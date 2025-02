La cara, rara vez engaña

«Creo que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, necesita mirarse un poco al espejo y reconocer que cuando reciben más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar a los inmigrantes ilegales, ¿están preocupados por cuestiones humanitarias? ¿O están realmente preocupados por sus resultados económicos?». Así se ha despachado, el nuevo vicepresidente de EEUU, el católico JD Vance.

En EEUU, la hermana gemela de la española COPE, se llama Sirius XM. Esta emisora, en su independiente y objetivo programa de radio semanal, titulado “CONVERSACIONES CON EL CARDENAL DOLAN”, el prelado neoyorquino calificó de «escandalosas» e «inexactas» las declaraciones de Vance, asegurando que su insinuación sobre la motivación financiera de los obispos es completamente falsa. Veamos.

Sin entrar en valorar lo sufrida que puede ser la contabilidad, amparada por los llamados ´criterios contables´, donde se aparean números con relatos, tenemos que, según cifras oficiales, en 2023, la Conferencia de Obispos Católicos gastó casi 131 millones de dólares en servicios de migración y refugiados, de los cuales 130 millones provinieron de subvenciones gubernamentales, principalmente del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Estado de EE.UU.

Así que no sé… Es de esas ocasiones en las que, ante la duda sobre quién dice la verdad y quién miente, tras prescindir de ropajes y oropeles, me gusta mirar atentamente la cara de los desavenidos. Y en este caso, tras hacerlo, diré aquello de “verde y con asas, alcarraza”. Tengo claro a quién no le compraría nunca un coche de segunda mano.

No quiero concluir sin dejar constancia de mi condición, al igual que JD Vance, de católico. Con la salvedad, en mi caso, de ser practicante hasta dónde me dejan, así como de tener una fe a prueba de obispos y, últimamente, también de papas. Amén.