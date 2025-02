España baja cuatro puntos y diez puestos con respecto al Índice de Percepción de la Corrupción 2023 

La puntuación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional ha disminuido a 56/100, lo que supone una caída de cuatro puntos en comparación con el año anterior (IPC 2023).

La puntuación de España (56/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado hoy, 11 de febrero de 2025, por Transparencia Internacional cae cuatro puntos con respecto al año anterior (IPC 2023). Con esta calificación, España se sitúa en la posición 46/180 del ránking global del IPC, junto con Chipre, República Checa y Granada en el mismo puesto, una posición por encima de Fiji (puntuación 55/180), dos puestos por encima de Omán (puntuación 55/180), y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 57/180) que este año también desciende 4 puntos. España desciende así diez posiciones en el ránking mundial con respecto a 2023.

Por otro lado, nuestro país también desciende del puesto número 14/27 al 16/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea. Este año España ha sido superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100) y comparte puntuación con Chipre (56/100) y República Checa (56/100).

En relación con las distintas fuentes utilizadas España se ha visto principalmente afectada por su descenso en los parámetros medidos por IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide y Varieties of Democracy Project. Si bien es cierto que no se ha observado un retroceso significativo en la legislación anticorrupción, sin embargo, las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial. El descenso de cuatro puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) en España obedece a varias causas y a una combinación de factores que reflejan, por un lado, un estancamiento de las políticas y reformas anticorrupción en el ámbito nacional y, por otro, un importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a escala regional.

Uno de los factores que ha incidido en el mencionado estancamiento legislativo es, sin duda, el retraso en la transposición de Directivas europeas: 87 Directivas siguen pendientes de transposición, 30 de ellas ya se encuentran fuera de plazo, lo que demuestra una demora en la adaptación del marco normativo. Adicionalmente, España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción, prevista finalmente en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción pero pendiente de desarrollo; sumado a la falta de reforma de la normativa de conflictos de interés y la adopción de una regulación de grupos de interés y un registro central de lobbies.

Por otro lado, la transparencia institucional enfrenta aún serias deficiencias. La Ley 19/2013 sigue pendiente de la reforma anunciada ya en el IV Plan de Gobierno Abierto y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de recursos suficientes, afectando su capacidad de supervisión. A ello se añade que el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de los partidos políticos es alarmantemente bajo, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55%. Paralelamente, la eliminación de agencias antifraude autonómicas, como en Baleares, y el debilitamiento de otras, como la AVAF, han generado una aplicación desigual de políticas anticorrupción en el territorio nacional.

Solo cuatro Comunidades Autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas 11 Comunidades han establecido consejos de transparencia. Otro aspecto preocupante es la tardía adopción de la Ley 2/2023 y el retraso en su cumplimiento e implementación. Si bien Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. crea esta autoridad, la AIPI aún no se ha puesto en marcha y no existe un canal externo al que puedan acudir potenciales informantes.

Asimismo, asistimos a una importante demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados, un problema agravado por el largo bloqueo que afectó estos años a la renovación del CGPJ y cuyas consecuencias se traduce en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, al propio funcionamiento del Tribunal Supremo y, en suma, debilitado el sistema judicial en su conjunto. En el ámbito del Gobierno Abierto, persisten problemas de transparencia en la evaluación de compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto, con mecanismos de rendición de cuentas insuficientes. La fragmentación y descoordinación entre diversas iniciativas gubernamentales han dificultado avances reales en la materia. La reciente promoción del I Plan de Parlamento Abierto en el Congreso, con una consulta pública de apenas 15 días, refuerza la percepción de que estos procesos no cuentan con una participación efectiva de la sociedad civil.

En conjunto, estos factores han debilitado la percepción de la lucha contra la corrupción en España, según los informes de la UE4 y GRECO5. Sin reformas estructurales efectivas, el país seguirá enfrentando grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional. Resulta evidente que, como ha señalado, Silvina Bacigalupo, Presidenta de Transparency International-España: “Una economía como la española no se puede seguir dando el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias que construyen y fortalecen nuestra democracia.

