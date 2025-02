“Una posible explicación”

Cada vez que acometo la contemplación de algún aspecto de nuestra desdichada actualidad política, más me parece volver a mi niñez, cuando me llevaban al circo. Intento, simplemente, disfrutar del espectáculo; generalmente sorprendida; cuando no indignada o, más frecuentemente, llena de asombro.

Mi mente infantil trataba entonces de adivinar, bajo la apariencia del payaso o del domador, al padre de familia que jugaba tranquilamente con sus hijos al regresar a casa; por supuesto, dejando atrás sus chistes o sus miedos. Ese contraste era lo que hacía más emocionante a mis ojos todo lo que sucedía en la pista. Quien estaba actuando para mí, no era el superhombre que pretendía aparentar; al contrario, se trataba de un ser humano perfectamente normal que, simplemente, estaba haciendo su trabajo. Lo que, a mi entender, tenía todavía más mérito.

Pues bien, volviendo a la actualidad, el intento de descubrir, bajo la máscara del político, a la persona que se esconce tras ella, me llevó a una serie de conclusiones, y decepciones, que quisiera compartir con ustedes.

Pensemos en ese oficio, el del político. ¿Qué cualidades debe tener una persona para aspirar razonablemente a que confiemos en ella hasta el punto de otorgarle nuestro voto?

Las habrá de tipo, digamos, profesional; pero también las cualidades, o defectos, en lo ético, deberán ser considerados a fondo.

Para empezar, ha de ser alguien honrado; lleno de interés en la cosa pública y dispuesto a sacrificar horas y, si se tercia, dinero, en pro de esa su solidaria vocación.

También debe contar con largos años de experiencia en tareas de gestión; y ciertas dosis de liderazgo, amén de una notable capacidad de convicción. Y, por supuesto, agudeza para detectar las prioridades respecto a los problemas a resolver… y para descubrir las mejores soluciones a su alcance.

Puede ser éste un retrato incompleto; pero para el fin que persigo me basta y me sobra.

Porque, al entrar en la cruda realidad, descubro dos cosas, ambas terribles.

La segunda, que no me sorprendo absolutamente nada ante la primera: la seguridad de que entre nuestra clase política, los políticos de verdad se cuentan con los dedos de una mano y aún sobraría más de uno. Dedos, se entiende, porque esos supuestos políticos están sobrando casi todos.

Ya que, en España, políticos, lo que se dice políticos, hace mucho que no los vemos… ni, al paso, que vamos, llegaremos a verlos algún día. ¡Qué panda!

La cosa no acaba aquí, por supuesto que no.

Definamos al votante; debe ser también una persona interesada en la política; que, por lo tanto, procurará informarse; lo que significa hacer pasar por unos cuántos filtros cada dato que le llegue, bien por los distintos Medios, bien a través de Internet. Vamos, que resulta casi imposible engañarle.

Llegadas las vísperas electorales, examinará todo lo a fondo que le sea posible cada candidato y cada programa; y sólo tras largo y profundo sopesar todas las opciones, decidirá, finalmente, su voto.

¿Y qué es lo que, realmente, tenemos en España?

Desde luego, votantes, muy pocos. Principalmente porque los que reúnen las cualidades antes expuestas, en vista de lo visto, lo más probable es que se abstengan. O sea, que, mientras los capacitados para votar no suelen hacerlo, los ineptos se ponen morados a meter la pata. Porque, no lo olvidemos, al final, son los políticos los que se adaptan al electorado y no al revés. Dicho de otra manera, si aquí contáramos con una mayoría de verdaderos ciudadanos, la mugre que nos engaña y oprime tendría que dedicarse a sus labores… en el dudoso caso de que existan las tales labores; dentro de la Ley, se entiende.

Si no estoy muy equivocada, y me someto en estas líneas al inapelable juicio de mis lectores, aquí tenemos una de las claves de nuestra triste situación… y el no menos lamentable estado de nuestro previsible futuro.

¿Qué otra cosa, si no, cabe esperar, de un país que no cuenta ni con políticos ni con votantes?

Lo que podría no ser tan grave, a no ser porque nuestro tan alabado Sistema consiente una numerosa panda de presuntos dirigentes y una abrumadora mayoría social de no votantes… ¡que se lanzan insensatamente a votar cada vez que les dan oportunidad!

Iba a decir que así no se puede ir a ninguna parte.

Advertido el error, me he visto obligada a rectificar.

¡Vaya si vamos a alguna parte!

Exactamente a esa que está usted pensando.

Cuesta abajo y sin frenos hacia el abismo.

Voy a agravarlo, todavía más, si cabe:

Mientras los frenos no se ven por ninguna parte, el abismo que va a tragarnos, cada vez lo tenemos más cerca.

Pues eso.

Elena Sánchez