“Democracia… o así”

Discutamos, amigos, que algo queda

y no es la democracia escaso tema.

¿Es perverso o es bueno este Sistema?

¡Que nos saque de dudas Cereceda!

El pasado fin de semana, nuestro buen amigo el Profesor Cereceda, se dio un nuevo paseo por Madrid. Como de costumbre, organizamos a su alrededor una agradable tertulia; todo transcurría plácidamente hasta que Julito -¡siempre Julito!- pronunció la frase fatal: “Yo creo-afirmó muy serio (él siempre es muy serio)-que nuestro mayor problema consiste en que no tenemos suficiente democracia”

Podría decirse que “vimos” cómo al Profesor se le erizaban los pelos del lomo, tal como suelen hacer los gatos cuando se topan con algún enemigo. Y, claro, se lanzó al ruedo de modo inmediato.

– “Querido Julito, ni a propósito podrías haber soltado una frase más desafortunada. Debo dejar claro que me tengo por persona tolerante, dispuesto a discutir de modo pacífico cualquier asunto; soy también respetuoso con las opiniones ajenas, incluso con quiénes las sustentan; pero eso no me convierte en demócrata, sino en civilizado; algo muy diferente y, a menudo, opuesto.

La democracia, tal como se practica en Occidente es una barbaridad del tamaño de la Catedral más grande que podáis imaginar. No estoy en contra del derecho de la gente a opinar, incluso a decidir, en asuntos políticos de importancia; pero sin filtros previos, ese proceder no tiene más remedio que conducir al desastre. Y bien lo estamos viendo.

Lo explicaré de otra manera. Imaginemos que el mismísimo Júpiter decidiera salir del Olimpo para venir a España porque se ha encaprichado de una de nuestras pastoras y le gustaría tener con ella un par de diosecillos o tres. Casualmente, estábamos en ese momento en pleno período electoral y Júpiter, siempre curioso, echó un vistazo a las diversas alternativas: no votar, hacerlo en blanco, nulo, o por alguna de las diversas candidaturas. Como sabio y todopoderoso que es, al momento descubrió cuál era la mejor de todas ellas.

El dios no puede equivocarse; no sabemos por cuál se decidió, pero él, sí lo sabe.

De lo que podemos estar seguros es que una mayoría de los electores no acertó con la más conveniente. Incluso si la mejor opción fuera la del ganador, el PP, que obtuvo, más o menos un dieciocho por ciento sobre el total del censo, habría nada menos que un ochenta y dos por ciento de ciudadanos que metieron la pata hasta el botón del tirante. Y, eso, en el mejor de los casos; en el resto, calculad el porcentaje de equivocados y echaos a temblar.

¿Qué podemos esperar de un sistema que deja nada menos que la decisión sobre quién va a gobernarnos en los próximos cuatro años, en manos de millones de personas, la mayoría de las cuáles no sabe hacer la “o” con un canuto en lo que a política se refiere?

Tampoco hay que ir muy lejos para comprobarlo: recordad cómo acabaron nuestras dos últimas experiencias democráticas. La una, en Guerra Civil nada menos y la otra, la que ahora padecemos, no lleva un camino muy diferente en cuánto a desbarajuste, incompetencia y opresión.

Os pondré otro ejemplo: el tal Pablo Iglesias, un pícaro de siete suelas, listo como el hambre, pero una nulidad política, intelectual y culturalmente. Pues bien, casi ¡cuatro millones de ciudadanos! le votaron convencidos de que era el mejor Presidente del Gobierno que podíamos echarnos a la espalda.

Me contó mi mujer que le vio exhibir, orgulloso, en televisión, su nómina; a los cuarenta años había conseguido llegar a valer un sueldo de, más o menos, no lo recuerdo bien, mil euros.

Vivía con sus padres, en un piso de Vallecas, que aseguró no abandonaría jamás. Tampoco iba a aceptar, si salía elegido, un sueldo superior a no sé si el doble o el triple del salario mínimo. Hoy, su bolsillo ha dado un salto espectacular en lo económico y, supongo, se estará riendo a mandíbula batiente de los tres millones y pico de paisanos que le apoyaron, repito, ¡convencidos de que era el mejor Presidente del Gobierno posible!

A eso tan terrible, y no a otra cosa, lleva el dejar en manos de la ciudadanía estas decisiones.

Matizo de nuevo, sin filtros previos.

Os contaré una reveladora anécdota. En 974 las Cortes de Franco debatían la llamada Ley de Régimen Local. Un prócer de la época se dirigió así al Caudillo:

– Excelencia, no son pocos los Procuradores que desearían que, al menos en las grandes ciudades, los alcaldes fueran elegidos por votación popular.

La respuesta del Caudillo fue antológica:

– No me parece mal. Por supuesto, siempre que a los candidatos los decida yo.

O damos con un filtro previo que únicamente deje pasar a los más aptos, y así la ciudadanía jamás podrá equivocarse demasiado, o seguiremos condenados a padecer personajes tan nauseabundos como Sánchez, Rajoy, Zapatero, Feijóo, Iglesias y demás indeseables.

Un amigo, vinatero de Logroño, inculto, pero listo a más no poder, me dijo un día que, lo mismo que para obtener el carnet de conducir es preciso superar un examen hasta demostrar que no somos un peligro público al volante, ¿por qué no hacer lo mismo hasta otorgar un “carnet del votante”. Por supuesto, si el examinador preguntara ¿a quién votaría usted en las próximas Elecciones? y el aspirante a ciudadano pronunciara los nombres de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Pablo Iglesias, el de Bildu, el de Podemos, el de Sumar, el de los diversos Partidos independentistas… No es que le suspendiera de inmediato. Le atizaría un cero.. ¡y eso porque no hay menos!

La consideración final debe partir de un hecho patente: ¿Y qué candidatos, si no, se presentaron a las últimas Elecciones?

Decidme si no es para llorar.

Empezando por ti, Julito.

Ya estás rezando, en penitencia, diez padrenuestros y cincuenta avemarías.

¡Ah! Y cada vez que te venga a la imaginación la palabra “democracia”, piénsalo mejor y, después, ¡cállate!”

En fin, qué decirles. El Profesor Cereceda es así. Afortunadamente.

Luis XIII… y medio