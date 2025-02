La Alienación Parental existe, el maltrato cruel a la infancia existe, pese a que usted lo niegue

Señora Rosa Gil López, presidente de la Asociación de Mujeres Juristas Themis:

Pese a que usted y quienes con usted comparten la ideología totalitaria y liberticida de nombre «perspectiva de género» pretendan ocultar su existencia, el maltrato cruel a la infancia existe, en España y en el resto del mundo; siempre ha existido, y posiblemente (por desgracia) seguirá existiendo, salvo que se le ponga freno, se disuada a los victimarios, maltratadores y se les castigue con severidad.

En las últimas horas diversos medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas recogen sus declaraciones acerca de la Alienación Parental, en concreto, sus palabras han sido: «Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que no existe, pero todavía hay algunos abogados que lo aducen en sus demandas»… «Todavía hay algunos juzgados que, aunque no sea con esas palabras, sí indican que la madre, de alguna manera, ha malmetido frente al otro progenitor».

Los medios que hablan de usted, añaden que, además de celebrar que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género pretenda formar y sensibilizar a los operadores jurídicos, el mencionado «Nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género» busca terminar con él (¿Con la Alienación Parental o evitar que algunos padres y madres hagan referencia a la Alienación Parental en los pleitos por la custodia de los hijos menores tras el divorcio?) lo mismo que la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), como anunció el pasado mes de diciembre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Señora Rosa Gil López, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, usted y quienes comparten con usted ideas que son verdaderamente un insulto a la inteligencia de los humanos en general, afirman que, lo que usted denomina «falso síndrome» presupone que un progenitor interfiere para que su hijo o su hija se posicione en contra del otro y añade que «se viene utilizado principalmente para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre. «

De veras, insisto, sus afirmaciones son una absoluta necedad, además de tomar por idiota a la gente.

¿En qué mundo vive usted? ¿De veras, aún no se ha percatado usted de que hay gente malvada, vengativa, resentida, etc. que cuando decide hacer daño a quien considera causante de sus desgracias, de su triste circunstancia personal, acaba actuando y agrede a otras personas donde más les duele? ¿De veras, nunca ha oído usted hablar de gente que trata de predisponer a otros, manipularlos, inculcarles falsos recuerdos, lavarles el cerebro, provocar conflictos de lealtades, cuando se enemista o rompe relación con quien hasta un determinado momento era su esposo, esposa, novia, novio, compañera, amigo, etc.? ¿De verdad que le resulta a usted impensable que alguien, mujer u hombre, hombre o mujer, trate de boicotear, poner obstáculos, predisponer a sus hijos contra el otro progenitor e impedir que vayan a su encuentro en los momentos de estancias previstos en los llamados «convenios reguladores», tras un divorcio? Ya digo ¿En qué mundo vive usted?

Claro que, no es de extrañar que siendo de la opinión de que, por naturaleza y cultura y otras circunstancias personales, los hombres, varones, tenemos tendencia a establecer relaciones desiguales, de dominación, intrínsecamente violentas con las mujeres, llegando a equiparar cualquier relación sexual consentida con una violación, y un largo etcétera, no admita tal posibilidad, pues sería romper con el dogma femiestalinista degenerado que ustedes propagan constantemente; el de que las mujeres son pacíficas, seguidoras todas, sin excepción, de Mahatma Gandhi, abnegadas madres y esposas que se desviven por sus hijos y maridos, y que solución cualquier desencuentro de manera cordial y pacífica, y que nunca mienten, ni engañan, ni hacen daño a nadie, ni le tampoco le desean el mal… y, por el contrario, los hombres somos falaces, mendaces, impostores, violentos y se nos debe negar de forma sistemática la presunción de inocencia y de veracidad…

En su mente, la de usted y las de sus seguidoras (y algunos seguidores que, cuando abren la boca es para pedir perdón por haber nacido con pene y añadir que están en búsqueda de su «lado femenino»), al parecere no cabe la posibilidad de que alguna mujer pueda intentar vengarse del padre de sus hijos y manipularlo, hasta conseguir que los hijos afirmen que odian a su padre y que no desean ir más a su encuentro, y perversidades por el estilo; en su mente sólo cabe pensar que cuando esto sucede es porque «algo habrá hecho el papá para merecerlo» ¿Verdad?