La confianza en las instituciones es uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho sólido. Afrontamos tiempos muy difíciles para las democracias en el mundo y la Unión Europea y España, como uno de los EEMM sólidos de la Unión, deben poner prioridad en las políticas anticorrupción con urgencia”.

Por su parte, David Martínez, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional España, declaró que: “La prevención y lucha contra la corrupción no debe ser el punto de llegada sino el punto de partida. La corrupción afecta a los recursos y bienes sociales más básicos y a todas las personas. Pero afecta a unas más que a otras. Sin una voluntad real para llevar a cabo reformas sustanciales a nivel institucional, normativo y social, y sin poder garantizar mecanismos de participación efectiva y transparente de la sociedad civil en los planes y procesos de Estado y Gobierno Abierto, España seguirá enfrentando graves dificultades para mejorar su puntuación. Para cambiar estructuras hay que cambiar primero mentes”.

DATOS GLOBALES DESTACADOS SOBRE LA CORRUPCIÓN

El IPC clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, medido a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas externas, en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy poco corrupto).

● Casi 6800 millones de personas viven en países con una puntuación del IPC inferior a 50. Esto equivale al 85 % de la población mundial de 8000 millones. ● Por séptimo año consecutivo, Dinamarca obtuvo la puntuación más elevada en el índice (90) e inmediatamente le siguen Finlandia (88) y Singapur (84).

● Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflicto, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13).

● A nivel europeo, los países con mejor puntuación en la región son: Dinamarca (90), Finlandia (88) y Luxemburgo (81) y los países con peor puntuación son: Rumanía (46), Bulgaria (43) y Hungría (41).

● Más de una cuarta parte de los países comprendidos en la muestra (47) obtuvieron hasta el momento su puntuación más baja en el índice, entre ellos, Austria (67), Bangladés (23), Brasil (34), Cuba (41), Francia (67), Alemania (75), Haití (16), Hungría (41), Irán (23), México (26), Rusia (22), Sudán del Sur (8), Suiza (81), los Estados Unidos (65) y Venezuela (10). En los últimos 5 años, 7 países han mejorado significativamente su puntuación en el índice.

● Estos países son Costa de Marfil (45), la República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39). Por el contrario, en el mismo periodo, 13 países han registrado un descenso importante en su puntuación.

● Los países que más descendieron son Austria (67), Bielorrusia (33), Bélgica (69), El Salvador (30), Francia (67), Kirguistán (25), el Líbano (22), Myanmar (16), Nicaragua (14), Rusia (22), Sri Lanka (32), el Reino Unido (71) y Venezuela (10).

ASPECTOS DESTACADOS A NIVEL MUNDIAL

Los niveles globales de corrupción siguen siendo – según el IPC – extremadamente elevados, y los esfuerzos por mitigarlos claudican. En el informe, se revela la presencia de niveles graves de corrupción en todo el mundo, donde más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100.

François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, señaló al respecto: “La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos. Combatir la corrupción debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países. Esto es fundamental para hacer retroceder el autoritarismo y asegurar un mundo pacífico, libre y sostenible. Las tendencias peligrosas que se relevaron en el Índice de Percepción de la Corrupción de este año destacan la necesidad de responder con medidas concretas ahora a fin de abordar la corrupción global”.

Para conocer la puntuación de cada país y los cambios que han registrado a lo largo del tiempo, así como para ver un análisis de cada región, consulte la página web del IPC 2024: https://www.transparency.org/en/cpi/2024 (se activará el 11 de febrero de 2025, a las 06.01 h, hora central europea). La página de medios incluye el informe del IPC correspondiente a 2024, así como todos los conjuntos de datos, la metodología, los gráficos y el análisis adicional de seis regiones, que comprende a los países cuya situación es importante observar, como Omán (55), Italia (54), Indonesia (37), Ucrania (35) y el Reino https://www.transparency.org/en/cpi/2024/media-kit.

ACERCA DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. El índice asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios.

El proceso para calcular el IPC se revisa periódicamente para asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente fue llevada a cabo por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017. Todas las puntuaciones del IPC desde 2012 admiten la comparación entre un año y el siguiente. Para obtener más información, consulte el siguiente artículo: El ABC del IPC: Cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)