminismo de género que se atreven a desafiar abiertamente al Consejo del Poder Judicial y a los Jueces en general cuando éstos se muestran contrarios a sus tesis.

15. – De la «gran ubre» del feminismo de género «mama» una enorme cantidad de personas y organizaciones, e incluso sirve de financiación económica a partidos políticos y sindicatos a través de «programas de ayuda para la mujer».

Ejemplo:

Programas de ayuda a la mujer gestionados por UGT y CCOO y directamente gestionados por miembros de los partidos políticos o entidades creadas con este fin, especialmente en Andalucía, Extremadura, etc.

16.- Se niegan a pedir la igualdad en aquellas titulaciones en las que son mayoría las mujeres (educación, derecho, medicina, etc.) mientras reivindican la igualdad en aquellas en que no son todavía mayoría.

17.- Utilizan su red de juristas para promover falsas denuncias con los que conseguir ventajas procesales en los procesos de separación y divorcio, por la custodia de los menores habidos durante la convivencia y por la liquidación del régimen económico de gananciales.

18.- El feminismo de género utiliza conceptos tales como el de » discriminación positiva», crea «tribunales especiales y de excepción», «señala mediante brazaletes», » elimina la presunción de inocencia», » propone juicios rápidos» etc. insensateces -fervientemente apoyadas por algunos juristas y no juristas varones- resultado de una cadena de despropósitos que están siendo promovidos por una casta burocrática que está poniendo en serio peligro el territorio del Estado de Derecho, el territorio de las libertades individuales y de las libertades públicas. Ante todo ello se impone la tarea urgente de recobrar la legalidad democrática atajando radicalmente cualquier forma de discriminación o trato de favor que perjudique a personas o a grupos…

Y ya para terminar:

¿Por qué hay que tomar tantas precauciones respecto de la custodia compartida, por qué tanta prevención? Pese a que hace ya más de una década que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España determina que se debe generalizar la custodia compartida y sólo la monoparental cuando los menores corren un riesgo serio de maltrato, abandono y desamparo y que se ha de promover una situación postdivorcio en la que el papá y la mamá sigan participando en igualdad de derechos y obligaciones en la crianza y la educación de sus hijos; apenas se concede un 50% de custodias compartidas en toda España y se sigue condenando a los menores a situaciones de orfandad, de forma estúpida y cruel…

¿Por qué no tomar precauciones semejantes cuando se habla de conceder custodias exclusivas a las madres?

¿Dónde está el problema?

¿Hay algún peligro que se pretende evitar?

¿Por qué es bueno que los varones participen-compartan el cuidado y la educación de los hijos durante el matrimonio y «malo» después de la separación, o sólo cuando los hijos tienen vacaciones escolares?

Hablar de custodia compartida es hablar de que los niños y niñas necesitan respecto de sus padres sentirse amados, respetados, aprobados, reconocidos por ser como son y en sus actos y aspiraciones, sentirse seguros en lo material y en lo afectivo. Y todo ello solamente es posible cuando un hijo posee padre y madre.

¿Por qué las y los feministas de género se oponen a que se generalice la custodia compartida y a que los jueces deriven a quienes pretenden separarse a la mediación familiar obligatoria?

¿Por qué es positivo, sin embargo, que exista la mediación en otros ámbitos como el laboral o el mercantil o el de consumo?

Los femiestalinistas degenerados, presentes ya de forma abrumadora en las diversas instituciones, están sembrando vientos y acabarán recogiendo tempestades. Los y las feministas de género están propiciando que nuestros hijos pasen de ser candidatos seguros al fracaso escolar y personal, sino delincuentes juveniles o que coqueteen con el mundo de la droga o se acaben suicidando; a ser cuando adultos adictos a la violencia, a ser individuos desequilibrados e inadaptados.

El feminismo de género es contrario a la unidad base de la convivencia: La familia; también pretende destruir nuestra forma de vida, la civilización judeocristiana grecorromana.

¿Qué sentido tiene seguir escurriendo el bulto y no poner soluciones a las enormes y crueles y por supuesto absolutamente innecesarias tragedias que están sufriendo millones de españoles?

Por supuesto, todo el entramado de asociaciones creadas ad hoc, con el supuesto objetivo de defender una causa noble: las mujeres en riesgo de sufrir alguna clase de violencia, maltrato, etc. con o sin resultado de muerte, es el perfecto pretexto que subyace y da soporte ideológico a la enorme telaraña de corrupción existente en España, en el país en el que mejor se trata a las mujeres, en el país que ocupa año tras año el último lugar de la lista de países de la Unión Europea en cuanto a violencia en la que las mujeres son víctimas con o sin resultado de muerte…

Y, mientras tanto se oculta que más de la mitad de los victimarios en los casos de violencia contra las mujeres son extranjeros.