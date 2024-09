Envidia totalitaria

Sólo los ignorantes desconocen el papel que juega la cultura. La cultura provee las herramientas que el individuo tiene para lograr sus propósitos. Es mas importante que cualquier habilidad. La cultura occidental es la cultura de la libertad. Cada individuo puede proveerse por sí mismo de aquello que necesita según su trabajo. La cultura de la libertad no puede distinguirse de la autonomía personal y de la contribución de una persona con su trabajo al capital común. Todas las sociedades multiculturales alimentan la segregación, y fracasan, y se destruyen a sí mismas.

A pesar de las, a menudo, extraordinarias diferencias, existen valores comunes en el concierto de las naciones. Europa, Estados Unidos, países de marca hispánica, y China y Japón, incluso sin haber tenido una historia común, comparten los valores de la libertad, de la autonomía personal y del trabajo. Por mas que muchos estén amenazados por el totalitarismo comunista. Los productos intelectuales de buena parte de los paises del mundo se consumen y comparten en su práctica totalidad incluso a pesar de diferencias no despreciables, alimentos, música, arte, poesía, ciencia, o tecnología; existe un intercambio cada vez mayor que asegura que nadie esté interesado en destruir a aquel con quien comercia para suplir sus deseos y necesidades.

La cultura de la libertad individual, de la libre participación política y social, del valor del conocimiento, de la unidad de mercado y de una economía libre tiene sus enemigos, los enemigos de la libertad racional. En una sociedad que se concibe a sí misma desde la libertad, las creencias se reservan al ámbito privado, y no amenazan la libertad de otros. Sería injusto considerar a creyentes musulmanes individuales como abogados de la violencia o potenciales terroristas. Pero las personas individualmente consideradas ignoran de que modo contribuyen a la paz o a la guerra. Una buena parte de los musulmanes que no están dispuestos ni a morir ni a matar caerán a manos de sus amigos de Hamás, a quienes sirven como vehículos de penetración. A los tres días de obtener el Nobel de la Paz, Yasir Arafat creó y autorizó un comando de yihadistas suicidas.

A pesar incluso de las enormes diferencias entre distintas confesiones musulmanas, hasta el punto de matarse entre sí, existen suficientes elementos comunes para no ignorar en que medida contribuyen a la destrucción de una cultura de la libertad. El mal es profundo, su historia está comprometida con la violencia. No existe una razón individual. Existen razones de cultura que lo explican. La articulación entre religión y poder, la negación del comercio y el interés, los sagrados mandatos del islam consagrando la pobreza, es tal que no existe sociedad musulmana que no sea teocéntrica y no esté regida por un sátrapa, y no sea expresión de totalitarismo. De ahí la facilidad con que se integra con el izquierdismo occidental en el islamocomunismo, a medida del progreso de la inmigración. Erdogan es un representante genuino de ese espectáculo en su camino hacia una dictadura civil que bebe del fundamentalismo islámico. El fundamentalismo islámico siempre habla de la nación musulmana. No existen naciones sino umma. Los Estados son sus enemigos naturales.

Europa y Estados Unidos apuestan contra sí mismos. Puestos a aceptar la cultura musulmana, es mejor aceptar una iglesia fuertemente jerarquizada que una iglesia donde cada creyente cree interpretar la voluntad de un dios que sólo se representa él. En principio es mejor aceptar la expresión chiita del islam, que las expresiones sunitas, wahabitas, o salafistas, de ahí que exista contestación social en aquellas religiones fuertemente jerárquicas, como en Irán. Una religión jerárquica reduce por definición la libre identificación del pensamiento irracional de algún creyente con la voluntad divina. En occidente siempre se confunden conducta antisocial, enfermedad mental y yihadismo. De ahí la irreflexiva aceptación del lobo solitario. En occidente no se entiende nada. Incluso a pesar de la extraordinaria soberbia del jerarca iraní chiita que rechaza servir vino a sus anfitriones no musulmanes, es mejor apostar por una religión jerarquizada. Si se examina el perfil del terrorista islámico se descubre esta extraordinaria regularidad, la cultura mulsulmana misma promueve el terrorismo.

