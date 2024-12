¡Qué pena!

Me gusta la liturgia católica porque es la mía, amén que ha pasado a formar parte del ritual diario de mi propia existencia.

Sin embargo, como purista (no puritano) que soy, cuando busco en el Evangelio cualquier atisbo de liturgia me encuentro con que esta brilla por su ausencia.

En Jesucristo no hay liturgia, ni incienso, ni vestimentas especiales ribeteadas en dorado y con capas de seis metros.

En Jesucristo no hay boato, ni fórmulas rimbombantes… no hay mármol ni oro.

En Jesucristo tan solo hay amor, generosidad, perdón, misericordia… fraternidad y sencillez,

Me gusta la liturgia católica porque es la mía, sin embargo la duda que me asalta es si los formulismos y toda la parafernalia litúrgica que hemos construido a lo largo de los siglos, no ha terminado por desdibujar lo esencial.

Me pregunto si la brillante y teatral forma no ha terminado por deslucir el fondo… lo verdaderamente importante, al haber dado más relevancia al continente que al contenido: La Palabra y su puesta en práctica.

Porque ¿realmente amamos a nuestros enemigos… los perdonamos de corazón y sin atisbo de rencor? ¿Compartimos nuestro pan con el que no tiene…?

¿Vestimos al desnudo…? ¿Visitamos al enfermo…? ¿Visitamos al preso…? ¿Somos capaces de repartir todo lo que tenemos entre los pobres, para a continuación coger nuestra cruz y seguir a Cristo?

¿Nos hemos convertido en cristianos a la carta, supliendo con liturgia y alabanzas el cumplimiento de los mandatos de Jesús?

El amor se demuestra con obras, no con cánticos; aunque también.

Menos mal que la práctica litúrgica y toda su parafernalia, no nos deja tiempo para mirarnos al espejo y preguntarnos qué somos realmente.

En el Mundo hay más de 2.300 millones de cristianos, lo que supone un tercio de la población mundial.

Con que tan solo la mitad de ellos cumpliese con el Evangelio, el Mundo sería un paraíso de amor y fraternidad.