“¿Cuántos Sánchez… más o menos?”

Colarnos la mentira por verdad/Robar a manos llenas lo de todos/Hacer el mal siempre y de tantos modos/Ese es su empeño, la perversidad.

Para poder comparar dos magnitudes, es preciso disponer de alguna unidad de medida; por ejemplo, podemos saber si un acontecimiento ha durado más o menos que otro, porque contamos con el minuto, la hora, el siglo… Del mismo modo, para comprobar, de entre dos o más objetos, cuál de ellos tiene mayor longitud, recurriremos al metro, al año luz, al kilómetro… O, en el caso del peso, tenemos a nuestra disposición el gramo, el quintal, la tonelada…

Pero ¿cómo podemos saber si una persona es más o menos perversa que otra?

Para empezar, el concepto de perversidad, aunque intuitivamente todos lo entendamos, no es sencillo dar, para él, con una definición redonda.

Yo me conformaré con adoptar ésta: “el mayor o menor grado de insensibilidad a la hora de cometer una agresión, de hacer daño”.

No creo que sea gran cosa, pero, para hacernos una idea, puede valer.

Mi buen amigo, el Profesor Cereceda, Catedrático de Lógica jubilado, pronunció recientemente en Logroño una conferencia sobre el tema: “Invadidos también desde dentro”. Como en una de nuestras últimas tertulias se había comentado el asunto de la medición, este sabio propuso el “Sánchez” como la mejor unidad para comparar diversos grados de perversidad. Según cuentan las crónicas, el hallazgo fue recibido por la concurrencia con una carcajada general seguida de un largo aplauso.

A modo de prueba, para ver si vamos bien encaminados o no, empecemos por intentar medir la perversidad del Gobierno actual en su conjunto, de su Partido base y, también, del sujeto que preside ambos.

Tomemos un acontecimiento cualquiera; por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica.

Se supone que pretende reparar los crímenes e injusticias que padecieron tantos compatriotas durante los años treinta.

Como intención, no parece que se le puedan poner muchas pegas.

Pero sucede que no busca eso, sino todo lo contrario.

¿Imaginan a un señor que recordara perfectamente lo que le sucede los días pares y, sin embargo, olvidara por completo cuánto le pasa en los impares?

Pues algo así parece que le ocurra al Gobierno en esta cuestión.

Al parecer, los siete mil fusilados en Paracuellos no merecen, ya no, reparación alguna; ni siquiera un recuerdo, aunque sea pequeñito y en voz baja.

¿Y qué decir de los casi ocho mil religiosos, frailes, monjas y sacerdotes, asesinados por el Frente Popular? ¿O los más de treinta mil personas que, sólo en Madrid, corrieron la misma suerte porque eran católicos? ¿Y las víctimas, tortura y muerte, de los cientos de checas que en Madrid hacían funcionar a pleno pulmón criminales del PSOE?

Al parecer, toda esta gente no tuvo nada de víctimas, ni merece reparación alguna. ¡Y a ese indecente olvido lo llaman “memoria”!

Están borrando del callejero nombres de personas relacionadas con la media España que les derrotó; a veces, en su ignorancia, arremeten también contra otras que guardaron poca o ninguna relación con el franquismo; a la vez que elevan a la categoría de héroes a los más abyectos asesinos.

En su afán por descubrir fosas comunes con restos de personas asesinadas por los franquistas, consiguieron dar con dos.

Para su sorpresa, aquellos esqueletos estaban rodeados de cruces, escapularios, de trozos todavía reconocibles de sotanas y hábitos… ¿qué hicieron? Volver a cubrirlos y, por supuesto, echar también tierra al asunto. ¡Qué gente!

No, no buscan reparación, desde luego que no. Muy al contrario, su objetivo es la violencia contra quienes no se someten, la opresión, el alentar siempre el enfrentamiento entre españoles.

Si eso no es perversidad…

¿Cuántos “Sánchez” adjudicamos a estos miserables?

Votaron la Ley de Amnistía, indultaron a ladrones de la peor especie, claros enemigos de la clase trabajadora; bien sabedores, en ambos casos, de que estaban cometiendo, no sólo un atropello a la legalidad vigente. También, como delincuentes que son, se estaban poniendo inequívocamente del lado de sus compinches, lo que supone, a la vez, en contra de sus víctimas.

¿Por qué lo hicieron?

La mayoría, por dinero. Diputados o carguitos que no tendrían, ni de lejos, fuera de política, los sustanciosos ingresos que reciben merced a su sumisión a Sánchez.

Muy cerca de mi domicilio, y en el transcurso de sólo una semana, han sido asaltados, en plena calle y a la luz del día, dos vendedores de la O.N.C.E.

Comparemos unos delitos con otros.

¿Quiénes merecen más “Sánchez”? ¿Aquéllos que, navaja en mano, atracaron a los del Cuponazo o los que, impunidad y falta de escrúpulos, también en mano, están asaltando diariamente a más de media España?

Juzguen ustedes, que la cosa no es muy difícil.

Vamos con otro atraco: el que pretenden perpetrar, contra la España que no es Cataluña ni el País Vasco, para llenar de millones, y de privilegios, no a esas regiones, sino a sus compinches que las están oprimiendo en su intento de acabar con esta sufrida Nación.

Que todavía resiste. Milagrosamente, pero todavía resiste.

La pregunta es ¿por cuánto tiempo?

Podríamos seguir y seguir.

El examen a esta panda da para mucho y estoy seguro de que cada uno de ustedes podría entrar en otros aspectos de su inaceptable proceder.

Que demasiada gente está, no sólo aceptando, sino ¡aplaudiendo!

¿Cuántos “Sánchez” adjudicamos a estos insensatos?

En mi opinión, ni medio. Lo suyo no es perversidad, sino ignorancia, estupidez e incultura.

Y no olvidemos que la culpa no es toda suya; en realidad, esta pobre gente tiene muy poca. Sólo ofrecieron a sus manipuladores unos cuerpos serranos ya proclives a la barbarie, con muy pocos anticuerpos para defenderse de la infección continua que están padeciendo.

No; es toda de los canallas que no paran de fabricar cuántos más ignorantes, estúpidos e incultos, mejor.

Si eso no es agresión…

Lo dicho: demasiados Sánchez por metro cuadrado estamos soportando a nuestro alrededor.

Luis XIII… y medio