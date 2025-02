La penúltima ´bergogliada´

Mientras el Estado Vaticano castiga con multas obesas, y penas de cárcel, a los ´sin papeles´ que invadan su feudo, el papa Francisco, en un ejercicio malabar de hipocresía jesuítica, envía una carta a los obispos estadounidenses, en la que intenta argumentar con razones ´pseudoteológicas´, el discurso de la roja ´zurdería´, sobre la inmigración ilegal, pensando que nadie se va a atrever a discutir ´teológicamente´ con él. Pero es que va y resulta que Bergoglio no es, ni por asomo, Benedicto XVI, teológica e intelectualmente hablando, por lo que resulta patético verlo chapotear con frenesí, en este charco concreto.

La carta en cuestión, fechada el 10 de febrero de 2025, es una clara crítica a la política de deportaciones anunciada recientemente por el gobierno estadounidense de Trump. Pero más allá de la evidente intención política del texto, lo preocupante es la manipulación teológica y filosófica que lo sustenta.

Primera cucharada, mosca. La epístola papal comienza afirmando que la migración es “un momento decisivo de la Historia” para reafirmar la fe en un Dios “siempre cercano, encarnado, migrante y refugiado”. Y se queda tan ancho, amén de, posiblemente, aplaudirse a sí mismo, por tal hazaña filosófica, digna del mismísimo santo Tomás de Aquino… Veamos.

Dios no es migrante, ni refugiado. El catolicismo nos enseña que Dios es inmutable y omnipotente. Y por decir barbaridades mucho menores que las afirmadas por Bergoglio, hubo quienes terminaron en la hoguera, no hace demasiado tiempo.

Interpretar que la Sagrada Familia huyó a Egipto (Mt 2,13-15), como una justificación de la inmigración masiva y descontrolada es, amén de torticero, un abuso hermenéutico. José y María no estaban huyendo del hambre y la pobreza, sino para salvar la vida de su hijo. No pidieron asilo, no se instalaron permanentemente en Egipto y, en el momento que pudieron, regresaron a su patria. Usar este episodio para presionar a los países a aceptar riadas migratorias sin restricciones, mediante el asalto de fronteras soberanas, es una tergiversación maquiavélica del Evangelio.

Lo podría hacer más largo, pero no. Baste con hacer la siguiente reflexión: Si hoy a María, José, y el niño Jesús, los pillarán entrando ilegalmente en el Vaticano del ´globalista´ Bergoglio, terminarían en las mazmorras vaticanes una larga temporada, antes de que les diesen una patada, indicándoles la salida.

¿Hipócrita el papa Francisco? No; lo siguiente.

