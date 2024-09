“¿Esto nunca sucederá aquí?”

Si con la imaginación/al otear el futuro,/lo viera usted más que oscuro…/¡Conduzca con precaución!

Hay gente perversa; gente que vive de y para hacer daño. Son, por lo general, personas escasitas intelectual y culturalmente que, y esto tiene su lógica, se niegan a trabajar honradamente; lo repito, tiene su lógica puesto que, por ese camino, no les esperaría un porvenir muy halagüeño. Súmese a eso otra característica, en ellos, no menos lógica: la envidia, en no pocas ocasiones transformada en odio, hacia quienes, mucho mejor dotados que ellos, ocupan posiciones relevantes en la sociedad… con ingresos no menos relevantes.

El número de estos indeseables crece o disminuye según las épocas; durante aquellas, no muy frecuentes, en las que la Ley se parece realmente a la Ley, son pocos y suelen pasarse media vida en al cárcel; la otra media, haciendo méritos para regresar a ella.

Para que se hagan una buena idea del momento en el que estamos, transcribo un mensaje, ampliamente difundido por Internet. Lo envió un joven inmigrante a sus amigos, que estaban todavía en África. Traduzco libremente, puesto que no fue redactado en español: “Tenéis que venir a España. ¡Esto es magnífico! Aquí robas y no te hacen nada”

Me parece que ha quedado claro.

Otra característica de los perversos es que, en la práctica, niegan rotundamente que los seres humanos tengamos derechos.

En lógica consecuencia, cada vez que la Justicia atrape a alguno de ellos, debería dársele una buena dosis de su propia medicina: si tan convencido está de que los demás no tenemos derechos, esto ha de valer también para él; en consecuencia, durante su paso por la cárcel, sin llegar tanto como a torturarle, hay que procurar que lo pase lo peor posible: se le recordará, en todo momento, que ha perdido todos los derechos que cuando era libre, debían ser respetados. A pesar de su empeño en negarlos. Alguno habrá que termine entendiéndolo, digo yo.

Este trato, no inhumano, pero tampoco muy lejos de merecer esa calificación, por cierto, muy distinto al que reciben hoy los reclusos en nuestras prisiones, debe buscar otra necesaria finalidad.

A los delincuentes se les encierra, en primer lugar, para castigarles; en segundo, con el objeto de apartarlos de una sociedad en la que han demostrado no estar en condiciones de vivir; pero existe otra finalidad, quizá la más importante, a la hora de poner a alguien entre rejas: el intento de reinsertarle y, también, de que esa condena produzca en otros aspirantes a delincuentes un claro efecto disuasorio.

Imaginemos al chaval, que, tras robar un coche, sufriera seis meses de cárcel; cuánto peor lo pase allí dentro, menos ganas le quedarán de volver a delinquir.

Habrá algunos que lo hagan, ciertamente; pero el número de recalcitrantes que pasen dos o más veces por la cárcel será mínimo.

Entre trabajar y vivir en cierta escasez o entrar en la cárcel y pasarlo fatal, verán qué pocos dudan.

Es claro que la gente perversa hace mucho daño a la sociedad; más aún, en las épocas en las que, insensatamente, se les deja hacer.

Pero si eso es malo, imaginen la que podría organizarse si ¡los cielos no lo permitan! esos indeseables llegaran a hacerse con el Poder político!

Para empezar, como delincuentes que son, al menos, en potencia, se sentirían solidarios con sus semejantes en la perversidad; en consecuencia, no sería de extrañar que soltaran violadores, se pusieran de parte de los asaltantes de pisos y en contra de sus legítimos propietarios; a los que robasen, como al joven inmigrante del mensaje, no les hicieran nada…

Por cierto, en eso de robar, tampoco creo que se reprimieran un solo milímetro. Lo llevan en lo más profundo de su esencia, qué le vamos a hacer. De su afición al timo y al engaño, ¡qué decirles!

Otra de sus características, el odio hacia los que son más inteligentes y mejor preparados que ellos, les haría atacarles tanto como pudieran, con Leyes abusivas, impuestos no menos indecentes, todo tipo de agresiones, malintencionadas siempre…

Todo lo que intentaran contra los que están por encima de ellos en inteligencia y cultura, siempre les parecería poco.

