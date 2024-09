“Entre lo malo y lo peor”

Hoy, cuesta abajo, sin frenos/y dándonos por detrás/pues nos privan de lo más/cada vez vamos a menos.

Para empezar, démonos un paseo por la Edad de Piedra. Aún faltaban miles y miles de años para que aparecieran en escena la televisión e Internet. Aquella gente, aún dentro de lo precario de sus conocimientos, tenía muy claro el mundo en el que les había tocado vivir. Todos estaban perfectamente al tanto de cuántos y quiénes componían su grupo; conocían las costumbres por las que se regían, cuál era su territorio, sus principales enemigos…

Las diversas circunstancias de su trayectoria, a unos les gustarían más, a otros menos, pero todos los miembros de la comunidad estaban de acuerdo en cuáles eran.

Demos un salto en el tiempo: han nacido las ciudades, las clases sociales… Visitemos la antigua Roma, por ejemplo. Ahora, las diferencias entre la situación de sus habitantes han pasado a ser notables; pero todos y cada uno de ellos, sabía perfectamente el terreno que pisaba; los esclavos, no tenían la menor duda acerca de su penosa situación. Jamás se borrará de mi memoria este terrible pasaje de una novela que leí hace muchos años: un patricio de aburría soberanamente. Ordenó a una familia de esclavos, los padres y sus dos hijos que se suicidaran delante de él, de diversas maneras, para amenizarle la tarde.

La plebe, o sea, la mayoría, no tenía muchas dudas acerca de cuál era la Roma en la que les había tocado vivir; los poderosos, con sus rencillas, sus ambiciones, tampoco.

Como mis inteligentes lectores ya imaginan dónde quiero ir a parar, la próxima estación la situaremos bien cerca: el franquismo.

Seguro que mucha gente estaba encantada con la seguridad en que se vivía, a pesar de los derechos y libertades que no se les permitía ejercer; tampoco serían pocos los que prefirieran arriesgarse a sufrir un navajazo, con tal de disfrutar esos derechos y libertades que tanto echaban de menos.

Había diversidad de opiniones acerca de la España de entonces, por supuesto que sí; eso no sólo es inevitable, sino positivo; pero, tanto unos como otros, sabían perfectamente que vivían en un país en el que estaba razonablemente garantizada la seguridad y, también, más que limitados el uso y disfrute de algunos derechos y libertades.

Hasta que, por fin, llegamos a la España actual, en la que ya tenemos plenamente asentadas la televisión e Internet.

Hagamos, con la imaginación, este experimento: tomemos a dos personas, de parecida edad y capacidad intelectual, siempre que no sea demasiada; tampoco dos perfectos idiotas; ambos tienen estudios similares, trabajan en la misma Empresa y viven en barrios también de parecido nivel.

Les pedimos que hagan, a su manera, un retrato político y social de nuestra España. Que describan como mejor sepan, sus principales rasgos. Por primera vez en nuestra Historia, en la de la Humanidad, quiero decir, esas dos versiones diferirán, no ya en algún detalle que otro, lo que parece lógico; en muchos aspectos, serán diametralmente opuestas.

Si repitiéramos la prueba cientos y cientos de veces, llegaríamos a la conclusión, a la sorprendente conclusión, de que una misma España, la única que tenemos, son, en la opinión de sus habitantes, dos o más Españas diametralmente opuestas en no pocos aspectos.

Afortunadamente, cuando me enfrento a cualquier enigma, tengo cerca a un sabio que me sacará de dudas. Me refiero a mi ilustre amigo, el Profesor Cereceda. En el penúltimo de sus libros, “Blanco, negro, incoloro o insípido” aborda este asunto con sus habituales lucidez y puntería. Tras describir lo antedicho con más precisión y menos palabras de las que yo he necesitado, continúa así:

“No debe sorprendernos demasiado que personas que hoy viven en los mismos ambientes, difieran considerablemente a la hora de interpretarlos. Nunca, hasta ahora, sucedió algo parecido.

