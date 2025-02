Frente a la dictadura del Estado, Anarquismo Cristiano

Conduciendo por una carretera despoblada, sin cobertura telefónica, sufrí un conato de cólico de vesícula.

Al estar viajando solo, no tuve más remedio que apretar dientes y seguir conduciendo. Así pues, me acomodé lo mejor que pude en el asiento, prescindiendo de ponerme el cinturón de seguridad, ya que su presión incrementaba un dolor, ya de por sí, insoportable.

Pues bien, durante el trayecto, que se me hizo eterno, tuve que soportar, amén del dolor, el molesto, impertinente y continuo, pitido que me indicaba que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.Y ello, sin tener la opción de silenciarlo ´en mi vehículo´, porque así lo habían dispuestos quienes mandan en el mundo, y nos organizan la vida restringiéndonos el libre uso de nuestros cuerpos y pertenencias.

Y es que el agobiante intervencionismo que ejercen los Estados modernos, (democráticos o no, al final son lo mismo), sobre la vida privada de sus fichados ciudadanos, parece no tener límite, haciéndoles vivir con la sensación de un tacto rectal, continuo y sin vaselina.

Para el Estado siempre somos menores de edad; niños irresponsables, maniatados, sopena de multa o cárcel, por mil legalismos que nos impiden tomar libremente nuestras propias decisiones.

Pero lo más sangrante es que nos cuesta un riñón el mantener ese ´sistema´ metomentodo y chupa sangre, que nos chulea y ningunea, en donde no somos libres, ni a la hora de pagar o negarnos a hacerlo, ya que es papá Estado quien, sin pedirnos permiso, nos mete directamente la mano en la cartera, cual rufián de prostíbulo.

Alguno dirá que es el precio que debemos de pagar por vivir en sociedad… Pero, pregunto yo, ¿acaso somos libres de no vivir en ella? ¿Tenemos esa opción? Una sociedad dónde, nada más nacer, somos engullidos por el ´sistema´; empapelados, fichados y exprimidos, subyugados por un insaciable afán recaudatorio, que nos perseguirá hasta después de muertos. Un ´sistema´, que haciendo gala de su legal monopolio de la violencia, nos impedirá por la fuerza, hasta tomar libremente la decisión sobre si queremos vivir, o mandarlo todo a hacer puñetas.

Al final, la cacareada ´libertad´ que pregonan las modernas y endogámicas ´fasciotecnocracias´, no deja de ser una bufonada semántica en boca de los demagogos de una casta, éticamente descastada, y moralmente indigente.

Solo con Dios me siento libre y respetado. Tal vez sea por eso, entre otras razones, que lo amo tanto. Porque en Dios, el anarquismo ideal deja de ser utopía, para convertirse en realidad.

Porque Dios no es intervencionista; no fuerza, no organiza, no esquilma; no controla nuestras vidas; no limita nuestros actos a una forzada circulación por de un estrecho callejón circundado de amenazas, multas, y penales, que es justamente lo que sí hacen los Estados modernos con la hipócrita excusa de ´nuestro bien´; como si el hecho de ser ciudadanos de a pie, implicara adolecer de algún tipo de retraso mental, o indigencia neuronal.

Dios respeta nuestra autonomía de elección, y eso es libertad. Dios no sentencia ni castiga; simplemente garantiza que recibamos en justicia, aquí o en otra vida, la cosecha de aquello que libremente hemos elegido sembrar a lo largo de nuestra peregrinación por esta plaza, donde por nuestros viejos pecados, nos ha tocado de nuevo volver a torear.