Como quedó dicho, la gente perversa discurre poco y mal.

¡Ay de nosotros si, llegados al Poder, pudieran promulgar Leyes!

A partir de ese momento, estaríamos perdidos.

Voy a poner, tirando de imaginación, algún significativo ejemplo: en sus estúpidas ignorancia y mala intención, tal vez les diera ¡por dotar de derechos a los animales! Algo de lo más absurdo. No importa, ¡más absurdos que son ellos…!

Los derechos son algo exclusivo de los seres humanos. ¡Pues si que a esta gente le importa mucho ese insignificante detalle! Ellos, con tal de hacer daño…

En su patológica ignorancia, ni siquiera serían capaces de echar un vistazo a la Madre Naturaleza. Que leyeran, me parece que sería pedirles demasiado.

Se atreverían, incluso, en su perversa incapacidad intelectual, tal vez a legislar sobre algo inexistente: la transexualidad. Por mucho que se empeñasen, aquí no hay más que dos sexos. Me temo que les cueste demasiado contar…aunque sea con los dedos. Confundir en una suma el dos con el tres sería, pues, algo no muy extraño en ellos.

Es fácil entender el terrible daño que podrían causar; sobre todo a indefensos adolescentes a los que llevarían a terroríficas e irreversibles situaciones.

Lo dicho, desconocen que ellos también pertenecen a la Naturaleza. En su afán de fastidiar querrían proteger tanto a algunos animales, que terminarían fastidiando a modo a no pocas especies.

Imagino que, salvo los que fueran vegetarianos, toda esta gente comerá carne o pescado. ¿De dónde creen que salen esos alimentos?

En el tiempo que tarden ustedes en leer esta columna (muchas gracias por su amabilidad) ¿cuántos animalitos estarán siendo atrapados y devorados por serpientes en la selva amazónica? ¿Cuántos pececillos, engullidos por otros de mayor tamaño?¿Cuántas muertes habrán causando los felinos en el continente africano?

Hasta, probablemente, osarían proteger a los gatos. Consecuencia, sería cada vez mayor el número de estos depredadores, que, libres, no dejarían de merendarse a miles de pajarillos imprescindibles todos para mantener el necesario equilibrio ecológico.

¿Y los lobos, cada vez en mayor número sueltos por nuestros campos? Vacas, ovejas y cabras, pagarían bien caras la insensatez y las ganas de hacer daño de esta gentuza. Por lo visto, esos animalicos no tienen derecho a la vida. A este paso, nosotros tampoco… por la poca comida que nos terminarían dejando.

Para acabar de arreglarlo, propiciarían alimentar a esos lobos… y a los gatos salvajes. Colocando cuencos con comida para tenerlos más contentos. ¿Consecuencia? Aumentar, más que peligrosamente, el número de ratas; que como se sabe, tienen por costumbre el transmitir enfermedades nada agradables.

Me he limitado a pasar someramente la pluma por alguna de las desgracias que caerían sobre nosotros si cometiéramos la insensatez de permitirles hacerse con el Poder. ¡Qué digo con el Poder! Desde el primer minuto se pondrían a la destructiva tarea de controlarlos todos. Sin dejar uno solo como muestra.

Lo más terrible sería, con mucho, que, una vez se hicieran con los mandos, no habría manera de desalojarles.

Su primer objetivo, sin duda, sería destrozar los diversos planes de estudio para fabricar, a través de ellos, niños y jóvenes cada vez más ignorantes y cada vez menos acostumbrados a razonar.

Cultura e inteligencia, los dos grandes enemigos de la perversidad, en pocas generaciones habrían prácticamente desaparecido del mapa.

Sería casi imposible, y temo que sobre el “casi”, dar la vuelta a esta situación.

Un vez la ignorancia, la incultura y la pérdida de toda costumbre de razonar, estuvieran entre nosotros en dosis masivas, nuestra esperanza de recuperar la dignidad habría desaparecido por completo.

Siento haberles ofrecido un tan negro panorama.

Por fortuna, eso jamás sucederá en España.

No creo que lo más sano de nuestra sociedad permitiera que llegara al poder, pongo por ejemplo, un Pedro Sánchez cualquiera.

De verdad, lo veo imposible. No somos tan idiotas; ni de lejos.

Luis XIII… y medio