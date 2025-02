La propuesta de Donald Trump de trasladar a los gazatíes…

ALo primero que hay que comenzar es diciendo que la nueva política de DONALD TRUMP, las acciones que ha emprendido desde que asumió la presidencia de los EEUU, su propuesta de que se traslade a los gazatíes de la Franja de Gaza y se les disperse por países, preferentemente musulmanes, etc. sorprende especialmente, no sólo por lo que respecta a los Palestinos, sino porque se «sale» completamente de lo hasta ahora considerado «políticamente correcto» en todo el Mundo, en las diversas organizaciones internacionales, como la ONU, la Unión Europea, lo mantenido hasta ahora por muchos gobiernos, especialmente los occidentales, etc. pese a que esas ideas hayan fracasado estruendosamente durante décadas, más de en 60 años una y otra vez… Decía Albert Einstein que es de locos repetir, repetir y repetir la misma conducta una y otra vez y esperar que la siguiente ocasión tenga resultados diferentes. Pues sí, no hay nada que provoque más ‘resistencia’ que la innovación.

Aparte de lo anterior, es importante subrayar que es impensable que la afirmación de Donald Trump de ocupar el territorio de la Franja de Gaza, asumir la reconstrucción y desalojar a los gazatíes y repartirlos por diversos países, especialmente Egipto y Jordania, sea resultado de la improvisación, o una «ocurrencia» sin reflexión previa… Es evidente que la diplomacia estadounidense, el equipo de gobierno de Donald Trump ha hecho una ronda de consultas previas y se ha entrevistado con los gobernantes de diversos países y especialmente musulmanes, antes de lanzar públicamente su plan, su proyecto para Oriente Medio.

Es impensable, sería disparatado que Donald Trump hiciera su anunciado sin haber logrado previamente el compromiso, firme, la promesa de ser respaldado, el obligado cumplimiento de su PLAN, por parte de los países vecinos de Israel. Debemos dar por seguro que TRUMP no va a poner en riesgo su prestigio y arriesgarse a un fracaso o dañar su imagen ahora que su mandato echa a andar… No cabe pensar que Donald Trump no esté apostando sobre seguro. Sólo cabe pensar que, como «buen jugador», además de exitoso emprendedor, Donald Trump está haciendo apuestas en diferentes lugares, para conseguir cubrir todos los resultados posibles, …

Pero, sería bueno aclarar la expresión «EEUU ocupara la Franja de Gaza» … En realidad, nada está más lejos del Plan TRUMP. Será ISRAEL quien ocupe el territorio de Gaza, está por ver aún el momento. El objetivo prioritario del Estado de Israel sigue siendo recuperar a TODOS LOS REHENES que están todavía en manos de HAMAS. Sin descartar que existe la posibilidad de que parte de ellos estén enterrados en algún rincón de la FRANJA, después de haber sido asesinados, y que sus raptores los sepultaran allí, para de ese modo evitar que el Ejercito Israelí tenga constancia del lugar donde están los cadáveres…

Más pronto que tarde, los restantes REHENES serán devueltos, vivos o muertos. Entonces ISRAEL continuará embistiendo, atacando a HAMAS con mayor ímpetu que hasta el momento actual, hasta obligar a ‘rendirse» al grupo terrorista-islamistas, «suicidarse», «aceptar un exilio forzoso, el destierro…» en forma tal que HAMAS, sus fuerzas militares, su Gobierno civil, se acaben convirtiendo en parte del pasado de la FRANJA de GAZA y de Oriente Medio.

Una vez conseguido lo anterior, Israel podrá permitirse el dedicar todo su tiempo y sus energías, y los recursos materiales y humanos necesarios, sin distracción de clase alguna y sin aplazamientos, a «limpiar» todo el terreno de GAZA de la enorme cantidad de armas y equipos militares que están diseminados por todo el territorio y en el subsuelo.

Después de todo ello…la FRANJA pasaría a ser controlada por los EEUU. No se olvide que DONALD TRUMP no puede permitirse enviar tropas propias a enfrentarse con los terroristas… Y, por otro lado, lo cierto es que HAMAS es ante todo un problema ISRAELI, que debe ser eliminado por ISRAEL.

Respecto del posible destino de los gazatíes que DONALD TRUMP ha propuesto expulsar de Gaza y dispersar por países diversos, se barajan fundamentalmente los nombres de JORDANIA y EGIPTO… pero no podemos perder de vista que JORDANIA tiene dos enormes problemas.

En primer lugar: la mayoría de la población JORDANA es Palestina (y están gobernados por una minoría de origen beduino), y agregar a más seria un acto de reconocimiento de que JORDANIA es en realidad el ESTADO PALESTINO, ese «estado palestino» del que se habla por doquier y al que, supuestamente los gazatíes, los habitantes de Cisjordania, y demás palestinos dispersos por Oriente Medio, «tienen derecho» …

Por otro lado, la situación económica de JORDANIA es calificable de mala, pésima… una posibilidad de aliviar la situación sería que las autoridades jordanas envíen de vuelta a más de un millón de SIRIOS «refugiados» actualmente en su territorio… Sirios que, supuestamente SIRIA (con dinero SAUDITA) estaría dispuesta a recibir y a acoger.

Los gobernantes de EGIPTO han gritado tanto contra el reasentamiento de la población gazatí durante el último año y medio, que solamente por el orgullo, por amor propio, deben afirmar que se oponen …. pero la situación económica de Egipto es también bastante mala y los EEUU los pueden «agarrar del cogote» y hacerlos cambiar de opinión.

No hay que perder de vista que la mayoría de los gazatíes candidatos a ser realojados en Egipto son partidarios de los HERMANOS MUSULMANES-HAMAS., es decir ideológicamente afines a las fuerzas que se oponen al Gobierno de EGIPTO. Evidentemente, si como es casi inevitable el Gobierno de Egipto acaba aceptando, aunque sea de forma forzada y con resignación, recibir a parte de los actuales habitantes de Gaza, no los realojaría cerca de regiones egipcias especialmente pobladas, para evitar el grave problema que los palestinos ocasionarían… La enorme Península -desértica- de SINAI podría ser el lugar más «apropiado».

Al mismo tiempo que todo ello, hay que poner atención a que, a poca distancia, a tiro de piedra, está ARABIA SAUDITA, un país con un territorio enorme, con apenas 40 millones de habitantes, que podemos afirmar que está casi completamente deshabitado…

ARABIA SAUDITA apoya el Plan TRUMP y es seguro que pondría el dinero necesario para la reconstrucción de GAZA, pues, sería un golpe tanto para QATAR como para DUBAI; les metería un gol en lo que respecta al dominio, al control del mundo árabe, del mundo musulmán.

Pero hay otro asunto, quizá de mayor importancia, para que ARABIA SAUDITA acabe apoyando el plan de Donald Trump: la construcción de un futuro oleoducto-gasoducto desde ARABIA SAUDITA y los EMIRATOS ÁRABES que atravesaría el territorio de ISRAEL y de GAZA con destino a EUROPA.

Hay una enorme cantidad de dinero en juego… basado en el trinomio Gas- Petróleo -Turismo. Las playas de GAZA, pertenecientes al MAR MEDITERRÁNEO, muy semejantes a las de ISRAEL y que los EUROPEOS ya conocen, disfrutan de un clima templado a diferencia, por ejemplo, de los 50 grados de DUBAI y el GOLFO PERSICO… y algo ms importante: están tremendamente cercanas a los habitantes, y al dinero, de los Países EUROPEOS. Sin duda, la idea de convertir a Gaza en «la Riviera de Oriente Medio», a pesar de la indignación y la preocupación que ha provocado en algunos, no es ningún disparate, sino todo lo contrario.

Existe otro facto importantísimo que condiciona la oposición del Mundo Árabe a la evacuación y dispersión de los gazatíes, tiene que ver también con la ecuación «PUEBLO-NACION -TERRITORIO». No se olvide que muchos países ÁRABES son un invento del COLONIALISMO EUROPEO de los últimos siglos; cuando las principales potencias trazaron fronteras sobre el mapa del mundo, de manera caprichosa, con una regla, con un cartabón… sin tener en cuenta cuestiones tales como la cultura, la etnia, la religión, la lengua, etc.… lo cual dio como resultado multitud de movimientos de población y reasentamientos, aparte de cantidad de conflictos bélicos durante décadas… y, evidentemente, el traslado de los palestinos situados en Gaza y Cisjordania puede no ser el último de la historia, con la intención de poner solución al interminable conflicto de Oriente Medio.

Al parecer, son muchos los que han hecho un acto de desmemoria y se han olvidado de que, en la antigua Yugoslavia la ONU y la OTAN, en 1991 provocaron desplazamientos de población tales como el que ha propuesto realizar Donal Trump… y en este caso se está planteando por parte de quienes se oponen, como si fuera una terrible tragedia de enorme magnitud que, nunca antes se ha producido. Lo cual es absolutamente falso.