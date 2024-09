Objetivo Moscú

Se trata de una guerra sin cuartel, una guerra de desgaste, sin líneas rojas, sin piedad. Ucrania invadida por el totalitarismo redivivo del imperio zarista; Ucrania luchando por su libertad. Ucrania sufre y Europa consiente. La Unión Europea da lo necesario para sobremorir, la alternativa a sobrevivir, una manera cómoda de lavarse las manos y todo bajo la amenaza retórica de Rusia de lanzar bombas nucleares incluso sobre el territorio que reclama como suyo.

Los analistas, los militares, los civiles, los expertos, las personas de a pie y ¿como no?, los mismos políticos opinan sobre una guerra que les queda lejos, que no reconocen como suya. Así opina Alternativa por Alemania, el candidato a vicepresidente de EEUU, Vance, y tantos otros que miran de reojo a Putin, incrementando sus reservas de gas por pais interpuesto, y Angela Merkel que hablaba en ruso con Putin, que como espía, domina el alemán. Eran tiempos de paz se dice, paz de entreguerras sellando la alianza, unas veces con EEUU otrora con Rusia, como Orwell decía, reescribiendo la historia en cada oportunidad. El III Reich no se diferencia de la RFA y Rusia no se diferencia de la URSS. Los acólitos procomunistas se concitan a favor del pacto nazi-comunista, del mismo modo que representó el pacto Ribbentrop/Molotov, ahora redivivo como caldo de cultivo de los pactos Merkel/Putin. La Alemania hegemónica y la Rusia hegemónica.

Mas que un extraño parecido. Mientras Alemania se convirtió en la locomotora de Europa que mantiene bajo su control industrial, Rusia se dedicó a rearmarse para reconstruir el imperio soviético. Un siglo no es nada, la historia se repite, es el reflejo especular de las grandes naciones, que tras perder el azogue de los espejos en que se miran, se convierten en cristales translúcidos, casi transparentes, osmóticos para simular sus propósitos. Las celulas del fascismo se conmutan, hoy rusas, mañana alemanas. Es la ambigüedad calculada de Sánchez a favor de Ucrania, contra España.

Ucrania dió un golpe maestro dinamitando el gasoducto Nord Stream: estaba pactada desde hacía tiempo la dependencia alemana de la energía rusa para abastecer sus industrias y su bienestar. EEUU rechaza la defensa de Ucrania de sus recursos energéticos allende sus fronteras, y condena el castigo de los recursos energéticos de Rusia y Alemania. Es interesante observar que cortando el flujo de Gazprom, Alemania entre en recesión. Alemania es un gigante con los pies de barro y Rusia pone el plomo con el que se hunde. Y Gerhard Fritz Kurt Schröder del Partido Socialdemócrata alemán, canciller de Alemania entre 1998 y 2005, a sueldo de Gazprom. Ucrania ha sido audaz y, en estos momentos, representa un país valiente, con un coraje que les puede valer la victoria, pero Europa no quiere que gane la guerra a Rusia, la trata como un país de indigentes, administrando los recursos como una ONG militar. A los hechos nos remitimos, unos pocos tanques de segunda mano, unos poquitos aviones descatalogados, unos misiles de escaso alcance, y las manos atadas a la espalda, y los grilletes en los pies.

Ucrania tiene un propósito, su población tiene un objetivo. La paz no tiene precio y ¿entonces?. Permítanme expresar mi opinión al margen de los bocazas al uso. Ucrania va a lograr bombardear Moscú, que tiene a punto de caramelo, atacando el centro de decisión política que muestre a la población rusa ante sus propios ojos la farsa de la «Operación Especial» de Putin. Y embolsando a los rusos de las regiones invadidas por detrás. Pero ni Estados Unidos ni la UE quieren permitirlo.

La respuesta de Ucrania es un objetivo legítimo, derribar el Kremlin y, al mismo tiempo atacar el sur de Rusia añadiendo los territorios, sin minar, que les permite tener la provincia de Donetsk y Luhansk, dos áreas de la región del Donbás, desde el patio trasero ruso. Kursk, Belgorod y lo siguiente será el Donetsk ruso para desde ahí recapturar los territorios perdidos.

No existe imperio que resista el embite de los luchadores locales, no solo Vietnam, no solo Afganistán, ahora le toca a Ucrania volver a demostrar que un ejército impopular no puede luchar contra un ejército armado, constituido, por el propio pueblo, como en la guerra contra el ocupante sátrapa Napoleón. ¿Cuánto tendrán que provocar la ira de los pueblos para que se levanten contra quien trata de esclavizarlos? «Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos que fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no con quimeras» escribió Franco a L.B. Johnson el 18 de agosto de 1965 en relación con la guerra en Vietnam. «Una cosa es lo que puedan acordar las grandes naciones en Ginebra y otra el que tales decisiones agradan a los pueblos y se conformen con ellas» A «Ho Chi Minh (…) hemos de conferirle un crédito de patriota, (…) podría ser, sin duda, el hombre que necesita Vietnam»

La Unión Europea, debe abandonar su discurso hipócrita y abastecer sin límite de armamento y sin restricciones a Ucrania. El mito que establece que Rusia no puede perder la guerra que ha provocado, está tambaleándose; pronto veremos un golpe maestro que descabece a los ejércitos de Putin el Grande que se alimentan con la carne de cañón de los rusos adoptivos y secundarios de las provincias periféricas que caen a miles, pero cuando las élites oligárquicas rusas vean y empiecen a morder el polvo de los edificios bombardeados de Moscú y de San Petesburgo, quizás entonces, veamos como el panorama político y de poder mundial cambia su polaridad nuevamente. La resistencia del pueblo ucraniano es una promesa heroica de la respuesta del pueblo español ante el sátrapa que hace todo lo posible por empobrecerle y humillarlo trayendo a indigentes analfabetos de Africa para menoscabar los salarios de los trabajadores españoles a golpe de subvención de mafias y mercaderes de esclavos.

Moscú está a tiro de dron. Solo es necesario acertar en la diana y, cuando más de 150 drones como hace unos días lleguen a sus inmediaciones, es cuestión de tiempo que los cielos moscovitas se tiñan de negro, la amarga lección que aprenderán porque no es posible destruir a un pueblo a voluntad.