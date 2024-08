“Epístola a Mateo”

El pasado mes de Julio, mi querida sobrina Lucía ha tenido el detalle de traer al mundo a Mateo, segundo de sus hijos. Como quiera que yo habré desaparecido cuando el chaval empiece a encontrarse en condiciones de entender el mundo (si es que esto fuera posible), deseo que, para entonces, le hagan llegar esta carta; pretendo con ella ofrecerle una especie de atajo, de herencia, la mejor que puedo dejarle: lo poco o mucho que los años me han enseñado; que no se vea obligado a esperar décadas hasta llegar a las mismas conclusiones que tanto me costó atrapar.

La hago pública aquí, por lo que pudiera servir también a tantos otros Mateos como están aterrizando por estas fechas. Va por todos ellos:

“Querido y recién nacido sobrino-nieto: acabas de amanecer a un mundo que se encuentra, tal vez, en el peor momento de su larga y azarosa existencia. Una antigua civilización, la nuestra, está a punto de desaparecer por estúpido suicidio. Agravado, (si es que cupiera algo más grave aún que el suicidio) por dos circunstancias que hacen más cruel aún nuestra triste situación actual. La primera de ellas, el norme avance en lo tecnológico que, bien utilizado, debería haber dado para que mucha gente que hoy malvive, y a veces ni eso, pudiera gozar de una existencia, dotada, al menos, de unos deseables mínimos.

La segunda, que deberíamos estar en el mejor momento desde que, hace cientos de miles de años, algunos de nuestros antepasados se irguieron sobre sus patas traseras, liberaron sus manos y aquellos primitivos cerebros empezaron a evolucionar hacia la Razón. Hoy, los conceptos de Libertad, Derechos, Dignidad e igualdad ante la Ley, junto a la no discriminación de la mujer, firmemente asentados como principios indiscutibles de nuestra convivencia, deberían habernos llevado a un fecundo y esperanzador presente. No ha sido así. Todos estos principios, proclamados a los cuatro vientos por los mismos que no cesan de transgredirlos, han desaparecido de nuestra realidad. Con todo un agravante: no se ve, ni siquiera a lo muy lejos, el atisbo de algún rayo de luz al que poder asirnos, con el que soñar, al menos, un leve asomo de esperanza.

Hoy, la lógica, el sentido común, fruto de cientos de miles de años de evolución hacia el Saber, han dejado de funcionar como ejes de nuestros comportamientos.

Hoy, prácticamente todos los Gobiernos del planeta, están en manos de los peores; de la gente más ambiciosa, perversa e incompetente. Se han hecho con el Poder merced a una enorme masa de víctimas incapaces de someter a la luz de la Razón cuánto les meten por los ojos, día sí, día también, como verdades absolutas.

Padecemos Gobiernos que se ponen habitualmente de parte de los delincuentes y en contra de las víctimas; cuyo principal objetivo es llevarnos a la ruina para tenernos controlados después a base de subvenciones apenas suficientes para malvivir; Gobiernos compuestos por personas de escasa formación intelectual, sin la menor experiencia de gestión, astutamente elegidos para aquél su infame propósito: arruinarnos. Y no sólo en lo económico. Destrucción masiva de toda suerte de controles que pudieran defendernos de los constantes abusos del Poder; un Poder que está en la miserable y eficaz tarea de ponerlos todos a su servicio; una vez comprados la mayor parte de los Medios de Comunicación, no dejan de difundir masivamente toda suerte de mentiras, que por repetidas una y otra vez, han terminando calando como verdades indiscutibles en las mentes más frágiles; están dividiendo indecentemente a nuestras sociedades, en buenos (los que les siguen) y malos, los que todavía se resisten; alientan todo tipo de mensajes que propicien una violencia cada vez mayor por parte de los unos, siempre en posesión de la verdad, contra los otros; los tachados de fascistas ¡agárrate! por quienes operan conforme a normas más nazis, si cabe, que las que pusiera en marcha, hace casi un siglo, su perverso modelo a imitar; propician, estimulan, una cada vez más masiva llegada de invasores, que no inmigrantes, la mayor parte enemigos de nuestra cultura, que llegan con el propósito de sustituirnos, de acabar con la Europa que tanto nos costó construir; estamos en manos de gigantescas estructuras supra-nacionales que, sorprendentemente, se han convertido en nuestro peor enemigo.

Y sólo he expuesto sus salvajadas más graves y evidentes. Son sólo una pequeña parte.

Que no te engañen, Mateo. Jamás des por cierto algo “porque sí”, “porque lo digo yo” o “porque figura en tal libro”. Examina siempre minuciosamente, no los enunciados que quieran hacerte tragar, sino los datos o razones, si es que existieran, para poder valorarlos con equidad. La mayor parte de las veces ni siquiera se molestarán en acompañar sus “verdades” apenas de algún leve argumento. No lo necesitan, son demasiadas las gentes a las que han privado de la capacidad de razonar.

Busca y encuentra unos sólidos principios a los que someter siempre tus actos y pensamientos. Nunca te arrepentirás de proceder así.

Jamás valores a quien se presente como “oposición” por lo que diga. Eso no cuenta, no debe contar jamás. Juzga siempre a los políticos por sus hechos, nada más que por sus hechos.

Desgraciadamente, no será ya posible llegar a una mayoría social lo suficientemente lúcida como para unirse y oponer alguna resistencia a la corrupción dominante. Antes de eso, mucho antes de eso, los invasores disfrazados de inmigrantes se habrán hecho con el Poder. Aunque sólo sea por la fuerza del número, en pocas generaciones, muy pocas, serán una mayoría aplastante. De “aplastar”, por si no se me entendió a la primera.

Apenas en unas décadas, no muchas, España como territorio seguirá existiendo; y, eso, porque no podrían borrarlo del mapa; pero los españoles, los españoles de toda la vida, ésos sí habrán desaparecido por completo. No van a dejar ni uno solo como muestra.

Lamento mucho, querido Mateo, tener que contarte todo esto; pero mal tío-abuelo sería yo de colaborar, siquiera con mi silencio, con el ejército de miserables que nos están destrozando. Desde dentro, sobre todo; que esos son los peores. ¡Y ya es decir!

Ten siempre abiertos, de par en par, los ojos de la Razón, el mejor instrumento que ha conseguido nuestra especie para intentar vivir en dignidad. Jamás mires para otro lado. Ni de otra manera. Ni con otros ojos.

Creo que lo más importante está dicho.

Te deseo una larga vida, feliz en paz y en libertad… hasta dónde te lo permitan. Y, si pudiera ser un poco más allá, mejor que mejor.

No te dejes, Mateo, por favor. No te dejes jamás”

Luis XIII… y medio