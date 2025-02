Como cristiano, deseo todo lo mejor para el papa Francisco; en cuanto a salud se refiere. Lo cual, dada su edad y antecedentes clínicos, no deja de ser un ´buenista´ brindis al sol. En cualquier caso, la situación parece que no pinta nada bien; para él, claro. Para la Iglesia, a pesar que algunos piensen lo contrario, tampoco pinta mejor, tal y como veremos a continuación.

Si finalmente sucede lo que por ley de vida tiene que suceder, el futuro de la Iglesia Católica es bastante ´chungo 2030´. Me explicaré.

Desde que llegó el papa Francisco, mostrando sin el menor recato, sus zurdas veleidades personales, con las que, desde el primer día, he ido glosando las páginas de PERIODISTA DIGITAL [https://www.periodistadigital.com/autores/antonio-gil-terron/], me he dedicado a seguir con detalle, su política de nombramientos y ceses, especialmente en lo referente a la designación ´digital´ de los nuevos obispos y cardenales, sorprendiendo por la carrera meteórica de algunos, hasta ese momento, simples mitineros de sacristía.

Así, sin tan siquiera poder decir el manido ´la excepción confirma la regla´, aparentemente todos los nombrados por Bergoglio, cojean de la misma pierna que cojea él; la siniestra. Baste recordar las palabras de Pablo Iglesias: «No soy religioso, pero, la verdad es que escuchando al Papa que han puesto me llama la atención estar tan de acuerdo con él».

En conclusión, y centrándonos en lo esencial, tenemos que, los cardenales que elegirán al próximo papa, tienen la siguiente filiación ´espiritual´: Del total de los 252 cardenales actuales, la distribución, según quién los nombró, es la siguiente: Francisco (149), Benedicto XVI (62) y Juan Pablo (41). ¡Blanco y en botella! O, mejor dicho, ´rojo y en rama´.

Así pues, salvo un terremoto, con el epicentro en la Capilla Sixtina, el día del Cónclave, podemos aventurar que ´la fumata´ que precede al tradicional ´habemus papa´, esta vez no va a ser blanca, sino marrón; o, peor aún, roja ´fashionari

Claro, que también a Francisco le puede suceder lo mismo que le pasó al otro Francisco; ese que hoy tan solo se puede mentar en España, para malearlo.

Francisco Franco en su discurso de Navidad de 1969, dijo aquello de “todo ha quedado atado y bien atado, con la designación como mi sucesor, a título de rey, del príncipe Don Juan Carlos de Borbón». O por lo menos eso era lo que ingenuamente creía. La realidad fue muy diferente.

Posiblemente, también Bergoglio crea que lo deja todo ´atado y bien atado´, confiando que, en base a las matemáticas, su sucesor sea uno de su ´ecopanda´.

El tiempo ha demostrado, más veces de las deseables, que no se puede confiar en la condición humana; especialmente cuando hablamos de arribistas oportunistas, trepas de moral no binaria, que siempre se acercan al sol que más calienta.

Quién le iba a decir al otro Francisco, que del ´atado y bien atado´, a la tumba profanada, tan solo hay esa permeable línea que delimita los márgenes de la decencia humana.