A primera vista, podría pensarse que la causa principal está en el masivo bombardeo que sufren a diario desde Internet y los diversos Medios de Comunicación. Que, más que informarles, acabarán por crear en ellos una caótica confusión, de la que cada uno intentará salir a su manera; como quiera que unos darán preferencia a unos datos y otros, a otros, esas divergencias parecen suficientemente explicadas.

Yo creo que no es exactamente así. Quiero decir que lo principal, con ser rigurosamente cierto todo lo anterior, no es eso.

En la época actual, el llamado Estado del Bienestar nos ha hecho vivir, por primera vez en la Historia, sin miedos. Esa es exactamente, la principal característica que nos define, a la vez que nos separa de todas las generaciones anteriores.

Los españoles disfrutamos de una Sanidad eficiente, de unos servicios eficaces, de unas protecciones sociales más que avanzadas…

Lo repito, vivimos sin miedos; y, por eso mismo, los menos dotados echarán siempre una mirada demasiado superficial a lo que tienen a su alrededor; no tienen encima angustiosas preocupaciones y, precisamente por eso, su atención se dirigirá prioritariamente hacia otros asuntos. En cierto modo, delegarán en los Medios de Comunicación a la hora de enterarse de en qué mundo viven. Eso explicará, mucho mejor que su complemento, el chaparrón informativo, tan acusadas diferencias en la percepción de la realidad.

Por el contrario, el hombre que vive en medio de un ambiente hostil; el hombre que teme, el que no está seguro, tendrá siempre como primera y principal preocupación examinar cuidadosamente su alrededor, que sabe no libre de peligros.

Este ejemplo lo explicará mejor: una persona se está dando un paseo por cualquier tranquila playa. Es muy difícil que su mente se dirija a estudiar la composición, los detalles de la arena bajo sus pies. Con toda probabilidad, se ocupará de cuestiones muy distintas.

Llevemos ahora a esa misma persona a un terreno cuajado de accidentes, de bichos peligrosos. Tengamos por seguro que pondrá los cinco sentidos en examinar cuidadosamente cada detalle de su alrededor.

A mi entender, eso lo explica todo.

Casi todo, para ser exactos.

A pasos agigantados, los miedos se están apoderando de los españoles.

La sanidad, cada vez funciona peor; la situación económica de muchos ha dejado de proporcionarles seguridad en ese aspecto; la violencia va a más, la Ley a menos…

Pensemos, de nuevo, en esa masa de españoles, precisamente los que están más abajo, o sea, aquellos que han de ser los primeros en percibir cómo el miedo entra en sus carnes.

Al igual que la persona que recorría un terreno peligroso, a no mucho tardar, van a poner sus cinco sentidos en examinar cuidadosamente su alrededor; tanto para descubrir riesgos, como para buscar soluciones.

No tardarán ahora en llegar a muy parecidas conclusiones. Ya no tendremos tanta diversidad, tantas Españas.

Como la situación continúe degradándose al ritmo actual, van a ser muchos los compatriotas a los que ya no será posible engañar con perversos mensajes envueltos en papel de colorines.

Harán mucho más caso a la realidad a su alrededor que a la que intentan venderles.

Prefiero no pensar la que puede organizarse a partir de ese momento”

Hasta aquí, la doctrina de mi docto amigo.

Si no le he entendido mal, estamos entre la espada y la pared. Parece ser que, para salir de ésta, va a ser preciso que la situación empeore lo suficiente como para que ya no puedan seguir engañando a tantos y tantos.

Como esperanza, no me parece muy alentadora. Sobre todo, teniendo en cuenta con cuánta violencia puede reaccionar esa gente cuando descubra hasta qué niveles han sido ingenuos ante sus timadores.

Coincido con mi docto amigo: también yo prefiero no pensarlo.

Por eso, precisamente, lo estoy pensando ahora en voz alta.

Luis XIII… y medio