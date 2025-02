Han aparecido 70 cristianos decapitados, en el interior de una iglesia del Congo.

La noticia, que un servidor considera es bastante más importante que el ´pico ´ de un calvo, o los ´sobados´ docentes de Monedero, ha sido silenciada, tanto por los medios de comunicación oficiales del régimen pagados con dinero público, como por los medios palmeros, subvencionados con dinero procedente también de nuestros abusados y magros bolsillos.

La razón de tan descarado ocultamiento, podría estar en que, amén de que las víctimas eran cristianos dentro de una iglesia, las primeras investigaciones de las autoridades congoleñas, apuntan a que los autores de la carnicería, al parecer, no comen jamón.

Dos razones de peso, más que suficientes, para que quienes desde palacio escriben el relato oficial de ´la brunete pedrete´, hayan omitido la noticia en el libelo homologado de la semana.

Ahora bien, ¿por qué dicha noticia no ha sido tapada con noticias relevantes, tales como el abandono que siguen sufriendo los valencianos afectados por la riada? Pero no; mejor no remover el fango, habrán pensado.

La consigna del régimen, al parecer, es que tan solo se hable, (amén de lo ´loco´ que está Trump y los 70 millones de estadounidenses que le votaron), de que los iconos machos, fundadores de Podemos, son más calientes que la alpargata de un calero.

Visto lo visto, la pregunta que muchos se harán ahora, es por qué dedican tanta pólvora en denostar a sus propios socios de gobierno.

La respuesta es muy sencilla: El aire huele a elecciones.

Así, van a destruir a Podemos y Sumar, para que el PSOE, es decir, Sánchez, absorba su electorado. El abrazo del oso. Justicia poética.

Echeminga; Errejón; Monedero…; ¡Pablo, calienta que sales!