Seguimos con el terror climático

Yolanda Díaz sigue metiéndose en todos los charcos que puede, y no es por imprudencia, es por gusto. Lo que ella experimenta es un sentimiento sideral que no logramos alcanzar la gran mayoría de los seres de nuestro Planeta. Lo de sideral es probablemente porque, como ella dijo, los multimillonarios de la Tierra tienen un plan “B” para huir del mundo en cohete, luego por ahí le vendrá esa aura que la define.

Las explicaciones que está dando para justificar su ley de reducción de la jornada laboral, son propias de un episodio de Mortadelo y Filemón. Nos viene a decir, hace pocos días, que ya desde Espartaco existe la reivindicación por trabajar menos y ser más productivos. Sinceramente no veo a Espartaco, siendo un esclavo, pactando condiciones laborales con los sindicatos de Roma, y desde luego menos aún, pensando en la productividad de sus luchas de gladiador. Pero quien sabe, la Vicepresidenta puede tener información que yo no tengo.

Como colofón a sus últimas intervenciones ha dicho que el Banco Central Europeo (BCE) debe generar más igualdad. Yo creía que el BCE está para estabilizar los precios y por lo tanto controlar la inflación, pero por lo que se ve no es así, se dedica a potenciar el feminismo entre los euros, algún día Yolanda nos lo explicará. Me parece que José Mota no podría hacer nunca una parodia sobre un hecho o una frase dichos por esta señora, ya que ella levita de forma continuada entre el dislate y la caricatura.

En fin, sin ahondar más en los despropósitos y disparates que suelta nuestra Ministra de Trabajo, todo esto viene a una de sus últimas ocurrencias en referencia al manido cambio climático. Su partido pretende presentar un plan de apoyo psíquico a los afectados por “las catástrofes provocadas por el cambio climático”. Esto a colación de la pasada DANA, mientras las ayudas no las reciben los afectados porque los pagos prometidos por el Gobierno no llegan, ella pide ayuda psicológica. Además, explica el porqué de su propuesta con la siguiente argumentación: “los impactos físicos y sociales de estas emergencias pueden tener consecuencias en la salud mental de los afectados, incluyendo estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales” y “el sufrimiento psíquico que generan estas tragedias es profundo y se manifiesta en formas como insomnio, cansancio extremo, irritabilidad y dolor emocional”. Y dentro de la consigna propia del comunismo internacional, en otras ocasiones ha dicho que tenemos que hacer algo antes de que España se convierta en un desierto.

En realidad, todo se encuadra, y ahora me pongo serio, en la estrategia que están llevando a cabo con la pretensión de amenazarnos para hacernos creer más débiles y vulnerables. Si potencian el apocalipsis climático nos mantienen más controlados en el ámbito que ellos deciden. Esto ha sucedido a lo largo de la reciente historia con otros asuntos similares y siempre con la misma intención: el control poblacional.

Desde la década de los años setenta del siglo pasado lo llevamos padeciendo, se comenzó con el alarmismo sobre la sobrepoblación del planeta que se basaba en los estudios de Malthus, en los que se decía que la población aumentaba de forma geométrica mientras que la producción de los alimentos lo hacía de forma aritmética. De ser así, el ser humano habría estado abocado a morir de hambre. El desarrollo tecnológico tiró por tierra esta falacia. Al quedar superada esta primera prueba, nos metieron el miedo diciendo que el gas y el petróleo se agotarían en pocos años. Y pocos años después comprobamos que, con los nuevos yacimientos encontrados y las nuevas técnicas de explotación hoy contamos con muchas más reservas.

En el año 1970 los periódicos de los países desarrollados decían que en el año 2000 estaríamos en una nueva edad de hielo. Esto se podía leer en enero cuando más frío hacía para que la noticia calase con mayor fuerza entre la población. Igual que se hace ahora con el cambio climático, las noticias inciden más sobre ello en verano para vender la época estival como una continua y extraordinaria ola de calor. Cuando superamos la edad de hielo, se nos metió miedo con el agujero de ozono y el efecto invernadero, decían que la lluvia ácida calcinaba los lagos de Finlandia.

Los más excéntricos llegaron a decir que el hombre era el cáncer del planeta porque nos reproducimos demasiado y consumimos demasiados recursos. Y eso no es nada en comparación con la afirmación de que debido al aumento del CO2 en el año 2020 podrían haber muerto 1.000 millones de personas (lo dijo en 1986 Paul R. Ehrlich de la Universidad de Stanford).

¿Y a qué se debe que se nos pretenda meter tanto miedo? Se debe a que a una población que tiene miedo es más fácil convencerla de ciertas soluciones e imponerle decisiones. Esto lo conoce muy bien la señora Yolanda Díaz como perfecto ejemplo de comunista clásica que es. Gracias al miedo colectivo, nos imponen sus recetas y nos piden dinero para luchar contra ese mal. El plan de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático de billones de euros, nos lo venden como que es para salvarnos a todos, pero administrando ellos el dinero. A nosotros nos dicen que gracias a eso no corremos riesgo, pero sí corremos con los gastos.

No se dan cuenta, aunque hoy en día ya hay algunos disidentes entre los antiguos apologetas radicales, de los efectos devastadores que provoca el alarmismo climático, porque esta situación no permite explicar las causas, las soluciones reales y los avances científicos serios, no basados en meros modelos estadísticos aleatorios.

Por lo tanto, si hacemos un repaso a los apocalipsis proclamados durante los últimos cincuenta años, deberíamos asentar nuestro escepticismo ante el alarmismo actual. Pero claro, hay que conocer esta perspectiva histórica para no caer en el catastrofismo, cosa que le podría suceder a gran parte de nuestros jóvenes. Es muy importante saber que los especialistas en este tipo de propaganda siempre han seguido a lo largo de la historia el mismo patrón de conducta, y de esta manera se descubren con mayor facilidad los sofismas.

Lo que de verdad tendríamos que valorar en nuestros días son, los estupendos avances que hemos tenido en el conservacionismo de especies animales, de la limpieza del aire y de las aguas. De igual forma, hay que destacar el rapidísimo avance que hemos tenido en el reciclaje industrial, algo inaudito hace varias décadas. Gracias a esto hemos aceptado explotar de forma más razonable nuestros recursos.

Ha de comprender nuestra Presidenta y nuestro Gobierno en general que se debe construir sin inculcar el miedo, ni el terror fatalista que nos deja desvalidos frente a políticos con turbios intereses nunca claros. La conservación de nuestro entorno no puede nacer de la amenaza constante, sino de la educación en el amor a nuestra naturaleza.

José Carlos Sacristán

Colaborador de Enraizados