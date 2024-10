El ala oeste de la pichona

En primer lugar, quisiera transmitir mi fraternal condolencia a todos los que estos días han sido víctimas de la DANA, (como le llaman los cursis ahora), cuyos luctuosos daños personales y materiales han traspasado los límites de la desgracia más aciaga.

Tenía un servidor 3 años de edad, cuando Valencia fue devastada por la riada de 1957. No recuerdo donde hace un momento he dejado las gafas, como tampoco recuerdo si me he tomado o no, el puñado de pastillas diarias, pero recuerdo perfectamente las imágenes que vi cuando tenía 3 años. Unos acontecimientos que como valenciano, desgraciadamente, volvería a vivir y sufrir a lo largo de mi ya larga vida.

Pues bien, hoy, a la piara zurda le ha faltado tiempo para chillar como lo que son, responsabilizando al M.H. President de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), de los males acaecidos, ignorando ladinamente que la predicción meteorológica y avisos, no depende de él, sino de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA, MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, GOBIERNO DE ESPAÑA. ¿Saben cuantos millones de euros nos cuesta a los españoles el mantener ese chiringuito?

Pues bien, una vez dilucidadas responsabilidades, quiero rescatar de la hemeroteca el artículo que un servidor publicó hace unos años, para que veamos el ´morro´ e incompetencia que tienen aquellos que, siendo incapaces de prever y avisarnos, unos días antes, sobre la magnitud del desastre que se nos venía encima, se atreven a sentenciar sobre la climatología que tendremos en 2050. Y no les cae la cara de vergüenza, porque la tienen de cemento armado.

“VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015”, por Antonio Gil-Terrón Puchades

Llevo levantado desde las cinco de la mañana esperando ansioso la lluvia y tormenta anunciada por el GOBIERNO DE ESPAÑA a través de su Agencia Estatal, y no solo no ha caído ni una sola gota, sino que, en estos momentos, doce del mediodía, luce un Sol radiante.

La verdad es que si se tratara de una empresa privada, más de un directivo de la susodicha Agencia, estaría desde hace tiempo haciendo cola en las oficinas del INEM.

Si esto ocurre con algo tan fácilmente contrastable como es la predicción del tiempo, uno se pregunta por el grado de eficiencia y eficacia del ingente resto de organismos públicos, agencias estatales, empresas públicas españolas, y mamandurrias varias, cuya rentabilidad y correcta gestión, es difícilmente apreciable por el ciudadano de la calle.

Si desean ustedes saber lo que nos cuesta a los españoles la fiesta de mantener la Agencia Estatal de Meteorología y a sus altos cargos, pueden hacerlo en el siguiente enlace:

NOTA: Por curiosidad he estado comprobando las predicciones del tiempo que hacen empresas particulares en Internet. En todas las que he mirado coincide su predicción en la zona donde me hallo, con el tiempo real que hace. La diferencia está, además de que estas agencias privadas aciertan donde la Agencia Estatal, falla, en que los partes de las privadas son gratuitos, mientras que los de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, Y MEDIO AMBIENTE, GOBIERNO DE ESPAÑA, nos cuesta a los españoles más de 120 MILLONES DE EUROS AL AÑO, o por lo menos ese es el presupuesto aprobado para 2015.