Soñé vivir en una época en la que a latigazos me forzaban a trabajar.

Desperté y me di cuenta que todo había sido una pesadilla, y con ese alivio fui a mi lugar de trabajo, pero no pude entrar; unos señores que decían defender mis derechos no me dejaron pasar.

Entonces me pregunté si alguna vez fui auténticamente libre, y si lo fui, en qué lugar del camino entre la pesadilla y la realidad, perdí mi libertad.