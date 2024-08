“Lo primero, el descarte; después, jugar.”

Al menos, intentemos la batalla

por sacar del letargo a tanta gente

abúlica, incapaz, indiferente…

¡Pongamos en pie a la España que calla!

Son muchos los que ponen su esperanza en que la Unión Europea termine parando los pies a Sánchez; yo, la verdad, lo encuentro difícil; visto lo visto… ¡y lo que nos queda por ver! mejor será que intentemos algún camino mejor; si “Bruselas” nos diera alguna agradable sorpresa, bienvenida fuera; mientras tanto, volquémonos en “con el mazo dando” y en los ratos libres, que los más optimistas lo apoyen con un “a la Unión Europea rezando”. Por si sonara la flauta.

En virtud de alguna razón que, hasta donde yo sé, nadie ha intentado explicarnos, esa gente se ha convertido en el enemigo. ¿Qué otra cosa cabría esperar de una alianza europea exactamente paralela (y para lelos) a la PSOE-PP que padecemos aquí?

No han parado de hacernos daño con sus camelos climáticos, verdes y similares; no han parado de destrozar nuestra agricultura, ganadería, pesca, minería, industria… No han parado de alentar la implacable invasión islámica que estamos padeciendo.

¿A qué está jugando esta gente?

¿De verdad podemos esperar algo de ellos?

Está claro que lo que no seamos capaces de hacer nosotros, nadie va siquiera a intentarlo.

Lo primero, ante toda batalla, es identificar, lo más exactamente posible, tanto nuestras fuerzas como las del adversario.

Contamos con una parte de la ciudadanía y algunos, sólo algunos, Medios de Comunicación. Además de nuestro ingenio, claro.

Enfrente hay mucho y malo; no cometamos los errores de Napoleón y Hitler abriendo dos frentes; no nos metamos nosotros en cincuenta. Al igual que en “la guerra relámpago” de los nazis, hemos de fijarnos pocos objetivos y concentrar en ellos todas nuestras fuerzas.

El principal adversario es Sánchez, sin duda alguna; si somos capaces de derribarlo, habremos dado un paso importante hacia nuestra liberación; pero no es suficiente; ni mucho menos.

Tenemos un segundo y fiero enemigo: nuestro actual Sistema, que, no sólo ha resultado ser un terrible amasijo de falsedades; tampoco perdamos de vista que fue puesto en marcha para llevarnos a la Dictadura que actualmente padecemos.

O conseguimos cambiarlo o de nada servirá hacer caer al actual Presidente del Gobierno; si no le damos un vuelco a las reglas de juego, no tardaría en aparecer otro Sánchez. Y otro; y muchos más después.

El tercer adversario es múltiple y variado: todos los Medios de Comunicación a los pies del Poder.

Es claro que debemos jugar nuestra única baza: los pocos que no están vendidos a Sánchez.

Sin duda, vienen realizando una importante, una elogiable labor: denunciar lo mucho denunciable y criticar a todas horas los continuos abusos del Poder.

Lo repito, bien está todo eso; pero con sólo eso, como está más que demostrado, jamás iremos a ninguna parte.

La audiencia de todos nuestros Medios está compuesta, casi en su totalidad, por compatriotas que están hasta el gorro de Sánchez; ¿qué estamos consiguiendo, realmente, con esas denuncias y críticas?

Sólo que los indignados lo estén cada día un poco más.

O sea, nada práctico en lo que respecta a ganar la batalla

No hay más que ver los resultados: al Señor de la Moncloa no se le ha conseguido producir el menor rasguño; mientras los nuestros sigan en lo mismo, puede dormir tranquilo.

No dejemos de criticar y denunciar, por supuesto que no; pero como no seamos capaces de ampliar nuestro campo de juego, tendremos Sánchez para rato.

Amenaza el Presidente con acabar con los pocos Medios hostiles; algo teme, sin duda, el buen señor.

Si logramos dar con ello, habremos averiguado cómo y dónde dirigir nuestros golpes.

Es evidente que no le da el menor miedo la actual avalancha de denuncias que vierten los Medios libres; eso le trae al fresco.

Lo que de verdad teme es que consigan ampliar su audiencia; que logren llegar a personas actualmente en la abstención y, tal vez, hacerles salir de su actitud pasiva; también podrían escucharnos personas que le apoyan, pero tibiamente; sin olvidar a los votantes del PP y de VOX que, como alguien les muestre la dirección adecuada, un objetivo esperanzador, van a dar saltos de alegría.

Demasiada gente, que como logremos ponerla en marcha, van a arrollarlo todo.

Resulta evidente que eso y sólo eso, es lo que teme Sánchez. Pues démosle el gusto.

Acabamos de descubrir dónde le aprieta el zapato.

Empieza, pues, a estar claro lo que debemos intentar.

Otra cuestión será los medios a emplear.

De momento, es mucho lo que sabemos.

Y no poco, lo que nos falta por saber.

Pongámonos a ello, que es ¡absolutamente todo! lo que está en juego.

Luis XIII… y medio