LA DEGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Afirma Polibio en sus «Historias», (título que desde el Renacimiento pasó a «Historia Universal») que hay tres formas de gobierno, y todas ellas susceptibles de terminar en degeneración: la monarquía puede acabar en tiranía; la aristocracia, convertirse en oligarquía y, en fin, la democracia, en oclocracia, que quiere decir «gobierno de la muchedumbre», que es para Polibio la peor de las tres.

Coincide con esta opinión Rousseau en el «Contrato social», donde tilda a la oclocracia como «degeneración de la democracia».

Pero el sentido puramente etimológico no siempre es respetado, como demuestra el hecho de las no pocas diferencias de significado que aparecen en las entradas de los diccionarios. Ocurre igual con aquel «gobierno de la muchedumbre», cuando en una democracia se va desnaturalizando la voluntad general, que deja de ser general para circunscribirse a defender los intereses de unos pocos, en detrimento del sentir general que la ciudadanía. De este modo se pasaría de «democracia» a «oligarquía».

¿Es nuestro actual Gobierno un representante de la oclocracia moderna? ¿Gobierna para todos o se limita a velar por los intereses de unos pocos obviando palmariamente a todos los demás? No creo que pueda ser objeto de discusión que Pedro Sánchez está atentísimo a las peticiones de partidos políticos muy pequeños, que representan a un porcentaje ínfimo del censo electoral, mientras ignora a la mitad de la población o, incluso, más, según las últimas encuestas.

Y de la misma manera que las autoridades no han previsto las consecuencias de las terribles inundaciones en tierras valencianas, el presidente del Gobierno, en su ansia de permanecer en el poder a toda costa, no ha previsto tampoco que esa elección, tarde o temprano, no llevará a otro camino que a la degradación definitiva de la democracia que, desgraciadamente, hace tiempo que llevamos viendo. El intento, conseguido en gran parte, de colonizar el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, para reducirlo a uno, significa una auténtica revolución, hecha de forma silente pero uniformemente progresiva, y ya depende de que el edificio del Estado resista este intento de demolición controlada o vuele por los aires, como el coche de Carrero.

Las fuerzas que apoyan al Gobierno no buscan el bien de la mayoría sino el de sus ciudadanos respectivos, que no representan ni al 1% del resto de españoles.

En fin, el Gobierno, al permanecer inmóvil durante los primeros días de la riada dejó prendida en la ciudadanía la sospecha de si hubiera hecho lo mismo de haber caído la gota fría sobre Gerona o San Sebastián. No importa la opinión que cada uno dé, pero qué duda cabe de que si ese Gobierno central hubiera pensado en todos los españoles hubiera enviado ayuda de inmediato, como hizo Felipe González en 1983 con las enormes inundaciones de la provincia de Bilbao, donde cayó tanta agua (503 l. por m2.) o más que en Valencia. Avisó de inmediato al jefe de la JEMAD y al presidente Carlos Garaichoechea, que rechazó el ofrecimiento de dirigir las ayudas. En 24 horas llegaron 10.000 soldados. Las víctimas, 43.

Si todo lo anterior es signo de una verdadera democracia, que venga Dios y lo vea.

Agustín de la Calzada.