“Nuestra única esperanza (1)”

La Ley, si es el capricho del más fuerte

convertirá al país en prisionero:

no querrá nuestro bien; sólo el dinero.

Ley de la selva es; de mala muerte.

Y aún queda suelto tanto y tanto bobo…

¡Siguen sin ver las orejas al lobo!

El mejor camino para solucionar cualquier problema debe empezar por ser conscientes de que existe. Difícilmente se curará una persona si no admite que está enferma. Pues apliquémonos el cuento.

Debemos ir, no al mal que padecemos, sino a su origen; únicamente así podremos dar con algún remedio eficaz.

Es evidente que Sánchez se está haciendo con todos Poderes, los recursos y los mecanismos del Estado para ponerlos a su exclusivo servicio.

Resulta claro, también, que si ha logrado hacerlo, ¡y lo que le queda por perpetrar! es, lisa y llanamente, porque nuestro actual Sistema político se lo permite.

Dicho de otra manera: no tenemos Constitución digna de tal nombre y, por lo tanto, tampoco se la está saltando a la torera como muchos ingenuos pretenden.

Una Constitución no sólo debe ser (como la nuestra) una relación de buenos propósitos. De nada sirven si no van acompañados de mecanismos que obliguen a todos a respetarlos.

Desgraciadamente, quienes la redactaron no cayeron en la cuenta de tan elemental precaución tendente a garantizarla realmente.

Tengo para mí que fue cosa de Felipe y Guerra que, astutamente, madrugaron a sus compañeros de consenso. Lo que aquella miserable pareja pretendía era una Norma fácil de violar por desprotegida; su infame propósito lo vimos claro en cuánto se hicieron con el Poder: mantenerse en él por los siglos de los siglos para realizar, ellos y el resto de sus cómplices de Partido, la mayor cantidad de tropelías y latrocinios imaginables; y bien hemos comprobado que no era precisamente imaginación lo que les faltaba.

Así pues, en ésta y en varias de las columnas que seguirán, voy a exponer la que juzgo Constitución necesaria e imprescindible para salir del pozo en el que nos ha metido la estúpida por inútil que actualmente padecemos.

Breve y concisa, que recoja sólo lo verdaderamente básico; dejemos el resto a Leyes de menor rango, fáciles todas de derogar o modificar.

No como la actual, que no vigente, que amontona, uno tras otro, docenas y docenas de artículos… para que luego no se cumplan.

Mi proyecto sólo tiene tres. Fáciles de explicar, fáciles de entender y sobre todo ¡fáciles de ilusionar!

Vamos con el Artículo Primero: enunciará los Principios a que deben someterse Leyes, cargos y procedimientos todos; cuánto se oponga a cualquiera de ellos, será, automáticamente, declarado nulo.

Serán éstos, redáctense como se quiera, derechos y libertades, Imperio de la Ley e igualdad de todos ante Ella.

Tendrá una segunda e imprescindible parte, la verdadera madre del cordero: ¿cómo nos las apañaremos para garantizar su irrenunciable cumplimiento?

Muy sencillo: dotándonos de unas Fuerzas de Seguridad libres, independientes y profesionales, cuyo único empeño sea el de perseguir, detener y, finalmente, poner ante los Tribunales, a todo delincuente que sean capaces de detectar.

El mejor camino para liberarlas de las garras de los políticos ha de ser que dependan directamente del único Poder realmente (nunca mejor dicho) independiente con el que contamos: la Corona.

Nombre el Rey, todo lo asesorado que se quiera, a la cúpula de esas Fuerzas y respondan únicamente ante Él de la limpieza de sus actuaciones.

Más de lo mismo para el Poder Judicial; se me ocurre formar una terna con los tres Jueces en ejercicio más veteranos que se ocuparán, siempre bajo el control del Rey, de los pertinentes nombramientos, normas y sanciones a que hubiera lugar.

Al ser todas estas personas de edades próximas a la jubilación, la terna se iría renovando continuamente, buena precaución para evitar abusos.

Nótese que, en virtud de la aplicación del Principio de Igualdad de todos ante la Ley, desaparecerían del mapa, automáticamente, las nefastas Autonomías que tanto daño, enfrentamientos y gasto inútil nos están costando. En consecuencia, al dejar de existir todas ellas, también nos libraríamos de las consecuencias de las traidoras cesiones de Sánchez a sus socios independentistas que no dejan de humillarnos y empobrecernos día sí, día también.

Tampoco sería poco triunfo la desaparición del no menos nefasto Tribunal Constitucional, órgano político, que no judicial, compuesto por delincuentes que ¡previamente a cualquier causa! nos hacen saber cómo van a proceder ante ella; o sea, a las órdenes de los Partidos que los han designado y a los que todo deben.

Y así sucesivamente.

Queda, no se me escapa, otra cuestión, no menos importante. Bien está el intentar dotarnos, por fin, de una verdadera Constitución; quiero decir, de las que se cumplen en su totalidad.

Muy bonito todo, pero ¿cómo conseguirlo?

De modo pacífico, sólo se atisba un camino: debemos convencer a una mayoría sustancial de la población para que apoyen decididamente el cambio.

Sé muy bien las dificultades que el intento entraña; también debemos tener en cuenta que, o nos ponemos a ello con todas nuestras fuerzas, por difícil que resulte, o muy pronto desapareceremos como Nación.

Al menos, sabremos muy bien quiénes y por qué se oponen a esta necesaria reforma; precisamente en ese “porqué” estará nuestra mejor baza.

Lo repito, por imposible que parezca, o lo intentamos o adiós para siempre.

Como todo debe llevar un orden, me ocuparé de tan interesante cuestión después de terminar la relación y comentario de los otros dos Artículos de la Constitución que propongo.

Que, repito, constará de tres y sólo de tres. Con que se cumplan todos, nos basta y nos sobra.

Continuará

Luis XIII… y medio