Lo más sorprendente de sus disparatadas ideas, señora Carta abierta y pública -para que se sepa- a Rosa Gil López, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, es que negar la existencia de la Alienación Parental está usted, también, negando la posibilidad de que sea el papá, hombre, varón, el victimario, el que maltrate cruelmente a sus hijos e impida, boicotee, ponga obstáculos a que vayan al encuentro de la madre cuando les corresponda, según esté establecido en el convenio regulador post-divorcio… ¿O en tal caso sí lo considera usted posible?

La Alienación parental, aunque a usted no le guste que se nombre y niegue su existencia, es una forma cruel de maltrato a la infancia que es tan antiguo como la propia Humanidad. En la cruzada negacionista de la alienación parental, en la que usted está implicada, no abundan los argumentos de calidad. Es frecuente el recurso de acusar de pederastia a Richard Gardner (ya fallecido), pese a que nunca se enfrentara a un proceso penal, ni fuera condenado por ese delito, con el fin de descalificar sus hallazgos y planteamientos teóricos. Esto se conoce como la falacia ‘ad hominem’, un falso argumento, utilizado de forma intencionada, mediante el cual se ataca a la persona en lugar de sus argumentos, desviando la atención de la discusión real al desacreditar al individuo autor de la teoría en lugar de refutar sus ideas.

Otro argumento que usted y sus seguidoras suelen esgrimir en contra de la existencia de la alienación parental es que no ha sido recogida por ninguna de las clasificaciones diagnósticas internacionales. Sin embargo, esta circunstancia debe considerarse con prudencia puesto que otras realidades con la que los clínicos están familiarizados como el denominado “síndrome de la mujer maltratada” o el “síndrome del niño apaleado” de Kemper, tampoco figuran en el DSM-5 ni el CIE-11 que son las dos clasificaciones mundialmente más conocidas y, no obstante, a nadie se le ocurría negar que existen. Por cierto, ¿La perversa ideología, totalitaria y liberticida, de la cual usted participa, está reconocida por parte de algún organismo internacional que se ocupe de enfermedades o síndromes?

Por otro lado, para su conocimiento, el 18 de junio de 2018, en Ginebra, la OMS introdujo los síntomas de la ALIENACIÓN PARENTAL (aunque sin nombrarla) en la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-11), dando así un paso importante para proteger a los niños de los anormales conflictos de los padres y facilitar la tarea de los abogados. Así que, antes de hacer afirmaciones como las que usted acostumbra, más vale que se informe…

De todos modos, más allá de los «códigos diagnósticos» de organismos de reconocido prestigio, no se puede pasar por alto que la experiencia clínica en pediatría, psicología y el ámbito judicial ha evidenciado la existencia de la manipulación parental, pues hay parejas que se divorcian más o menos bien y tratan de preservar a los hijos de sus conflictos, mientras que otras, por el contrario, los involucran y los sitúan en el centro de la batalla, sin prestar atención a sus necesidades ni al sufrimiento que suele implicar la separación de los padres.

Cuando un “divorcio es destructivo” se producen peleas y litigios permanentes, se le da prioridad al conflicto de la pareja frente el cuidado de los hijos, hay discusiones interminables, se buscan culpables (sin poder aceptar las mutuas responsabilidades), no existen intenciones de llegar a ningún acuerdo, se intenta denigrar o destruir al otro. Para algunos de los que se separan, la amargura, el rencor y la rabia son tan potentes que en realidad no se terminan de separar ni pueden seguir adelante con sus vidas. En esta guerra se descuida y desprotege a los hijos y en muchos casos se les maltrata de forma cruel.

Para que salga usted de dudas, de una vez por todas, le recomiendo que lea el texto que sigue, en el que se nombran más de cien tácticas empleadas para tratar de manipular a un hijo, o hija, contra su padre o madre: