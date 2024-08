Buscando memos

Pareciera que el último reducto de cordura y coherencia solo pudiera encontrarse en el sistema judicial, pero no hay esperanza porque la producción de leyes contradictorias, y las anomalías jurídicas creadas en el Congreso de los Diputados no dá motivos para ningún tipo de esperanza. Mas aún si al carecer el juez de instrucción de iniciativa, se atribuyera a una fiscalía politizada la persecución del delito. La fiscalía solo está al servicio del poder político como es manifiesto en el ejercicio de García Ortiz y otros engendros precedentes de su misma naturaleza delictual. Un breve repaso pone negro sobre blanco la propaganda del régimen.

El artificio por el que se impone un sistema esenciamente totalitario es conjurar la verdad para administrar la frustración. Es la estrategia Disney que hace de cualquier ciudadano un menor de edad al que solo cabe «informar» del tiempo, las vacaciones, las playas o el tráfico. Y si acaso de la diversión ajena o del triunfo de los pelotaris de turno en la cancha. La Champion League de Zapatero. Lo anodino frente al rigor.

Expresión de esa cultura Disney es la monserga por la cual no basta con poner la otra mejilla, hay que abrazar al asesino, oir al asesino como un hermano para buscar su motivación ¡como si no existiera el simple placer de matar del Caníbal de Milwaukee Jeffrey Lionel Dahmer, o el Carnicero de Rostov, el ilustrado comunista Chikatilo, o el asesino de Alex de 9 años, en Lardero, de niña por carnaval, Javier Almeida. Esa cultura Disney, heredada del precursor socialista Rousseau, frente al realismo de Hobbes, aquello de que todo el mundo es bueno y la sociedad le convierte en canalla. Es la estrategia Disney de «Buscando a Nemo». Nemo significa nadie: Nemo inauditus condemnetur. Tienen a nadie, al autor de la ceguera del cíclope, Sánchez tiene además a Nadia. No existe conflicto, ni luchas por la supervivencia, ni competición natural, ni depredadores ni depredados, ningún ser humano es ilegal, ni las culturas ni las fronteras existen: ¡abraza con convicción a tu asesino! La redención cristiana universal del asesino, Illa al frente y el profeta del ebionismo, Bergoglio, que no practica la miseria en su corte. Todos los contactos son inocentes, incluidos los de pederastas, si el menor consiente. Ningún animal es amenazante. La locura es solo un estigma. Sánchez se ampara en los memos que ha encontrado.

Y así, hay quien perdiendo a su hijo de once años, a manos de un embozado, solicita por anticipado que nadie sea culpado por su raza o color. El juez declara el secreto del sumario de quien todavía no había sido inculpado, y la policía renuncia a la denuncia del ciudadano, para simular el antiracismo sanchista. Y cuando se encuentra, es loco, tullido o deficiente mental, la coartada perfecta de la irresponsabilidad penal que se esconde bajo el propósito de enmascararse o huir. Como si el deficiente o el loco no tuvieran propósitos y no conocieran de sus actos criminales. Los cómplices socialistas del asesinato. El resultado es una cultura Disney donde el mal no existe, donde no hay motivo para la frustración, que no pueda resolverse con marihuana o psicótropos.

Y si no es resistible la frustración, la eutanasia. La angustia resuelta, ejercitando la simulación y el rito, como en el caso de la inefable mi(nistro)-me(dico)-ma(dre). El ritualismo que suplanta la experiencia, el ritualismo cortesano de las geishas, de las shirayoshi o las oiran en los burdeles japoneses. El brote psicótico de las vendedoras del kakigori japonés si el cliente quiere mezclar siropes y no se refleja la mezcla en la carta. La consigna de obedecer al puto amo. El tipo de totalitarismo de una sociedad feudal: las muñecas kokeshi de carne y hueso, las lolitas góticas de Zapatero, las colegialas seifuku del manga y anime japonés, las hiperféminas de Only Fans que se despojan de la braga abandonada al fetichismo. El derecho del pervertido del sida y la viruela del mono a ser feliz, privada o públicamente, que extiende la epidemia con su promiscuidad, e inunda hospitales y quirófanos el mes del Orgullo de Almeida.

El 24 de noviembre de 1933, Hitler dictó la primera ley de bienestar animal en la Alemania nazi (Tierschutz im nationalsozialistischen Deutschland). Restringió y prohibió la vivisección y la experimentacion animal que Mengele practicó en Auschwitz-Birkenau con humanos, y trajo a la ciencia médica la herencia del manual de anatomía de Eduard Pernkopf. Y los lobos quedaron bajo protección del Estado. Villarino de Sil tiene que soportar a una osa parda de 125 kilos esquilmando lo que sus agricultores cosechan, y Villalonso la muerte de sus ovejas; solo en Castilla Leon 5566 reses muertas por lobos en 2023, 3558 a día de hoy a beneficio de la inflación de precios en la cadena alimentaria. Solo pueden consumir cordero los musulmanes tras una ceremonia sangrienta en la plaza pública. Prohibir la fiesta nacional, pero permitir el boxeo, singularmente para una fémina con cariotipo masculino. ¿Qué recursos pueden extender esta ignominia, esta propaganda pertinaz, esta negación contumaz de la realidad?

Tim Waltz, el vicepresidente de Kamala Harris, ha desvelado una pócima mágica en apariencia eficaz. Waltz, el protector indirecto de la pedofilia. Consiste en etiquetar al autor de un discurso explicativo y racional de «raro», mas aún si habla alto y claro. Pedir explicaciones, entender, comprender y analizar la experiencia es raro. Negar la realidad moderno y normal. Zapatero, tan amigo de Obama, es un precursor en los tiempos de la constelación planetaria de la analfabeta ministro de sanidad, Leire Pajín, al etiquetar de antiguo todo lo que no se le antoja apropiado a su característico olfato. La cultura Disney de un mundo feliz, moderno y normal, donde todos conviven en una suerte de paraíso terrenal, donde no tienes nada, pero eres feliz consolándote en tu cama o cuarto de baño.

Los economistas estadounidenses han desarrollado dos modelos de contención de la inmigración, poner en nómina a los inmigrantes, o exportar desarrollo a las sociedades mas arcaicas o subdesarrolladas. Como defendieron ante la caida de la Unión Soviética, para crear una sociedad capitalista en la cultura feudal y arcaica soviética, fracasado el delirio comunista, hay que hacer la vista gorda con la expoliación y la autoasignación de recursos propios del koljoz, sinónimo de una granja que era colectiva; solo una oligarquía emergente podría traer el capitalismo, porque no hay capitalismo si no existen interesados desiguales. Sánchez alimenta esta especie de vía de escape de la miseria, exportando capital a Marruecos, protegiendo de la UCO a la delincuencia, obviando la contribución de la armada marroquí al transporte de fardos de droga, restando renta con salarios a la baja de los trabajadores españoles, buscando a los inmigrantes en frontera con oenegés subvencionadas y poniendo a los inmigrantes en nómina. Un diseño eficaz de nuestra ruina y nuestra destrucción, porque el socialismo no puede sobrevivir en sociedades desarrolladas, inteligentes e informadas, sociedades raras y antiguas como son. Necesita traer miseria y promover la fe, aunque sea musulmana, islamocomunismo o narcoterrorismo. La fe no sirve para quien sabe protegerse a sí mismo. Disney llueve sobre mojado. Sánchez ha encontrado a sus menas, a sus memos y a sus memas, y los hace subsidiados y ministros, en nómina, no importa su competencia ni competencias, para aumentar el sátrapa su corifeo de ganapanes.