Como pone cada día de manifiesto el yihadismo terrorista, la integración de la cultura musulmana pasa por su conversión a la cultura occidental. En primer término sometiéndose a la ley civil. No existe delito cometido contra el infiel. La tercera generación de musulmanes europeos atribuyen a la cultura occidental su propia degradación, desde el hurto o el tráfico de drogas pasando por el robo o el alcoholismo. Porque creen que estas prácticas no son propias de su fe eluden su responsabilidad en su degradación. Al no confiar en la cultura occidental, vuelven a la de sus ancestros, porque no confían que su conversión al mundo occidental les proporcione lo que buscan. ¿Como podrían adaptarse a la libertad de las mujeres occidentales cuando se les asegura la dependencia y posesión absoluta de las mujeres como objetos de uso en su cultura?. Por eso hay que degradarlas y violarlas, representan su miedo a la libertad. Cualquiera que teme la libertad de la mujer, la viola o la asesina. Para las mujeres relacionarse con infieles es adulterio y apostasía, la respuesta la lapidación.

La cultura occidental promueve la libertad; las mujeres no son cosas. Al-lāh compensa con 100 hembras vírgenes en el paraiso a sus mártires; la degradación del creyente desaparece en un único acto. El creyente musulman ignora la responsabilidad individual, la conciencia de culpa, un pecado original, anterior a su conciencia, que les impulse a redimirse. El musulmán siempre podrá ser un hombre nuevo en un único acto. El origen iconoclasta y arriano de la religión musulmana hace invisible e imaginario a Al-lāh. Si Al-lāh no puede representarse, cualquier musulmán puede encarnar su voluntad. Un único acto elimina cualquier hábito perverso. Nada acontece si no lo que Al-lāh desea; cada creyente musulmán es su expresión, una expresión tribal.

Ni la conciencia de culpa ni la identidad personal existe en la religión musulmana; la conciencia contrita que lleva la fe al ámbito privado no existe entre los musulmanes. Podrían evitar su degradación si tuvieran conciencia de que ha sido resultado de sus propias decisiones, pero ni su fe ni su cultura les permite creer en su propia responsabilidad. La religión musulmana es una fe pública, no una fe privada. Se declara en la zabiba del creyente, en las mezquitas abiertas, en el velamiento de las mujeres, en su dependencia de hombres, en la regulación pública del ramadán, en la ocupación del espacio público en las oraciones de los viernes, o en la ceremonia del cordero.

Ejércitos de mujeres analfabetas viven del sexo y la reproducción con la misma lógica que la prostitución. Es la lógica taliban de impedir su educación y su exposición pública, una forma de regular sexualidad y natalidad. Solo si dejan de ser analfabetas serán libres. “Los vientres de nuestras mujeres ocuparán occidente”, decía Bin Laden. La ocupación de espacio público, la manifestación pública de su fe, la tolerancia con sus prácticas sociales aberrantes propias de una sociedad arcaica acabarán con la cultura occidental. Como práctica social representa una extraordinaria coacción a cualquiera que vive su fe en privado.

La religión islámica ofrece la sumisión a una doctrina totalitaria que establece reglas infinitas, el sueño y la envidia del comunista, qué es lícito –halal– y qué ilícito –haram–, que se puede comer, como mear, como dormir, tener sexo, o vestir. La qibla y los cinco rezos de suspensión de la conciencia del yoga mántrico. La religión climática es congruente con la cultura de la pobreza, el ebionismo musulmán y el pobrismo del antipapa. La sumisión ofrece seguridad y estabilidad. Por eso se llenaron los monasterios en el pasado. Islam significa sumisión. El multiculturalismo es la puerta de entrada a nuestra extinción, ningún diálogo es posible con quien niega la libertad y la responsabilidad individual. Urge liberar a las mujeres del yugo musulmán. Hay que comprometerse con la libertad de las mujeres.