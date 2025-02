La lógica del tirano

Una trampa saducea clásica es la que se presenta cuando se interroga por el contenido, ignorando la pregunta. La contestación del Jesús bíblico es un buen testimonio cuando responde al saduceo, que presentándole una moneda, le inquiere a quien debe satisfacer su deuda, si al fisco romano, o a Dios. Páguesele al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Siempre quedaría reo de su confesión, si se revolviera contra el emperador, o se revolviera contra su fe. Imagine el incauto, qué supone asumir la pregunta misma, preguntarle si cree en Dios, en lugar de preguntarle por el contenido de lo que cree, si es que cree, ¿por qué habría de creer en aquello de lo que no tiene mas evidencia que la de su propia existencia, mientras su tiempo no se agote?. Resultan sumamente estúpidas aquellas religiones del libro que hacen de Dios persona, como si la fe pudiera ser un instrumento coercitivo personal de la conciencia del creyente, eso sí, so pena de perder el crédito social, cuando no la gloria.

En la persecución de González Amador, no es la persecución política de su novia, ni tampoco la legitimidad que provendría de un delito fiscal. No es eso lo que define la causa que implica al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, sino el propósito de destruir por anticipado la reputación y presunción de inocencia de un ciudadano, en razón de un objetivo político. Se trata, de una parte, de un linchamiento prejudicial, donde el sátrapa Sánchez y sus turiferarios Bolaños se visten de jueces, usurpando con impudicia la función judicial, de otra, destruir la reputación de la presidente de la Comunidad de Madrid en un ejercicio de venganza vicaria. Ya existe en la sociedad democrática, que respeta la división de poderes, un poder judicial para juzgar el acto delictual, justificar la condena y ejecutar la pena. El poder ejecutivo tiene vedada la función judicial.

Con absoluta coherencia jurídica, esa de la que carece Sánchez, la causa que implica al Fiscal General del Estado no se refiere al contenido de un posible delito, sino al hecho mismo de que su actuación destruye la diferencia entre la formalidad de la ley, y el contenido de la ley. Nadie puede ser juzgado, cuando se incumplen las normas procesales que garantizan los derechos del ciudadano, –y García Ortiz apelará a ellos en su amparo ante un Tribunal Constitucional comprado–, hasta el punto de que la evidencia que proviene de una actuación ilegal no puede devenir en prueba inculpatoria en una causa. En palabras de Zagrebelsky, presidente que fue del Tribunal Constitucional Italiano, el pensamiento jurídico descansa en la dualidad entre lex y ius, de tal modo que en ausencia de esta dualidad, el Estado de Derecho, o bien descansa en la pura formalidad, –respeto formal al procedimiento en ausencia de ley, es decir, la ejecución de una pena arbitraria en ausencia de norma–, o en su puro contenido, el dictado de la ley –la ciega aplicación del dictado de la ley en ausencia de evidencia y procedimiento que cumplir. Así fueron condenados a morir degollados, algunos en la misma fecha de la sentencia, por el tribunal presidido por Freisler el 22 de febrero de 1943, los miembros de la Rosa Blanca, el movimiento al que pertenecía Sophie Scholl, por oponerse a la dictadura de Hitler. Se sacrificaba la formalidad a la ley, que dictaba la pena de muerte por traición a la patria hitleriana. El letrado de la defensa, militante nazi, se colgó la medalla de la sentencia, ante el mismo tribunal.

Como explicaba Dworkin, el Estado de Derecho se quiebra cuando tiene por único fundamento las normas mismas, el corpus gestado por un poder legislativo dependiente y sumiso al poder ejecutivo, prescindiendo de cualquier criterio de justicia, de cualquier criterio moral o trascendente, de tal modo que, finalmente, se convierte en la mera expresión del mas fuerte, el partido en el poder con capacidad coercitiva suficiente para castigar la defección y con capacidad de recompensa suficiente para premiar la lealtad, ignorando la justicia o la verdad de las cosas. Un pelele legislativo que vota, tras haber sido comprado. Ocupando el Estado, el partido sanchista con el BOE en la mano, Carl Schmitt al mando, se encuentra investido de la capacidad de imponer su voluntad a discreción sobre la ley y a través de la ley, instrumentalizando el Derecho como medio para este fin. Los cambios legales del Código Penal, la reforma de las leyes que rigen el Poder Judicial, la promulgación de leyes contra natura hasta el punto de amparar la mutilación de cuerpos e identidades, la usurpación de órganos constitucionales, la plena ocupación del Tribunal Constitucional, constituyen manifestaciones palpables de ese proceso en donde el dictado de la ley se contrapone a los derechos del ciudadano, refrendando un poder arbitrario que desprecia su vida y su libertad. No es posible distinguir la democracia formal de Sanchez de la pura tiranía. Quienes somos militantes del ateísmo devoto no podemos ignorar esta vinculación de Sanchez con la tiranía que vive de la fe y el sometimiento del ciudadano, que deviene en cómplice de su propia destrucción, por su fe, cuando Sánchez solo intercambia utilidades con los lacayos de su poder. Debe caer la venda de 1978 que nos ha llevado a este destino.

Esa disolución de la diferencia entre lex y ius se alimenta del nihilismo jurídico de Sánchez, donde las leyes no representan principios y valores universales derivados de la naturaleza humana, sino instrumentos de un mercado donde se interambian intereses o utilidades. España ha devenido en un Estado saqueado por un gobierno corrupto que siempre encuentra verdugos sádicos. Es la deriva de un proceso de desaparición de las ideologías, en beneficio de un poder irrestricto y exhorbitante de un Estado cautivo de sus saqueadores, interesados únicamente en procurar su beneficio sacrificando el futuro de la ciudadanía a la que se trata como a un creyente en la marca socialista, que no repara en las obras de quien se beneficia de manejar a su antojo el sucedáneo. El opio del pueblo consiste en dejar al ciudadano frente a un acto de fe, que confía y delega su cuidado al Estado, abdicando de su libertad, y sometiendo sus intereses y objetivos a burócratas sin escrúpulos, carentes de convicciones morales. Si Feijoó no evita que se extienda la ignominia, sumándose en su delirio a ajustarse a las encuestas y a Sánchez, bastará con comprar el original, porque tiene la misma lógica de sacrificar principios y valores que el poder instituido por Sánchez.

La desfachatez del sátrapa anticipa un pucherazo, Indra y Telefónica a la par, el último estadio. La proliferación de sectas, la extensión de juicios irracionales, la amplitud de creencias milenaristas y climáticas en la sociedad civil, el sacrificio de la identidad personal a las ideologías de género, la provocación de compasión sobre naciones ajenas en desprecio de la propia, el interés en suscitar piedad por los pobres de los que el poder hace bandera en sus propósitos destructivos, muestra en que medida estamos frente a un Estado de Derecho fracasado. Se percibe en las mismas páginas de sus medios periodísticos y portavoces, orientados a promocionar emoción y fe, substituyendo la capacidad analítica del ciudadano que sólo viene experimentando hastío y desolación.