Pío Baroja y el chuletón imbatible

En la tertulia del 13 de mayo de 1904, en el Nuevo Café de Levante, Pío Baroja describe a los españoles de su época, clasificándolos en siete tipos:

1. Los que no saben,

2. Los que no quieren saber,

3. Los que odian el saber,

4. Los que sufren por no saber,

5. Los que aparentan que saben,

6. Los que triunfan sin saber, y

7. Los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos se llaman a sí mismos ‘políticos’ y, a veces, hasta ‘intelectuales’.

________________________________

Un servidor se va a atrever a añadir un tipo más, sin ánimo de enmendar al maestro Baroja, desde la licencia que me da el sobrevivir, experiencia que él no tuvo, bajo las patas de un ´chuletón´, hasta ahora imbatible. Que todo se andará; a lo de imbatible me refiero, san Martín mediante.

8. Los que dictan, bajo amenaza de multa y prisión, cuáles son los límites del saber y su divulgación. Empezaron con el discurso enumerativo de qué era ´políticamente correcto´, y qué no; pero no fue suficiente. Y es que aún había una mayoría que, gracias a la hoy denostada y perseguida libertad de cátedra y expresión, habían aprendido a pensar por sí solos, inmunes al sesgado discurso autoritario del faraón de turno, y su monopolio para decidir qué es verdad, y qué no. La zorra, disfrazada de vegana, vigilando el gallinero.