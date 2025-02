Cruzo la noche, por la desierta ciudad.

No hay nadie; no hay nada; tan solo fríos reflejos de neón iluminando las mojadas aceras, como si quisieran guiar mis perdidos pasos a través de la oscuridad.

Ahora, parado en una esquina, cansado de mi errático deambular, he sentido tras de mí la voz de una chica susurrar:

– Dime muchacho solitario… ¿A dónde vas? ¿Por qué tanto dolor? Sin duda has perdido un gran amor, mas no sufras por ello, porque de amor está llena la ciudad…

– No muchacha sola, no, no, no; te engañó la oscuridad. No solo he perdido un gran amor, sino que yo me he perdido con él.

– Ven a mí, muchacho solitario; no te duelas más. La noche es un gran mar de soledad, y si para cruzarlo te sirve mi mano, no lo pienses y cógela; y si entre las sombras te quieres perder, yo contigo me perderé mientras duerme la ciudad…

– Dime muchacha, ¿cómo te llamas…?

– ¿Mi nombre…? ¡Qué más da! Aunque si para ti es tan importante saber cómo me llamo, llámame Soledad.